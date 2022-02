Importanti novità scientifiche giungono dalla Gran Bretagna in termini di miglioramento della qualità della vita grazie all’applicazione e somministrazione di cannabis terapeutica. Una recente analisi degli esiti auto-riferiti di 312 pazienti partecipanti al Registro ha riscontrato miglioramenti statisticamente significativi nella qualità della vita correlata alla salute a uno, tre e sei mesi dopo il trattamento. Stati Uniti: la National Football League degli Stati Uniti ha annunciato di aver ricevuto finanziamenti per sostenere la ricerca sugli effetti dei cannabinoidi sulla gestione del dolore e sulla neuroprotezionenegli atleti Il CBD come scudo per proteggersi dal Covid, è la più recente frontiera della ricerca medico-scientifica e si aggiungono, sempre di più, studi medici in questo specifico settore. C’è molto da fare ma i segnali sono molto incoraggianti. le prove precliniche avverranno entro pochi mesi. Ulteriori studi provengono questa volta, dagli Stati Uniti. Ciò comporta l’utilizzo di colture cellulari e/o modelli animali per testare l’efficacia e la sicurezza. Ma questo è solo un primo passo in quello che probabilmente sarà un processo piuttosto lungo, quindi anche se i risultati della sperimentazione preclinica sono favorevoli, questa non sarà una schiacciata definitiva e ci saranno molti altri ostacoli che dovranno essere eliminati.

Gran Bretagna

La cannabis medicale prescritta migliora la qualità della vita: i risultati di uno studio scientifico

I dati di un registro del Regno Unito che raccoglie i risultati sull’uso di cannabis medica prescritta indicano un miglioramento statisticamente significativo della qualità della vita correlata alla salute dei pazienti.

Il registro della cannabis medica del Regno Unito, istituito da Sapphire Medical, contiene i dettagli di quello che, secondo quanto riferito, è il più grande gruppo di pazienti nel Regno Unito trattati con cannabis medica. I dati anonimi sono resi disponibili su richiesta alla comunità medica per l’analisi.

Una recente analisi degli esiti auto-riferiti di 312 pazienti partecipanti al Registro ha riscontrato miglioramenti statisticamente significativi nella qualità della vita correlata alla salute a uno, tre e sei mesi dopo il trattamento.

Le diagnosi primarie più comuni erano il dolore cronico e il dolore neuropatico, ma sembra che questo sia spesso (e comprensibilmente) accompagnato da ansia.

«In tutti i pazienti al basale, il punteggio medio dell’ansia era coerente con una diagnosi di disturbo d’ansia generalizzato. Al follow-up, il punteggio medio si è ridotto al di sotto dei livelli clinicamente rilevanti».

Sapphire Medical afferma che ciò suggerisce che oltre ai cambiamenti specifici della condizione, la cannabis medica può anche avere un impatto sull’esperienza dei sintomi dei pazienti con problemi di salute cronici.

I pazienti hanno anche riscontrato miglioramenti nella qualità del sonno auto-riferita, ma non è stato possibile dimostrare se ciò fosse collegato al loro uso di cannabis medica a causa della natura del disegno dello studio.

In termini di eventi avversi, sono stati segnalati novantaquattro (30,1%) dei quali più comunemente nausea, secchezza delle fauci, vertigini e sonnolenza, ma questi erano principalmente lievi.

Il rapporto completo dello studio è stato recentemente pubblicato sulla rivista Cannabis and Cannabinoid Research e può essere visualizzato per intero qui.

I risultati seguono l’analisi iniziale pubblicata lo scorso anno sulla base dei dati del Registro che hanno anche riscontrato miglioramenti statisticamente significativi nei punteggi di ansia, dolore, sonno e qualità generale della vita nei punti di 1 e 3 mesi dopo il trattamento.

Nel Regno Unito, i medici sono stati in grado di prescrivere prodotti a base di cannabis medica ai pazienti in determinate circostanze dal 2018, dopo che è stata attirata l’attenzione sul caso del giovane malato di epilessia Billy Caldwell, che ha avviato una revisione delle leggi britanniche sulla cannabis medica.

Tuttavia, è in lavorazione un altro disegno di legge che mira a migliorare l’accesso ai prodotti a base di cannabis ampliando la capacità di prescrivere prodotti medicinali a base di cannabis senza licenza ai medici di base.

Stati Uniti

La Lega Nazionale Football ottiene finanziamenti per sostenere la ricerca sugli effetti dei cannabinoidi sulla gestione del dolore e sulla neuroprotezione negli atleti

La National Football League degli Stati Uniti ha annunciato di aver ricevuto finanziamenti per sostenere la ricerca sugli effetti dei cannabinoidi sulla gestione del dolore e sulla neuroprotezionenegli atleti. Ma i giocatori della NFL non parteciperanno.

