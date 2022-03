L’informazione è caduta il 28 marzo: Novaya Gazeta, uno degli ultimi giornali russi indipendenti e critici nei confronti del Cremlino, ha appena sospeso la pubblicazione, a causa di un secondo avvertimento del regolatore russo delle comunicazioni, Roskomnadzor. Il quotidiano, che contava ancora 100.000 copie, non ha nascosto la propria contrarietà alla guerra lanciata dalla Russia in Ucraina, definita modestamente dalle autorità come una “operazione speciale”. Ma ufficialmente, è stata una mancata segnalazione che una ONG citata in uno dei suoi articoli fosse stata identificata come un “agente straniero” che le è valso questo secondo avvertimento, l’ultimo passo prima della chiusura definitiva. . Il giornale ha quindi deciso di prendere l’iniziativa.

Il mondo intero ha scoperto la Novaya Gazeta pochi mesi fa, quando il suo editore, Dmitry Muratov, ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Avevamo sperato, per un certo tempo, che questa notorietà internazionale proteggesse la “NG”. Questa protezione non ha resistito all’atmosfera più deleteria che mai che ha regnato in Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio.

Che il Premio Nobel per la Pace sia stato assegnato nel 2021 a due giornalisti – Maria Ressa (Filippine) e Dmitri Mouratov (Russia) – che lavorano in paesi molto diversi indica che si tratta soprattutto di un tipo di lotta che è stata acclamata: quella dei giornalisti che lottano per la libertà di informazione negli Stati in cui tale libertà è sempre più limitata.

Dmitry Muratov – il terzo russo a vincere questo Nobel, dopo il dissidente Andrei Sakharov nel 1975 e Mikhail Gorbachev nel 1990, entrambi ancora in epoca sovietica – incarna questa lotta in Russia, ma insiste sulla dimensione collettiva della ricompensa. Secondo lui, il Nobel è stato assegnato “alla redazione” di Novaya Gazeta (letteralmente “Il nuovo giornale”), che Muratov ha co-fondato nel 1993 e di cui è caporedattore: secondo lui, ” 130 vincitori del Premio Nobel si aggirano per i suoi corridoi.

Trentacinque anni di sconvolgimento nel giornalismo

Al di là di questa squadra, Muratov è uno dei simboli di una professione che, nella Russia degli ultimi trentacinque anni, è stata particolarmente scossa dagli sviluppi politici, ha anche cercato di influenzarli, si è talvolta lasciata strumentalizzare e corrompere … e oggi conta le sue uccisioni.

La libertà di stampa è stata una delle sfide e dei successi della perestrojka: abbiamo parlato di glasnost’ (trasparenza) per designare questa nuova possibilità di affrontare i problemi sovietici più acuti, dai crimini dello stalinismo ai fallimenti economici. Apparve quindi una nuova generazione di giornalisti, sorprendentemente competenti in questa fine dell’URSS. Negli anni ’90 ha dovuto affrontare violente crisi economiche e sociali, ma ha anche goduto di libertà che prima non esistevano.

Non appena ha assunto la presidenza nel 2000, Vladimir Putin – pur assicurandosi di essere “profondamente convinto che non ci potrebbe essere il minimo sviluppo in Russia e che il Paese non avrebbe [avrebbe]il minimo futuro” se “il civile libertà e la stampa” sono stati vittime di pressioni lì – cerca di prendere il controllo dei media.

I metodi utilizzati sono diversi: mandare in esilio gli oligarchi-capi della stampa come Vladimir Goussinski o Boris Berezovski; avere i media acquisiti dai parenti, a cominciare da Gazprom; spaventare alcuni, comprare altri, imporre regole sempre più rigide. Allo stesso tempo, lo sviluppo di Internet ha consentito a una parte della popolazione di accedere a un numero sempre maggiore di informazioni e i giovani che conoscevano a malapena l’URSS si sono a loro volta appassionati di giornalismo.

Le pressioni politiche sono ulteriormente aumentate dopo il fallimento delle proteste del 2011-2012. Anche in questo caso i giornalisti vengono aggrediti fisicamente, arrestati con false pretese, addirittura accusati di spionaggio.

