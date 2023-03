La Cina e il volto mutevole della governance

Il Presidente cinese Xi Jinping aveva appena lanciato il suo terzo mandato al potere quando le domande sulla sua leadership sono iniziate a circolare in patria e all’estero. La completa inversione di tendenza della Cina sulla sua politica zero-COVID è stata così rapida e straordinaria che ha colto quasi tutti di sorpresa.

Ma la correzione di rotta della Cina è stata segnalata ben prima che la politica cambiasse nel dicembre 2022. Nel febbraio 2022 la responsabilità del controllo del COVID-19 è stata delegata ai governi locali, il che ha reso possibile il passaggio della Cina dalla “compensazione dinamica” o zero-COVID. Prima del 20° Congresso del Partito, il delta del fiume Yangtze era considerato il fulcro della ripresa della Cina da COVID-19. Dopo il Congresso del Partito, i governi locali hanno iniziato ad allentare le restrizioni una settimana prima della dichiarazione ufficiale dell’autorità centrale. Ma la portata nazionale dell’inversione è stata più sorprendente dell’implicazione che alcune aree potrebbero seguire politiche diverse.

Dopo l’inversione di tendenza zero-COVID, c’è stato silenzio centrale fino a febbraio, quando il ruolo di Xi è stato descritto come visionario e il Partito Comunista Cinese (PCC) si è unito dietro la nuova direzione politica. Sono trascorsi più di tre mesi da quando le decisioni sono state prese, e sono state poi annunciate dalle autorità sanitarie piuttosto che dallo stesso Xi.

Un simile trasferimento di credito politico aveva precedentemente intrappolato la Cina nel problema della gestione del COVID-19. Xi non ha assunto la politica COVID-19 fino ad agosto 2020, quando era abbastanza sicuro di sé da dichiarare che la Cina aveva affrontato la pandemia. Si è poi preso tutto il merito del successo del blocco nazionale. La risposta della Cina al COVID-19, ha affermato Xi, “mostra [ndr] la superiorità del sistema cinese”.

Sebbene la politica COVID-19 sia solo un’area delle politiche pubbliche, è un’illustrazione critica della natura della governance cinese. E offre suggerimenti su come Xi gestisce la Cina.

Dalla sua assunzione del potere, Xi ha avuto un profondo impatto sulle istituzioni del governo cinese. Il cambiamento più grande è stato rimuovere la valvola di sicurezza critica per l’attribuzione della responsabilità politica, per eliminare l’idea di un processo decisionale collettivo. Nell’era post-Mao, tutte le decisioni erano legate a un comitato. I documenti emessi dai gruppi superavano quelli emessi dalle singole figure di autorità, incluso il leader supremo.

Secondo le nuove regole di Xi, una persona ha la responsabilità di ogni decisione politica. Xi si è messo a capo di molti dei gruppi che emettono le decisioni più importanti della Cina. Questo significa certamente che più potere e responsabilità sono nelle sue mani. Ma è meno chiaro se sappia, o con quanta efficacia gli venga ora consigliato, cosa fare con quel potere.

Xi è praticamente limitato in ciò che può fare. È molto difficile avere un’influenza diretta sulla direzione di una delle organizzazioni più complesse del mondo. Monitorare le sue politiche dall’inizio alla fine suggerisce che Xi ha i suoi subordinati a tenere regolarmente il timone, mentre lui di tanto in tanto entra in plancia per le grandi manovre.

Le sfide pratiche del controllo sono raddoppiate dalla mancanza di un piano generale. Non esiste una dottrina Xi. Xi è un vero sostenitore del ruolo del PCC come unica macchina politica adatta a governare la nazione. Il suo contributo al canone teorico potrebbe essere sinteticamente riassunto come “segui il partito”. È molto meno chiaro quali questioni di partito le persone debbano seguire. Vediamo un insieme incoerente di posizioni politiche espresse attraverso i discorsi di Xi che vanno da stridenti diatribe anti-occidentali a strategie che accolgono calorosamente le imprese occidentali.