Nel giugno dello scorso anno, la NFL e la NFL Players Association hanno annunciato che avrebbero stanziato 1 milione di dollari per ulteriori ricerche sui cannabinoidi in relazione alle prestazioni atletiche. Il denaro doveva finanziare fino a 5 progetti, ma solo due sono stati scelti su un totale di 106 proposte.

Il primo progetto prevede uno studio randomizzato sugli effetti dei cannabinoidi sul dolore e sul recupero da infortuni legati allo sport negli atleti d’élite. Lo studio, che sarà condotto dal Dr. Thomas Marcotte e dal Dr. Mark Wallace dell’Università della California di San Diego, coinvolgerà atleti infortunati che vaporizzeranno formulazioni contenenti tetraidrocannabinolo (THC), cannabidiolo(CBD) e THC/CBD combinati.

«…i risultati di questo studio forniranno dati preliminari chiave sulla possibile efficacia dei cannabinoidi per gli infortuni legati allo sport e informeranno futuri studi più ampi sulla progettazione dello studio e le sfide di implementazione», afferma il team dell’UC.

L’altra sovvenzione è andata a ricercatori medici dell’Università di Regina, che studieranno la sicurezza e l’efficacia dei cannabinoidi a base di cannabis/canapa per la gestione del dolore e il loro potenziale per ridurre l’uso di farmaci da prescrizione come gli oppioidi negli atleti con sindrome post-commozione cerebrale.

«Il nostro progetto fornirà una base per esplorare cure mediche alternative relative al trauma cerebrale e al dolore muscoloscheletrico cronico per i giocatori di football professionisti», ha affermato il team, guidato dal dottor J. Patrick Neary.

La NFL è stata molto soddisfatta della risposta all’invito a presentare proposte.

«La NFL è desiderosa di far progredire la scienza della gestione del dolore e delle prestazioni nel tentativo di migliorare la salute e la sicurezza dei giocatori», ha affermato il dottor Kevin Hill, copresidente, comitato congiunto per la gestione del dolore NFL-NFLPA.

Stranamente, ai giocatori della NFL non sarà consentito partecipare a nessuno dei due studi: saranno coinvolti solo atleti professionisti d’élite al di fuori della NFL. Ciò è probabilmente dovuto alla politica e al programma NFL-NFLPA sulle sostanze di abuso attualmente in vigore.

Sebbene gli studi si concentrino sugli atleti d’élite, forse i risultati avranno implicazioni positive anche per i comuni mortali.

Stati Uniti

Canapa VS Covid: la battaglia è appena iniziata. Trial clinici su CBDA e CBGA “in arrivo presto”

Il potenziale per un paio di composti derivati ​​dalla canapa per aiutare nella battaglia contro il COVID potrebbe essere messo alla prova nel prossimo futuro.

Il mese scorso abbiamo riportato una ricerca della Oregon State University che indica che alcuni composti della canapa (acido cannabigerolico – CBGA – e acido cannabidiolico -CBDA) potrebbero impedire al coronavirus che causa COVID-19 di invadere le cellule umane legandosi al picco SARS-CoV-2 proteina.

E solo per toglierlo di mezzo, questo non significa che il consumo di prodotti a base di canapa comunemente disponibili possa proteggerti dal COVID. CBDA e CBGA sono precursori di CBD e CBG e non sono presenti nella maggior parte dei prodotti a base di canapa.

Inoltre, è necessario intraprendere molte più ricerche scientifiche, ma la buona notizia è che alcune di queste potrebbero iniziare molto presto.

Il dottor Richard van Breemen, che ha guidato la ricerca iniziale, afferma che le prove precliniche avverranno entro pochi mesi. Ciò comporta l’utilizzo di colture cellulari e/o modelli animali per testare l’efficacia e la sicurezza.

Ma questo è solo un primo passo in quello che probabilmente sarà un processo piuttosto lungo, quindi anche se i risultati della sperimentazione preclinica sono favorevoli, questa non sarà una schiacciata e ci saranno molti altri ostacoli che dovranno essere eliminati.

Che la canapa possa rivelarsi un altro strumento utile per affrontare gli impatti del COVID non è poi così sorprendente, dati i suoi numerosi attributi terapeutici comprovati e dichiarati. Il Dr. van Breemen osserva che i prodotti naturali sono la fonte o l’ispirazione di molti medicinali soggetti a prescrizione.

«»La canapa è particolarmente interessante perché è una ricca fonte di prodotti naturali unici», ha affermato. «Probabilmente abbiamo studiato solo il 10% dei prodotti naturali che la natura ci fornisce, quindi ci sono molte più molecole da scoprire e molte più indagini da svolgere per scoprire in quali malattie o tipi di infezioni queste molecole potrebbero essere utili prevenire o curare».