Mentre alcuni si adattano, sempre più emigrano e cercano di lavorare nei media di lingua russa con sede a Praga, nei paesi baltici oa Berlino. In Russia gran parte dei media indipendenti è scomparsa e quelli che persistono (come il canale televisivo Tv Dojd’) ricevono l’etichetta, tanto umiliante quanto falsa e pericolosa, di “agenti stranieri”.

La classifica della libertà di stampa della Russia riflette questi sviluppi. Secondo la ONG Freedom House, la Russia è entrata a far parte del gruppo di paesi considerati “non liberi” nel 2003, mentre fino ad allora faceva parte dei paesi “parzialmente liberi”. Quell’anno era 148a su 166 nella classifica stabilita da Reporters sans frontières. Nel 2021, in questa stessa classifica, è 150ᵉ su 180, incuneato tra Repubblica Democratica del Congo e Honduras.

La Novaia Gazeta, assiduo di argomenti rischiosi

Tra tempeste e tentazioni, Novaya Gazeta ha tenuto il corso. In uscita tre volte a settimana, si rivolge a un pubblico di lettori istruito e sostenitore della democratizzazione. Poco distribuito nella sua versione cartacea (circa 80.000 copie), viene letto principalmente sul suo sito (17 milioni di visitatori a settembre). Il 76% delle sue azioni appartiene alla redazione, il 14% all’uomo d’affari Alexander Lebedev e il 10% a Mikhail Gorbachev.

La Novaya Gazeta pubblica indagini approfondite, a volte alquanto austere, su argomenti delicati. Ha così rivelato numerose violazioni dei diritti umani in Cecenia e in particolare, nel 2017, gli arresti, in questa repubblica, di omosessuali, rinchiusi in una “prigione segreta” e torturati.

È stata anche lei a riferire nell’agosto 2014 che i paracadutisti russi, con base a Pskov, erano appena stati sepolti in questa città: sarebbero stati uccisi in azione in Ucraina, cosa che le autorità militari russe hanno negato. Ha continuato a indagare sulla presenza russa in Ucraina negli anni precedenti la guerra e ha cercato di stabilire come e da chi l’aereo MH17 fosse stato abbattuto lì. Ha rivelato i crimini commessi dai mercenari russi in Siria e segue instancabilmente le azioni dell’opposizione russa, così come le repressioni subite da essa. E, fino a ieri, stava facendo del suo meglio per avvisare i suoi lettori sulla realtà della guerra in Ucraina.

La Novaya Gazeta chiede regolarmente alle autorità russe di indagare sui crimini a loro riferiti, e questo ha avuto alcuni risultati nel caso dell’omicidio di Anna Politkovskaya. Ma è spesso oggetto di minacce, soprattutto da parte dei soldati ceceni. Le sei persone uccise che Muratov associa al suo Nobel, citando i loro nomi in quasi ogni dichiarazione, testimoniano la realtà di queste minacce.

Anna Politkovskaya… e gli altri

La più famosa di queste è Anna Politkovskaya, che ha scritto articoli straordinariamente coraggiosi sulla guerra in Cecenia e sull’erosione dei diritti e delle libertà in Russia. È stata assassinata nel suo palazzo a Mosca il 7 ottobre 2006. Il 7 ottobre 2021, alla vigilia della consegna del Nobel, la Novaya Gazeta le ha reso nuovamente omaggio, inaugurando nei suoi locali un museo a suo nome e rendendo pubblico un film di quasi due ore, Come hanno ucciso Anna, sull’indagine svolta dal giornale per scoprire i veri sponsor di questo omicidio.

Questo film mostra i punti deboli dell’indagine ufficiale e il coinvolgimento in questo crimine di almeno un agente di polizia, nonché degli agenti dell’FSB e degli ufficiali associati alle autorità criminali. Muratov afferma che “lo Stato sa chi è lo sponsor dell’assassinio di Anna Politkovskaïa” e, inoltre, chi ha ordinato l’omicidio dell’avversario Boris Nemtsov.

Ci vuole vero e grande coraggio per dire queste cose oggi in Russia.

Tra i sei uccisi citati da Muratov, ci sono anche:

Il giornalista Igor Domnikov, picchiato a morte con un martello da un sicario a Mosca nel 2000. Mentre l’assassino è stato arrestato e condannato, gli sponsor (Domnikov stava indagando sulla corruzione di diversi alti funzionari) non sono mai stati veramente preoccupati nonostante l’apertura di un indagine nel 2009, che non ha prodotto nulla.