A giudicare dai suoi discorsi, Xi ritiene che i passi falsi politici e i contraccolpi pubblici siano il risultato di una scarsa attuazione delle direttive centrali e che un Partito Comunista più forte, più disciplinato e controllato centralmente possa garantire una governance migliore. Vede questo come il modo, ad esempio, per aiutare a costruire moderni settori finanziari e tecnologici che possono rendere forte la Cina. La battaglia è come raggiungere l’eccellenza tecnocratica pur avendo rapporti costanti verso l’alto e una direzione politica centralizzata dal Partito.

Questo sistema si manifesta in oscillazioni regolari avanti e indietro. Il cambiamento di politica del COVID-19 non è stato il primo brusco cambiamento di rotta sotto la guida di Xi. C’è stato un disastroso intervento in borsa nel 2015, da cui Xi è stato salvato dai tecnocrati. Poi c’è stata la cancellazione dell’IPO di Ant nel 2019 e l’improvvisa cosiddetta “repressione della grande tecnologia” sull’istruzione online che ha creato incertezze nel mondo degli affari.

Xi ha inviato segnali durante i suoi primi due mandati che creano una serie di incentivi misti alla governance cinese nei prossimi cinque anni.

Invece di un governo che spinge un’agenda sviluppata attraverso molteplici input e un ampio consenso, c’è un rischio molto più elevato che le decisioni vengano spinte verso l’alto fino a quando non si verifica un’improvvisa oscillazione politica che tutti sono tenuti a far rispettare.

Ciò è amplificato dalla mancanza di un quadro distinguibile e dalla mancanza di incentivi per ottenere successi politici tecnocratici. In materia di personale, Xi non ha premiato chi ha realizzato le sue riforme, come si è visto nella retrocessione dell’ex vice premier Hu Chunhua. Ora, gli esecutori generali con esperienza nel governo regionale piuttosto che gli specialisti politici dominano i principali organi di leadership della Cina.

In materia di affari, il rapporto tra il PCC e le gigantesche aziende tecnologiche cinesi rimane incerto. Sebbene ci siano stati casi di rigida regolamentazione che hanno comportato la distruzione della capitalizzazione di mercato, queste aziende sono essenziali per Xi e per il funzionamento della politica cinese. Senza i loro canali di distribuzione, portata e ingenti contributi finanziari, il programma di riduzione della povertà firmato Xi non sarebbe stato efficace. Non è passato inosservato che Xi elenca la risoluzione della povertà estrema come il suo più grande risultato e tuttavia ha emarginato sia l’individuo (Hu Chunhua) che gli attori del settore privato (giganti della tecnologia) che lo hanno eseguito.

Queste tensioni, e il costante affidamento di Xi agli organi del Partito piuttosto che ai ministeri per fare le cose, indicano una maggiore divergenza tra la Cina e l’Occidente, se non l’intera comunità internazionale.

Il modo in cui il resto del mondo vede la Cina e il modo in cui la Cina si rapporta alla comunità internazionale è ora dominato da un forte respingimento internazionale contro il PCC. L’Occidente vede il controllo politico del PCC come incoerente con un’economia basata sul mercato e una società aperta. Ma il radicamento dell’economia di mercato è profondo e la leadership cinese rimane decisamente favorevole al mercato: le riforme del mercato dei capitali durante il secondo mandato di Xi sono state drammatiche e di ampia portata. La risoluzione di questa tensione sarà essenziale per stabilizzare il posto della Cina nella comunità internazionale.

Le dichiarazioni politiche di Xi dall’inizio del suo terzo mandato rimangono contrastanti. Un focus è stato sulla sicurezza e sulla localizzazione della ricerca e dello sviluppo cinesi. Allo stesso tempo, c’è una spinta per accedere ai mercati e ai talenti esteri e per attrarre e utilizzare investimenti stranieri. Inoltre, i nuovi motori di crescita autoproclamati dalla Cina – produzione avanzata, intelligenza artificiale e big data e un’economia verde guidata da veicoli elettrici ed energia rinnovabile – richiedono un profondo impegno internazionale.

La domanda ora è quali potrebbero essere i termini di tale impegno e quale influenza potrebbe avere sul futuro del governo cinese.