Stati Uniti

L’accesso ampliato alla marijuana per la ricerca negli Stati Uniti si avvicina

È stato un po’ come cavarsi i denti ma la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti alla fine si è avvicinata alle richieste avanzate per consentire a più coltivatori di produrre marijuana per scopi di ricerca.

Mentre la canapa è stata resa legale a livello federale con la firma del Farm Bill 2018 in legge, la cannabis che non soddisfa la definizione di canapa è ancora considerata marijuana negli Stati Uniti, e quindi illegale.

Ciò causa tutti i tipi di problemi per l’industria, anche relativi a importanti ricerche che devono essere svolte.

Attualmente, tutti gli studi approvati a livello federale sulla cannabis medica devono procurarsi il loro prodotto da una singola entità, il Centro nazionale per lo sviluppo di prodotti naturali presso l’Università del Mississippi. È stata l’unica fonte legale per più di 40 anni. La qualità della cannabis proveniente dalla struttura è stata messa in discussione in passato.

Con più coltivatori tra cui scegliere, ciò aumenterebbe la qualità in generale poiché ci sarà concorrenza.

La ricerca sulla cannabis negli Stati Uniti è stata seriamente ostacolata dalla posizione della DEA sulla questione. Tuttavia, ha preso provvedimenti per consentire un aumento del numero di coltivatori autorizzati a coltivare marijuana a scopo di ricerca. Finora il processo ha richiesto anni.

Nel 2019, la DEA ha finalmente indicato che avrebbe “facilitato ed ampliato” la ricerca scientifica e medica sulla marijuana e poi, nel marzo dello scorso anno, ha pubblicato un avviso di proposta di regolamentazione. A dicembre 2020, l’Amministrazione ha finalizzato nuove norme relative ai coltivatori che si registrano presso la DEA.

La scorsa settimana, la DEA ha dichiarato che si stava avvicinando alla fine della sua revisione delle richieste di coltivatori di marijuana e ha detto che «presto” sarebbe stata in grado di registrare ulteriori entità autorizzate a produrre per scopi di ricerca.

La DEA ha affermato di aver riscontrato che “un certo numero” di richieste ha superato il raduno e ha rilasciato un Memorandum of Agreement (MOA) a questi produttori come fase successiva del processo di approvazione.

«Nella misura in cui questi MOA saranno finalizzati, DEA prevede di rilasciare registrazioni DEA a questi produttori», ha affermato l’amministrazione. «La DEA continuerà a dare la priorità agli sforzi per valutare le restanti domande di registrazione e si aspetta ulteriori approvazioni in futuro».

Australia

Più fondi in arrivo per la ricerca australiana sulla cannabis medica

Il budget 2021-22 recentemente emesso dal Governo federale australiano include 1,5 milioni di dollari per uno studio sul dosaggio personalizzato della cannabis medicinale nei pazienti affetti da cancro.

Premiata tramite il Medical Research Future Fund, la dott.ssa Hannah Wardill guiderà lo studio CANCAN che si svolgerà presso l’Università di Adelaide nel South Australia. Si occuperà principalmente della prevenzione dei sintomi comuni associati ai trattamenti avanzati del cancro, che sono altamente tossici.

«La sperimentazione CANCAN dimostrerà che mirare al disagio intestinale, a causa di lesioni della mucosa, con la cannabis medica migliorerà il benessere del paziente e il mantenimento del dosaggio previsto“, ha detto il dottor Wardill. «Si spera inoltre che la preparazione personalizzata di CBD e THC prevenga e gestisca gruppi di effetti collaterali correlati della terapia contro il cancro, compresi gli effetti dannosi su sonno, appetito, umore, dolore e stanchezza».

La dott.ssa Wardill è membro della Multinational Association for Supportive Care in Cancer e del Mucositis Research Group dal 2013. È stata insignita della Multinational Association for Supportive Care in Cancer International Young Investigator Award, ed è anche Australian Young Achiever e Qiagen Vincitricedel premio Microbiome.

La medicina utilizzata nello studio deve essere fornita dalla società privata LeafCann Group Pty Ltd, che ha sede ad Adelaide.

«Questo è un altro passo importante nel nostro viaggio per creare medicinali a base di cannabis di alta qualità, coerenti, convenienti, centrati sulla persona e di precisione e arriva sulla scia di altre importanti pietre miliari recenti», ha affermato LeafCann.

La società ha ufficialmente aperto un nuovo magazzino ad Adelaide il mese scorso, che fungerà da centro di distribuzione per prodotti di cannabis medica importati e certificati organicamente e prodotti progettati per l’uso in trattamenti personalizzati.

Il Fondo per la ricerca medica (MRFF) del Governo federale australiano è un investimento a lungo termine di 20 miliardi di dollari a sostegno della trasformazione della ricerca sanitaria e medica e dell’innovazione. Altri studi e sperimentazioni sulla cannabis medica sono stati supportati dal MRFF nel 2020 e anche nel 2019 per l’uso della cannabis medicinale per la gestione del dolore, dei sintomi e degli effetti collaterali sperimentati dai malati di cancro.

In altre recenti notizie correlate dal governo federale, il primo prodotto a base di cannabis medicinale ad essere elencato sotto il PBS (Pharmaceutical Benefits Scheme) australiano è stato aggiunto all’inizio di questo mese. Epidyolex a base di cannabidiolo (CBD) è ora coperto dalla PBS per l’uso nel trattamento della Sindrome di Dravet, risparmiando ai pazienti qualificati $24.000 all’anno.

