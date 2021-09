Poiché l’industria della cannabis continua a crescere, è importante tenere sotto controllo le questioni salariali e orarie che potrebbero capovolgere un’azienda in crescita. Un esempio, in tal senso, giunge ancora una volta dagli Stati Uniti. Il Fair Labor Standards Act (FLSA) è la legge federale sugli stipendi e le ore che risale al 1938 con numerosi requisiti rigorosi e confusi per i datori di lavoro. L’uragano Ida sta devastando una economia già ferita, compresa la produzione di canapa e cannabis; la tempesta ha chiuso diversi dispensari di marijuana medica in Louisiana e ha messo una pausa indefinita sulle attrezzature e sui rifornimenti che attraversavano il porto di New Orleans. Mentre Ida si impossessava della metà orientale degli Stati Uniti, gli operatori di canapa e marijuana dal Tennessee a New York hanno subito danni da inondazioni e catene di approvvigionamento crollate. Nell’ultimo anno, le aziende di cannabis hanno sfruttato la reputazione del composto come aiuto per dormire con crescente successo. Conosciuto anche come cannabinolo, il CBN è stato scoperto per la prima volta quasi un secolo fa. In quel periodo, le aziende hanno fatto poco con il CBN, dato il lungo processo di produzione del cannabinoide. Ma questo sta cambiando, grazie allo sviluppo di nuovi metodi di produzione. Un’università australiana ha avviato una sperimentazione clinica per verificare se un prodotto da banco a base di cannabidiolo (CBD) può aiutare ad alleviare i disturbi del sonno. Da febbraio di quest’anno, alcuni prodotti a base di cannabidiolo possono essere venduti da banco in Australia senza prescrizione medica da parte dei farmacisti. Ma dati i rigorosi criteri associati a una classificazione per soli farmacisti Schedule 3 (S3), nessuno è ancora disponibile.

Stati Uniti

Il mondo del lavoro, il sindacalismo ed i diritti dei lavoratori del settore canapa: tutte tematiche nuove da affrontare

Poiché l’industria della cannabis continua a crescere, è importante tenere sotto controllo le questioni salariali e orarie che potrebbero capovolgere un’azienda in crescita.

Il Fair Labor Standards Act (FLSA) è la legge federale sugli stipendi e le ore che risale al 1938 con numerosi requisiti rigorosi e confusi per i datori di lavoro.

Mentre alcuni datori di lavoro nell’industria della cannabis hanno recentemente cercato di sostenere che la FLSA non dovrebbe applicarsi ai datori di lavoro legati alla cannabis, dato il suo status ai sensi del Controlled Substances Act, diversi tribunali federali hanno uniformemente respinto tale teoria.

Per l’industria della cannabis in generale, ciò significa che devi essere istruito sulle leggi salariali federali e statali e assicurarti di essere conforme.

Proprio il mese scorso, Theory Wellness, una società di cannabis del Massachusetts, è stata condannata a pagare quasi $ 300.000 in restituzione per non aver pagato la paga premium ai dipendenti al dettaglio per il lavoro la domenica e alcuni giorni festivi secondo le arcaiche “leggi blu” del Massachusetts.

Sebbene solo due stati – Massachusetts e Rhode Island – richiedano ancora tale premio, queste leggi sottolineano l’importanza del rispetto della legge federale e statale e di come la conformità in una giurisdizione possa non essere necessariamente la conformità in un’altra

Stati Uniti

Previsto il voto finale sul Disegno di Legge per la canapa della California

Un disegno di legge nella legislatura della California che potrebbe avere importanti conseguenze sia per le società di canapa che per quelle di marijuana nello Stato dovrebbe ottenere il voto finale questa settimana.

Il provvedimento in questione –Ddl 45– è in cantiere da anni. Le società di canapa stanno spingendo da anni per ribaltare il divieto della California nel vendere CBD al di fuori dei dispensari e nel testo di legge inoltre è scritto che alle aziende di marijuana è stato proibito di vendere prodotti a base di canapa.

Ma il disegno di legge è stato anche controverso, con le parti interessate di ogni provenienza e ruolo –e con priorità e programmi diversi– in competizione per avere i loro interessi rappresentati nel disegno di legge finale, come i test di laboratorio sui prodotti di canapa e la legalità del fiore di canapa fumabile.

Sembra, tuttavia, che i legislatori e le parti interessate potrebbero aver raggiunto un accordo finale sul disegno di legge e il passaggio finale potrebbe arrivare già mercoledì, secondo HBW Insight.

Il legislatore deve affrontare una scadenza per approvare eventuali progetti di legge rimanenti prima di aggiornare l’anno venerdì prossimo.

Stati Uniti

L’uragano Ida prende a pugni le aziende della canapa già alle prese con problemi di filiera

Una catena di approvvigionamento di cannabis martoriata da una pandemia globale sta raccogliendo i pezzi e si sta preparando per mesi a ulteriori mal di testa causati dall’uragano Ida.

La tempesta ha chiuso diversi dispensari di marijuana medica in Louisiana e ha messo una pausa indefinita sulle attrezzature e sui rifornimenti che attraversavano il porto di New Orleans.

Mentre Ida si impossessava della metà orientale degli Stati Uniti, gli operatori di canapa e marijuana dal Tennessee a New York hanno subito danni da inondazioni e catene di approvvigionamento crollate.

«Stiamo solo cercando di resistere in questo momento», ha detto Tim Smith, che lavora presso l’H&W Drug Store Dispensary di New Orleans, che ha perso la corrente e ha chiuso per diversi giorni, ma ha pianificato di riaprire senza elettricità per i pazienti in grado di raggiungere il negozio e pagare in contanti.

