La Cina ‘chiama’, gli USA (non) ‘rispondono’?

Gran parte della geopolitica riguarda la segnalazione nell’aspettativa che l’altra parte a cui viene inviato il segnale capisca il messaggio.

Questa è una delle principali lezioni dalle voluminose memorie di Henry Kissinger e, in effetti, nella più ampia storia della diplomazia. Ci vogliono due persone per ballare il tango, come dice il proverbio, il che in questo contesto significa che l’altra parte dovrebbe essere pronta ad ascoltare e capace di decifrare il messaggio sottostante.

La spia sul ponte dell’ammiraglia diplomatica di Pechino ha lampeggiato sul fatto che il suo capitano ha cambiato rotta e vuole che l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, riconsideri la sua rappresentazione della Cina come una forza dirompente decisa a minare il sistema di governo dell’economia globale – che non è né un creatore di regole, né un esecutore di regole, ma un trasgressore. Non è così che la Cina si vede. In effetti, ha un forte interesse a sostenere un’economia globale stabile mentre lotta con le proprie sfide economiche.

La Cina vuole rientrare nella comunità globale e, in particolare, nell’economia globale dopo aver flirtato con lo sviluppo di un’economia più autosufficiente e una più stretta associazione con la Russia di Putin. Le lezioni apprese e le conclusioni tratte sono che questo era un vicolo cieco e non è riuscito a offrire alla leadership cinese ciò che desidera più di ogni altra cosa: la crescita economica.

Il 23 ottobre 2022 il Presidente Xi Jinping è stato rieletto leader della Cina (segretario generale del Partito comunista cinese, o PCC). Allo stesso tempo, la composizione del nuovo comitato permanente del politburo del PCC è stata resa pubblica e ha confermato le aspettative che i suoi membri sarebbero fedeli a Xi.

Questo è stato preso come un segno della sua conquista del controllo completo del sistema politico cinese. Ma quel giudizio è stato troppo affrettato.

Dal 1949, quando il PCC vinse la guerra civile, la Cina è stata dominata da reti informali che lavoravano dietro il velo delle istituzioni ufficiali. Pochissime, se non nessuna, delle politiche che alla fine hanno determinato il corso della Cina sono state decise da queste istituzioni formali. L’esempio più ovvio di ciò è il regno di Deng Xiaoping, la cui unica posizione formale per un po’ di tempo in cui è stato il leader de facto della Cina è stata quando ha servito come presidente della Chinese Contract Bridge Association.

Il fatto che il Presidente Xi abbia sentito il bisogno di istituzionalizzare il suo potere attraverso la sua rielezione a segretario generale può essere un segno di debolezza piuttosto che di forza – un suggerimento che il tipo di struttura di potere informale su cui Deng faceva affidamento per mantenere il suo dominio era diventato troppo fragile e incerto.

E mentre gli analisti occidentali hanno interpretato l’elezione di un comitato permanente composto da lealisti di Xi come una dimostrazione del suo dominio, non è chiaro se i suoi membri siano fedeli alle politiche da lui adottate, tra cui un maggiore controllo statale sulla società e sull’economia, un atteggiamento più anti -occidentale e assertiva negli affari globali e legami più stretti con la Russia, durante il suo ultimo mandato quinquennale, o se sono fedeli a lui personalmente e non necessariamente a quelle politiche.

A prescindere da quale interpretazione sia corretta, il presidente Xi Jinping, probabilmente già nell’ottobre 2022 se non prima, ha visto la necessità di cambiare rotta.

Non ci è voluto molto prima che la rigorosa politica di zero-COVID della Cina non solo fosse annullata, ma completamente revocata. Sebbene non sia stato dichiarato ufficialmente, l’inversione non poteva essere vista come nient’altro che un’ammissione che il blocco non era più sostenibile (forse anche che non aveva avuto successo) di fronte alle richieste pubbliche che venisse revocato.

Oltre al malcontento popolare, sembra ragionevole ritenere che una delle ragioni principali della brusca revisione politica sia stata la valutazione che l’economia si stava spostando su una traiettoria di crescita inferiore. Per la dirigenza, quella prospettiva era intollerabile. Il PCC ha da tempo legittimato il suo monopolio del potere grazie alla sua capacità di fornire un’elevata crescita economica. In effetti, come visto attraverso la lente dell’antica filosofia cinese riguardo al ‘Mandato del Cielo’, i governanti potevano mantenere il loro potere solo migliorando il benessere delle persone, e sembra che il PCC abbia concluso che il modo migliore per farlo, almeno per al momento, è quello di ricucire i rapporti con l’Occidente.