Il ricercatore sembra molto soddisfatto del ronzio generato dalla ricerca del suo team.

«Mai prima d’ora abbiamo visto una risposta così mondiale e sono semplicemente felice che le persone siano interessate al lavoro che svolgiamo».

E senza dubbio molti terranno d’occhio come procede il lavoro della squadra da qui.

Il Dr. van Breemen è Principal Investigator presso il Linus Pauling Institute dell’OSU ed è anche ricercatore presso il College of Pharmacy e il Global Hemp Innovation Center dell’OSU, da cui sono stati ottenuti gli estratti di canapa per lo studio.

Stati Uniti

Vicina la fine del pasticcio della cannabis medicale in Mississippi?

L’approvazione da parte della legislatura del Mississippi di un disegno di legge sulla cannabis medica significa che ora va al governatore Tate Reeves. Se lo firmerà è un’altra questione.

Prima di essere eletto governatore, Reeves ha espresso di essere contrario alla legalizzazione dell’accesso alla cannabis medica ma ha indicato che non si sarebbe ufficialmente opposto se fosse stato approvato dagli elettori del Mississippi.

Nel 2020, un’iniziativa elettorale per legalizzare la cannabis medica ha visto il 69,2% degli elettori sostenerla. Ma nel maggio dello scorso anno, una decisione della Corte Suprema ha dichiarato invalida l’iniziativa del voto per motivi tecnici; il che ha fatto arrabbiare molti.

Si è quindi tornati al punto di partenza per sviluppare una nuova legislazione, un processo che ha visto la sua giusta dose di drammi. Detto questo, tutto ciò che si frapponeva davvero era il governatore Reeves, che si è concentrato sulla questione della quantità che i pazienti possono acquistare. Il governatore Reeves voleva che fosse dimezzato.

L’ultima versione mantiene un limite di acquisto giornaliero di 6 MMCEU di cannabis medica consentita in una settimana da un dispensario o da una combinazione di dispensari. Un “MMCEU” è un’unità di equivalenza della cannabis medica del Mississippi; che è:

– 3,5 grammi di fiore,

– o un grammo di concentrato,

– o 100 milligrammi di THC in un prodotto infuso

I pazienti registrati saranno limitati a un massimo di ventiquattro (24) MMCEU di cannabis medica consentita nell’arco di 30 giorni. Ciò rende 84 grammi di fiore, un baffo sotto 3 once. Originariamente il limite di 30 giorni doveva essere di 5 once.

Al momento della pubblicazione, il governatore Reeves non aveva indicato chiaramente se intende firmare il disegno di legge o mantenere la sua minaccia di veto – o semplicemente lasciar passare senza la sua benedizione.

Mentre tutto questo è successo, non sono solo i pazienti del Mississippi ad aver sofferto, ma anche le casse dello stato. Il disegno di legge impone un’imposta sulle vendite del 7% e un’accisa del 5% sulle vendite di cannabis medica nello stato. Tasse di questo tipo si sono rivelate una vacca da mungere in altri stati che le hanno attuate.

Reeves ha cinque giorni dal giorno in cui il conto arriva sulla sua scrivania, esclusa la domenica, per fare la sua mossa – o meno. È successo il 27, quindi ha tempo fino al 2 febbraio.

Stati Uniti

Le vendite di cannabis sono rimbalzate nei mercati chiave a dicembre

La stabilizzazione della crescita delle vendite di cannabis nel mese di novembre, dopo i duri confronti degli ultimi mesi, è stata nuovamente evidente a dicembre nei mercati coperti dalla società di analisi dei dati sulla cannabis BDSA. Anche tenendo conto del giorno in più rispetto al mese precedente, diversi mercati hanno mostrato una forte crescita, in particolare quelli dell’Est, tendenzialmente dominati dagli MSO. Le vendite di fiori in quasi tutti i mercati sono cresciute sostanzialmente più lentamente rispetto ad altre categorie. In questa recensione, esamineremo i mercati uno per uno, iniziando con i mercati occidentali più maturi e concludendo con i nuovi mercati orientali.

Mercati occidentali

BDSA fornisce copertura per i mercati relativamente maturi di Arizona, California, Colorado, Nevada e Oregon. A novembre, la crescita è variata dal -14% in Nevada al 27% in Arizona rispetto a un anno fa.

Arizona

L’Arizona è passata all’uso per adulti alla fine di gennaio dello scorso anno, ma questo è il nono mese in cui BDSA ha incluso le vendite per uso per adulti. Le vendite totali di cannabis sono cresciute del 26,7% rispetto a un anno fa e del 6% in sequenza a 116 milioni di dollari. Il settore medico è sceso del 40% rispetto a un anno fa, ma è aumentato del 5% da novembre a 55,1 milioni di dollari. Le vendite per adulti di $ 60,9 milioni sono aumentate del 7% in sequenza. I fiori sono cresciuti del 7% rispetto a un anno fa dopo essere scesi dell’1% a novembre, mentre i pre-roll sono stati la categoria leader con un +167%. Gli ingeribili sono cresciuti del 44% e i concentrati del 32%.

