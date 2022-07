Il vertice dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) tenutosi a Madrid lo scorso giugno ha rafforzato la posizione storica della Russia come principale avversario del blocco, ma ha anche segnato altri importanti cambiamenti nella geopolitica globale. Sebbene tutti gli occhi fossero puntati sulla guerra in Ucraina e persino sul via libera della Turchia per le domande di ammissione di Finlandia e Svezia, i leader del vertice hanno fatto luce su quella che hanno definito una “sfida sistemica”: la Cina.

Il documento strategico della NATO riconosce la Cina come una delle sue priorità strategiche, elencando aree multidimensionali di interesse, ma non classificava il paese come un nemico esplicito. L’invasione russa dell’Ucraina è ancora all’ordine del giorno e si può concludere che la Cina è a suo agio nell’essere relegata in fondo alle prime pagine. Ma una crescente attenzione per l’Asia non è emersa dal nulla per la NATO.

Dopo le Olimpiadi invernali, Pechino ha dovuto affrontare gravi sfide interne legate alla sua politica di “zero COVID dinamico”, in particolare blocchi diffusi e rallentamento economico, sollevando speculazioni su una possibile crisi all’interno del Partito Comunista Cinese. Anche le tensioni tra la Cina e diversi Paesi asiatici sono aumentate, compresi i tradizionali alleati degli Stati Uniti. Nel momento in cui la Corea del Sud e il Giappone sono stati invitati a partecipare al vertice della NATO di giugno, la Cina si è immediatamente fatta avanti con un atteso messaggio di ripudio, sostenendo che l’alleanza NATO guidata dagli Stati Uniti vuole trascinare con forza le tensioni europee in Asia.

La verità è che le tensioni erano già in Asia molto prima che riapparissero in Europa. La lotta per l’influenza nell’Indo-Pacifico portò alla creazione di QUAD (alleanza navale-militare tra India, USA, Australia e Giappone) e AUKUS (alleanza navale-militare tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti). Inoltre, l’espansione economica, politica e militare della Cina tra diverse isole del Pacifico ha catalizzato battaglie diplomatiche con Australia, Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Questi sviluppi cinesi nelle isole del Pacifico, precisamente Fiji, Isole Salomone e Kiribati, hanno inevitabilmente indotto la NATO a considerare una rapida adesione dell’Australia e della Nuova Zelanda al blocco. Questi due paesi, oltre alla Corea del Sud, al Giappone e agli altri 30 membri dell’Alleanza del Nord Atlantico, hanno espresso congiuntamente che “la Cina non è un nemico, ma le azioni di Pechino riflettono un’ansia per gli altri Paesi dell’alleanza”.

La NATO potrebbe dover affrontare battute d’arresto per porre fine alla guerra in Ucraina, ma l’alleanza si è rivelata più unita che mai. Dopotutto, solo pochi anni fa, l’ex presidente Donald Trump ha affermato in diverse occasioni che la NATO non serve a nulla. Considerando la rivitalizzazione avvenuta dopo l’invasione russa, niente è più naturale che allargare l’attenzione alla Cina.

Diventare un fulcro della NATO è un serio problema strategico per la Cina. Tra le tensioni esistenti contro Stati Uniti e Australia, diventare il centro di strategie di pianificazione e contenimento per trenta membri della NATO è un grattacapo tattico di cui Pechino potrebbe certamente fare a meno.