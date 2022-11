La Cina deve alimentare la ripresa nel 2023

Dopo un difficile 2022, la Cina cerca di muoversi verso la ripresa nel 2023, tra la stagnazione negli Stati Uniti e la profonda recessione nell’Eurozona.

Battuta da sfide interne e dirompenti venti contrari esterni, l’economia cinese ha affrontato un anno difficile. Il blocco dell’hub dei trasporti di Guangzhou, un numero crescente di casi a Pechino e in altre grandi città evidenziano le sfide più recenti, insieme ai cambiamenti nella strategia Covid.

E se è stato un anno difficile per la Cina, è stato peggio altrove, grazie a politiche economiche sbagliate ea una geopolitica sconsiderata. Il rischio di recessione getta un’ombra oscura sugli Stati Uniti, che rimangono profondamente polarizzati. L’Eurozona sta affrontando una profonda recessione, l’economia del Giappone si sta contraendo e il Regno Unito sta lottando con il peggior calo del tenore di vita dall’inizio dei record.

In questo terribile panorama internazionale, la ripresa della Cina potrebbe alleviare le prospettive economiche globali.

Dai venti contrari…

Fino all’autunno, i dati economici hanno rispecchiato le sfide. Le vendite al dettaglio e il turismo interno sono crollati, principalmente a causa dei ricorrenti blocchi nelle megalopoli di primo livello. Questo è l’effetto netto delle restrizioni alla mobilità, che minano la domanda effettiva.

Il rovescio della medaglia della riduzione dei consumi sono l’aumento dei depositi delle famiglie e il calo dei mercati azionari. Quando le persone si sentono a disagio per il futuro, risparmiano piuttosto che consumare, mentre le imprese rimandano le decisioni di investimento e gli investitori fuggono verso la liquidità.

La produzione industriale è diminuita, a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento tra le province. Mentre la produzione di automobili e di nuovi veicoli elettrici segnala progressi, il calo a due cifre dei semiconduttori è il risultato diretto della geopolitica guidata dagli Stati Uniti. A sua volta, il rallentamento della crescita delle esportazioni riflette rischi di recessione negli Stati Uniti e nell’Unione Europea, due dei principali partner commerciali della Cina.

Dopo diversi anni di liquidità sfavorevole nel settore immobiliare, le nuove misure di sostegno del mercato immobiliare, in particolare il piano di ripresa in 16 punti del governo, contribuiranno alla stabilizzazione. Mentre i rischi di default rimangono elevati con gli sviluppatori più deboli, gli sviluppatori di qualità più grandi trarranno vantaggio dal consolidamento.

Nel corso dell’anno, gli investimenti, alimentati principalmente dal settore pubblico, hanno compensato la domanda effettiva, come evidenziato dalla maggiore produzione di acciaio e dai nuovi progetti rinnovabili. Ciò si aggiungerà alle pressioni sul debito, in particolare a livello locale. Nel frattempo, l’inasprimento aggressivo della Fed ha complicato gli sforzi di allentamento monetario della People’s Bank of China.

… al recupero

Tuttavia, la vera storia del 2023 sarà probabilmente l’imminente ripresa dell’economia cinese. Un fattore determinante per liberare il potenziale di consumo cinese, gli investimenti del settore privato e la fiducia degli investitori dipende dalla messa a punto della politica di compensazione dinamica ai casi di Covid-19 e dalla conseguente ripresa su larga scala.

Sebbene graduale, l’implementazione di nuove regole per bilanciare meglio la lotta alla pandemia e lo sviluppo economico potrebbe comportare un aumento della domanda repressa entro il secondo trimestre del 2023. Tali progressi rafforzerebbero i dati economici. Le vendite al dettaglio aumenterebbero. La fiducia dei consumatori, anche il turismo interno, aumenterebbe con l’aumento dei consumi, compresi i beni di consumo durevoli (più costosi), mentre i depositi delle famiglie diminuirebbero di conseguenza.

Le aziende investirebbero di più, comprese le multinazionali straniere poiché i loro mercati interni in Occidente ristagnerebbero. I mercati immobiliari si normalizzerebbero gradualmente e beneficerebbero anche della domanda repressa. Gli investitori cinesi torneranno sui mercati azionari, il che sarebbe interessante anche per gli investitori esteri in cerca di diversificazione. L’indice MSCI China annuncia l’inversione di tendenza; era del 24% in più a novembre, rispetto al solo 2% dell’indice S&P 500.

La produzione industriale aumenterebbe. Nonostante la distruzione della domanda in Occidente, la Belt and Road Initiative (BRIA) promuoverà progressi costanti sulla scia della ripresa nel sud-est asiatico, di cui la Cina sta guidando e beneficiando. Meno investimenti in immobilizzazioni da parte del settore pubblico ridurrebbero le pressioni sul debito dei governi locali.

Rischi al ribasso, realtà al rialzo

In uno scenario negativo, i problemi interni si dimostrerebbero più avversi perché la Cina eviterebbe le riforme e le politiche di apertura. Questo scenario da incubo è propagato in modo aggressivo dai neoconservatori in Occidente, sebbene non abbia nulla a che fare con i fatti.

In realtà, in Cina continueranno sia leriforme che le politiche di apertura.

Certamente, le sfide interne rimarranno difficili. La popolazione sta invecchiando. L’economia deve passare dagli investimenti al consumo. Nonostante il rallentamento della crescita economica, i redditi pro capite devono continuare a crescere. Peggio ancora, queste sfide devono essere affrontate tra gli sforzi mirati dell’Occidente per minare tali sforzi.

Tuttavia, in ogni caso, i responsabili politici hanno mostrato la volontà di fare affidamento sulle riforme per superare le sfide. La riduzione della forza lavoro legata all’invecchiamento sarà significativamente inferiore al previsto, come attestano le nuove proiezioni delle Nazioni Unite.

Inoltre, la quota degli investimenti rispetto al PIL ha probabilmente raggiunto il picco del 42% nell’ultimo mezzo decennio, con un graduale declino che ne conseguirà.

E grazie alle continue riforme e alle politiche di “prosperità comune”, il recupero cinese della produttività e dei redditi pro capite è salito a più di un terzo del livello degli Stati Uniti, anche se la crescita secolare sta rallentando al 4% alla fine degli anni ’20.

Una prospettiva più luminosa per il 2023

Nel 2022, analisti e banche multilaterali stimano la crescita del PIL cinese tra il 3 e il 3,3%. Inoltre, i tassi di crescita di tutte le principali economie sono stati declassati per il 2022.

La vera storia è che, grazie al previsto rimbalzo, la crescita della Cina potrebbe salire dal 4,5% al ​​5,0% nel 2023. Il presupposto è che le politiche di prevenzione e controllo continueranno a essere perfezionate per renderle più agili e flessibili e il panorama globale rimane gestibile, come indicato dall’allentamento delle tensioni sino-americane dopo il recente incontro tra il presidente Joe Biden e il presidente Xi Jinping.

Con la ripresa nel 2023, gli obiettivi di sviluppo a lungo termine della Cina – modernizzazione primaria entro il 2035 modernizzazione completa entro il 2050 – rimangono nei tempi previsti.