Yuri Shchekochikhin, giornalista e vice, vice e amico di Muratov, che ha esplorato la corruzione nelle strutture del potere e delle forze dell’ordine. Tra le altre cose, voleva sapere che fine aveva fatto “l’oro del PCUS” e se i membri del KGB fossero stati responsabili del trasferimento di ingenti somme in Occidente, un argomento al centro del libro della giornalista britannica Catherine Belton., Putin’s People, attualmente citato in giudizio a Londra dall’oligarca Roman Abramovich. Shchekochikhin è stato “avvelenato da qualcosa come Novichok”, ha ricordato Muratov. Era il 2003. Prima di Litvinenko. Prima di Navalny.

Nobel deluso

Il fatto che Muratov abbia ricevuto il Premio Nobel per la pace ha sorpreso e deliziato molti dei suoi compatrioti. Alcuni però sono rimasti delusi: speravano che questo premio premiasse Alexeï Navalny o la bielorussa Maria Kolesnikova, entrambe in detenzione. Sentivano che il Comitato per il Nobel non aveva coraggio; gli stessi hanno talvolta sottolineato con amarezza che il Cremlino si era congratulato con Muratov – peraltro a parole – e che il giornalista aveva promesso di devolvere parte del suo premio a un fondo per aiutare i bambini malati creato da Vladimir Putin. Non sarebbe quindi in cattivi rapporti con le autorità, il che spiegherebbe perché né lui né il suo giornale sono stati dichiarati “agenti stranieri”, mentre questo status è stato imposto a molti altri media.

In questa occasione è stato nuovamente citato un articolo pubblicato nel 2019: secondo Proekt, un sito indipendente i cui cinque giornalisti sono stati qualificati come “agenti stranieri” e che è stato etichettato come “organizzazione indesiderabile” in Russia, Novaya Gazeta ha ricevuto contributi finanziari mensili da Sergei Adoniev, ricco imprenditore e mecenate di progetti artistici d’avanguardia, un tempo condannato negli Stati Uniti per frode, è sospettato dall’FBI di aver manomesso una tonnellata di cocaina e sembra avere il sostegno dello stesso Putin, che potrebbe spiegare l’origine oscura della sua fortuna. E, continua Proekt, alcuni all’interno della Novaya Gazeta sospettano che i contributi di Adoniev provengano in realtà da Sergei Chemezov, vecchio amico di Putin e capo della Rostec, una società statale che guida il mercato delle armi russo – questo che Muratov confuta risolutamente e che nulla dimostra formalmente.

Se ciò fosse vero, significherebbe che due “ex” ufficiali del KGB hanno fornito finanziamenti a Novaya Gazeta, uno come azionista (Lebedev), l’altro (Chemezov) tramite un intermediario. Insomma, come formulano quasi tutti coloro che fanno riferimento a questo articolo di Proekt, la situazione sarebbe “complessa”.

Complesso, perché le persone vicine al regime a volte apparentemente aiutano le attività di opposizione, se non altro per cercare di mantenere l’illusione di una democrazia russa. Complessa perché queste prossimità possono essere spiegate anche, in certi casi, da singole traiettorie che, dapprima si chiudono, poi si allontanano. In ogni caso, ciò che esprimono queste persone deluse da Nobel 2021 è lo smarrimento di parte dell’opposizione russa, il loro sentimento di abbandono e di non poter, alla fine, fidarsi né del “suo popolo”, né di un Occidente che non capirebbe la situazione.

Elegante, Dmitri Muratov ha dichiarato che lui stesso avrebbe votato per Alexei Navalny, che ha anche appena ottenuto il Premio Sacharov assegnato dal Parlamento europeo il 20 ottobre. L’11 ottobre Navalny, dal suo campo, si è congratulato con “di tutto cuore Dmitry Muratov e la Novaya Gazeta” per questa “meritata ricompensa”, assegnata il giorno dopo il quindicesimo anniversario dell’assassinio di Anna Politkovskaya. La sera stessa dell’annuncio del Nobel, il Cremlino aveva reso pubblici i nomi di altri dodici “agenti stranieri”, tra cui diversi giornalisti. Muratov e la sua squadra sembravano ancora protetti. Ma il nuovo giro di vite imposto dal regime ha appena avuto la meglio su quest’ultimo baluardo della libertà di espressione in Russia…