Messaggi analoghi vengono inviati per quanto riguarda i rapporti con Mosca. Dall’invasione russa dell’Ucraina alla fine di febbraio dello scorso anno, i media occidentali hanno ripetutamente ricordato al pubblico che Xi e Putin, incontrandosi solo poche settimane prima, avevano descritto la loro amicizia ‘senza limiti’. Qualsiasi valutazione seria della posizione della Cina nei confronti della guerra in Ucraina, tuttavia, porterebbe alla conclusione che esistono effettivamente dei limiti.

Il 21 dicembre, il Presidente del partito politico di Putin, Dmitry Medvedev, ha visitato Pechino su invito del PCC. L’agenzia di stampa cinese Xinhua ha successivamente riferito che Xi ha sottolineato al suo visitatore che Pechino “decide la sua posizione e la sua politica in base al merito della questione, sostiene l’obiettività e l’equità e promuove attivamente i colloqui di pace. Si spera che le parti interessate rimarranno razionali ed eserciteranno moderazione, porteranno avanti un dialogo globale e affronteranno i problemi di sicurezza comuni attraverso mezzi politici”. Non una parola sulla ‘comprensione’, per non parlare del sostegno alla politica russa in Ucraina.

La Cina non ha imposto sanzioni alla Russia dopo l’attacco all’Ucraina, ma non ha nemmeno intensificato sostanzialmente la cooperazione economica con la Russia per attenuare l’effetto delle sanzioni occidentali. È il secondo più grande detentore di buoni del Tesoro USA e avrebbe potuto facilmente rendere la vita difficile a Washington vendendone alcuni. Non è stato così.

In un notevole segnale di cambiamento di politica già la scorsa estate, l’allora vice Ministro degli Esteri Le Yucheng, che era responsabile delle relazioni con la Russia e che aveva più volte sottolineato la profondità e la cordialità delle relazioni bilaterali, è stato rimosso dal suo incarico e ora ricopre il ruolo di vice capo dell’amministrazione nazionale della radio e della televisione. Fino ad allora, era stato visto come uno dei migliori candidati per sostituire Wang Yi come Ministro degli affari esteri. Quando contemporaneamente è stato annunciato il nome del nuovo ministro degli Esteri, l’ambasciatore negli Stati Uniti, Qin Gang, ha ottenuto l’assenso.

Da alcuni anni il mondo sente parlare di quella che è stata definita la diplomazia cinese del ‘guerriero lupo’, caratterizzata da dichiarazioni forti e talvolta anche minacciose degli inviati cinesi, che hanno segnato un brusco cambiamento rispetto allo stile imposto dall’ex Ministro degli Esteri Li Zhaoxing, che era noto per salutare tutti con un ampio sorriso e un fascino quasi irresistibile. All’inizio di questo mese, il ‘guerriero lupo’ più in vista, Zhao Lijian, che ha servito come portavoce principale del ministero degli Esteri, è stato trasferito al Dipartimento per i confini e gli affari oceanici come uno dei tre Vicedirettori.

L’amministrazione Biden, a suo merito, non è sembrata impermeabile a questi segnali. Si dice che una visita del Segretario di Stato Antony Blinken in Cina dovrebbe giungere a Pechino il mese prossimo come parte di una ‘scala a gradini’ anticipata di incontri tra alti funzionari statunitensi e cinesi.

Infatti, seguirà l’incontro tra il Segretario al Tesoro Janet Yellen e la sua controparte cinese, il vice premier Liu He durante il World Economic Forum di Davos due settimane fa, il loro primo incontro faccia a faccia dopo un paio di incontri virtuali.

Anche la Cina bussa alla porta dell’Europa. Wang Yi, che è stato promosso da Ministro degli esteri a membro del Politburo (non, tuttavia, del comitato permanente) per sovrintendere agli affari esteri, dovrebbe ora visitare l’Europa .

Il nuovo ambasciatore cinese presso l’Ue, Fu Cong, ha recentemente rilasciato un’intervista esprimendosi fortemente a favore del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Ha menzionato in particolare lo stallo del processo di ratifica dell’accordo globale UE-Cina sugli investimenti, che è stato bloccato dal Parlamento europeo per preoccupazioni sui diritti umani e come rappresaglia per le sanzioni recentemente imposte da Pechino a diverse persone ed entità europee, tra cui cinque deputati.

La palla è ora nel campo degli Stati Uniti e dell’UE. Il rischio è che diano la priorità alle loro richieste piuttisto che ai cambiamenti nelle politiche di Pechino, compresi i diritti umani, rispetto ai colossali vantaggi geopolitici, inclusa la posizione della Cina sull’Ucraina e il suo rapporto con il Cremlino, che potrebbero derivare da una risposta più positiva alle segnalazioni di Pechino.

In tal caso, l’opportunità emergente andrà persa. Tanto più se le aperture della Cina sono viste come un segnale di debolezza da sfruttare a vantaggio dell’Occidente. Sarebbe un peccato e allontanerebbe il mondo da un equilibrio geopolitico e geoeconomico più stabile.