California

Le vendite di 304 milioni di dollari sono aumentate del 5% da novembre ma sono diminuite del 3% rispetto a un anno fa, un ritmo sostanzialmente più lento rispetto ai forti cali da agosto a ottobre e simile al calo del 4% di novembre. I fiori sono diminuiti del 17% rispetto a un anno fa, lo stesso tasso di novembre, mentre le altre categorie si sono ampliate. I concentrati sono cresciuti dell’1%, gli ingeribili sono aumentati del 6% e i pre-roll sono aumentati del 23% rispetto a un anno fa.

Colorado

Le vendite di $ 175 milioni sono cresciute solo dell’1% da novembre e sono diminuite del 10% rispetto a un anno fa. Sebbene questo tasso di crescita sia stato peggiore del calo del 2% di novembre, è stato coerente con il calo di ottobre e migliore del calo del 12-14% da luglio a settembre. I fiori sono diminuiti del 20% rispetto a un anno fa, peggio del calo del 15% di novembre, mentre tutte le altre categorie sono leggermente aumentate.

Nevada

La pandemia continua a sfidare il mercato del Nevada, che, a 64,2 milioni di dollari, è sceso del 14% rispetto a un anno fa e del 3% da novembre. I fiori sono scesi del 21%, leggermente meglio rispetto al calo del 23% di novembre, mentre gli ingeribili sono stati la categoria migliore, con una crescita inferiore all’1%. I pre-roll sono diminuiti del 12%, mentre i concentrati sono diminuiti del 5% rispetto a un anno fa.

Oregon

Il tasso di declino annuo è aumentato in Oregon all’8% poiché le vendite sono aumentate del 3% da novembre a 88,3 milioni di dollari. Flower è diminuito del 16% rispetto al 14% di novembre, con i pre-roll in espansione del 4%. Gli ingeribili sono cresciuti del 2%, mentre i concentrati sono diminuiti del 4% rispetto a un anno fa.

Mercati Orientali

Nei mercati più recenti, il tasso di crescita annuale è aumentato in due dei tre mercati per i quali BDSA fornisce dati. Si noti che BDSA ha iniziato a fornire dati per Florida, Michigan e Pennsylvania a partire da gennaio 2021. Le vendite in Florida sono aumentate sequenzialmente del 14,7% a $ 163,8 milioni, mentre la Pennsylvania è aumentata del 7,7% da novembre a $ 108,0 milioni. La forte crescita di dicembre è importante per i titoli quotati in borsa che dominano quei mercati. Tuttavia, entrambi i mercati hanno registrato piccoli ribassi sequenziali rispetto al terzo trimestre del quarto trimestre, con la Florida in calo dell’1,1% e la Pennsylvania in calo del 2,3%. Il Michigan, che abbiamo descritto in precedenza, ha visto un aumento delle vendite complessive del 10% da novembre a 168 milioni di dollari, il 66% in più rispetto a un anno fa. BDSA, che include accessori, ha registrato vendite per novembre a 167,67 milioni di dollari, in aumento del 9% in sequenza.

Illinois

L’Illinois combinato per uso per adulti e vendite mediche è balzato del 13,7% a dicembre a 173,1 milioni di dollari, in aumento del 42,7% rispetto a un anno fa. I fiori sono cresciuti del 42%, mentre le altre categorie sono cresciute del 23-70%.

Maryland

Il mercato relativamente piccolo del Maryland continua a lottare per crescere, con vendite di 46,4 milioni di dollari in aumento solo del 3% rispetto a un anno fa e del 6% in sequenza. I fiori sono aumentati del 6%, dopo solo gli ingeribili, che sono aumentati del 16%. Concentrati espansi del 4%, con pre-roll in crescita del 5%.

Massachusetts

Il mercato del Massachusetts è stato uno dei più forti in quanto ha stabilito un record a dicembre, con vendite di 158 milioni di dollari in crescita del 12% in sequenza e del 48% rispetto a un anno fa, la migliore crescita annuale da agosto. Le vendite di fiori sono aumentate del 33%, rispetto al 28% di novembre, mentre le altre categorie sono cresciute del 45-71%.

Per i lettori interessati a uno sguardo più approfondito ai mercati della cannabis in questi undici stati e oltre, inclusa la segmentazione per categorie di prodotti aggiuntive, dettagli di marchio e articolo, cronologia più lunga e segmentazione per attributi di prodotto, scopri come BDSA Solutions può fornirti un accesso illimitato ai dati e analisi più accurati e utilizzabili.