Stati Uniti

Il Parlamento del Michigan porta avanti la legislazione per regolamentare il delta-8 THC

Martedì i legislatori statali del Michigan hanno approvato un pacchetto di proposte che richiedono l’inserimento in discussionedell delta-8 THC derivato dalla canapa, insieme ad altri intossicanti che imitano gli effetti da cannabis, da regolamentare da parte della Michigan Marijuana Regulatory Agency.

Il Comitato per la riforma della regolamentazione della Michigan House ha approvato all’unanimità i disegni di legge, che ora avanzano alla votazione al plenilunio.

L’azione, stimolata da un’ondata di prodotti delta-8 THC non regolamentati che entrano nel mercato, ha il sostegno dei membri del business della cannabis nello stato, inclusa la Michigan Cannabis Manufacturer’s Association il cui direttore esecutivo, Stephen Linder, ha testimoniato davanti al comitato all’inizio di questo mese.

In una dichiarazione, Linder ha elogiato l’approvazione da parte del Comitato delle proposte e ha detto che le sostanze delta-8 THC dovrebbero essere regolamentate per «promuovere la salute e la sicurezza di tutti i residenti del Michigan».

«Qualsiasi prodotto considerato medicinale dovrebbe aderire agli stessi standard di salute e sicurezza dei medicinali distribuiti nelle farmacie», ha detto Linder.

«Attualmente questi prodotti sono disponibili per chiunque e possono essere trovati nelle stazioni di servizio, nei negozi di feste e nei negozi di fumo e svapo».

In un rapporto pubblico trimestrale alla fine di marzo, il direttore dell’MMRA Andrew Brisbo ha affermato che l’agenzia stava esaminando il delta-8 THC e problemi con prodotti inebrianti che attualmente non rientrano nella definizione di marijuana nello stato e assicurando che tali intossicanti siano soggetti a gli stessi requisiti di sicurezza e supervisione dei prodotti delta-9 THC.

L’azione del Michigan segue il chiarimento del dipartimento della salute del Colorado venerdì che lo stato ha vietato il delta-8 THC dagli estratti di canapa, unendosi ad altri stati nel dire che gli isomeri del THC non possono essere venduti se provengono dalla canapa.

Divieti legislativi e chiarimenti normativi sono allo studio in altri Stati, inclusi Illinois, North Dakota e Oklahoma.

Ad oggi, almeno 12 Stati hanno vietato il delta-8 THC.

Stati Uniti

Un produttore di CBD multato per 30.000 dollari per marketing ingannevole

Il produttore di CBD dell’Arizona Kushly Industries e il suo proprietario hanno accettato di pagare più di $30.000 per false affermazioni di marketing.

L’accordo pubblicato lunedì dalla Federal Trade Commissionafferma che Kushly, con sede a Scottsdale, ha fatto ampie affermazioni sulla salute sulle sue tinture, softgel, topici e commestibili, sostenendo che il CBD potrebbe trattare di tutto, dal disturbo da stress post-traumatico e la sclerosi multipla all’acne.

Molte delle affermazioni sono arrivate sotto forma di post sul blog, incluso uno che pubblicizzava le caramelle gommose al CBD di Kushly con il titolo “Eat Away Chronic Pain“.

La lamentela di Kushly includeva anche alcune affermazioni di marketing sul THC.

In un post sul blog del 2019 intitolato “Cannabis Health Benefits For Women“, il produttore del prodotto ha affermato che “il contenuto di THC della cannabis aiuta a ridurre al minimo il dolore dell’endometriosi poiché attiva la produzione di dopamina nel corpo”.

Anche il proprietario e CEO di Kushly Cody Alt è stato nominato nell’insediamento. La multa esatta è di $ 30.583,14, l’importo che l’agenzia ha stabilito che i consumatori hanno speso per i prodotti Kushly commercializzati male. Il denaro verrà rimborsato ai clienti.

«Questo è il settimo caso che abbiamo intentato contro i venditori di CBD che dovrebbero sapere meglio che fare affermazioni sulla salute non supportate per i loro prodotti», ha detto in una dichiarazione Daniel Kaufman, direttore ad interim del Bureau of Consumer Protection della FTC.

La multa di Kushly arriva sei mesi dopo che la FTC, un’agenzia governativa indipendente incaricata della protezione dei consumatori, ha emesso le sue prime multe per affermazioni di marketing CBD improprie.

Stati Uniti

Il CEO di Rite Aid: Abbiamo un occhio particolare per la produzione di marijuana

La marijuana potrebbe arrivare a Rite Aid, una catena di farmacie statunitense con 2.500 negozi in 17 Stati negli Stati.

L’amministratore delegato di Rite Aid Hayward Donigan ha affermato che «tutti guardano al business della marijuana».

«C’è complessità in questo, ma (stiamo) certamente tenendo d’occhio», ha detto al Festival Future of Everything del Wall Street Journal.

La catena di farmacie, con sede a Camp Hill, in Pennsylvania, offre prodotti a base di cannabidiolo derivati ​​dalla canapa dal 2019.

Donigan ha detto che Rite Aid sta esaminando più opzioni omeopatiche oltre ai farmaci tradizionali. Donigan ha detto che la catena ha ricertificato tutti i suoi farmacisti come specialisti di farmacie integrative.

«I farmacisti sono formati in terapie alternative. Non sono formati solo sulla medicina tradizionale», ha detto Donigan.

Ha rifiutato di ipotizzare se la catena avrebbe trasportato sostanze psichedeliche.

«Siamo regolamentati, quindi dobbiamo stare attenti a seguire tutti i regolamenti».

Rite Aid è quotata alla Borsa di New York come RAD.