Coloro che sono stati abbastanza fortunati da mantenere potenza e prodotto si sono trovati a lottare davanti alla tempesta in rapido movimento per prevenire il disastro.

Alla Ilera Holistic Healthcare fuori Baton Rouge, in Louisiana, i lavoratori hanno visto Ida passare da un uragano di categoria 2 a una tempesta di categoria 4 in poche ore, spingendo i dipendenti ad ammucchiare sacchi di sabbia fuori da tre strutture in crescita e controllare i generatori.

Pochi giorni dopo, il proprietario di un negozio al dettaglio di CBD nel seminterrato di New York City ha dovuto svuotare freneticamente uno scarico per tenere l’acqua fuori dal suo negozio.

«Il nostro team ha dovuto abbandonare tutto e reagire istantaneamente alle mutevoli condizioni meteorologiche», ha affermato Chanda Macias, CEO di Ilera.

Le piante di Ilera sono sopravvissute, ma l’azienda è stata costretta a chiudere i dispensari dei suoi clienti per mancanza di energia, con i pazienti costretti a scegliere tra l’evacuazione in un altro stato e lasciare la loro cannabis alle spalle o sfidare un uragano mortale per rimanere alla portata della medicina della cannabis.

«Sapere che questo disastro naturale ha messo le persone nella posizione di fare una scelta difficile», ha detto Macias al quotidiano Hemp Industry Daily, ha semplicemente toccato le corde del cuore.

Ha anticipato da una a quattro settimane prima che alcuni dei dispensari che fornisce sarebbero stati aperti.

Stati Uniti

Il CBN diventato famoso come ottimo rimedio per curare l’insonnia, ora sta trascinando verso l’alto l’intero mercato del settore

Mentre il delta-8 THC sta sicuramente rubando i riflettori, il CBN potrebbe essere solo il cannabinoide dormiente dell’estate – gioco di parole.

Nell’ultimo anno, le aziende di cannabis hanno sfruttato la reputazione del composto come aiuto per dormire con crescente successo.

Conosciuto anche come cannabinolo, il CBN è stato scoperto per la prima volta quasi un secolo fa.

In quel periodo, le aziende hanno fatto poco con il CBN, dato il lungo processo di produzione del cannabinoide.

Ma questo sta cambiando, grazie allo sviluppo di nuovi metodi di produzione.

E la domanda è in aumento.

Secondo i dati forniti dalla società di analisi dei dati con sede a Seattle, negli ultimi quattro trimestri le vendite di prodotti contenenti CBN – quasi interamente commestibili, a questo punto – hanno totalizzato oltre $ 65 milioni negli ultimi quattro trimestri per i rivenditori per adulti in California, Colorado, Nevada e Oregon. Headset e FloraWorks, un fornitore dell’Oregon di cannabinoidi derivati ​​dalla canapa come il CBN.

Non dovrebbe sorprendere che la California abbia avuto le maggiori entrate dei quattro mercati.

I prodotti CBN hanno fornito $ 16,1 milioni di vendite per il secondo trimestre di quest’anno nello stato, in crescita del 6,6% rispetto al trimestre precedente e del 120% rispetto al terzo trimestre del 2020.

Australia

Inizia lo studio sul sonno indotto da cannabidiolo OTC

Un’università australiana ha avviato una sperimentazione clinica per verificare se un prodotto da banco a base di cannabidiolo (CBD) può aiutare ad alleviare i disturbi del sonno.

Da febbraio di quest’anno, alcuni prodotti a base di cannabidiolo possono essere venduti da banco in Australia senza prescrizione medica da parte dei farmacisti. Ma dati i rigorosi criteri associati a una classificazione per soli farmacisti Schedule 3 (S3), nessuno è ancora disponibile.

Tuttavia, la corsa è in corso per essere il primo mercato a sfruttare la domanda repressa in Australia per il CBD da banco.

Prendendo di mira i dormienti irrequieti, i ricercatori della Southern Cross University hanno avviato uno studio clinico di Fase IIb in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, multi-sito, finanziato dall’Australia’s Ecofibre. L’estratto di CBD di Ananda Hemp, sussidiaria di Ecofibre, sotto forma di un soft gel botanico a basso dosaggio di CBD sarà utilizzato nello studio e confrontato con un placebo.

“Circa il 33-45% degli australiani attualmente soffre di disturbi del sonno che possono avere un impatto sia sulla nostra salute fisica che mentale, se non trattati”, ha affermato il ricercatore capo Janet Schloss.

Il Dr. Schloss osserva che non sono stati condotti studi clinici sul CBD a basso dosaggio per valutare il dosaggio efficace per i disturbi del sonno e studi come questo si aggiungeranno alle attuali prove sul cannabidiolo generalmente disponibili per farmacisti, medici e pazienti.

Commentando le sfide legate all’immissione sul mercato di un prodotto S3 a base di cannabis in Australia, il presidente dell’Ecofibre Barry Lambert ha dichiarato: “Il processo di ricerca S3 e registrazione del prodotto è rigoroso e lungo, ma prevediamo che in futuro questo sarà un canale ampio, ben regolamentato e altamente accessibile per i pazienti australiani”.

438 partecipanti saranno coinvolti nella sperimentazione e i ricercatori stanno ancora reclutando. I ricercatori stanno cercando persone generalmente sane di età compresa tra 18 e 65 anni che hanno problemi come difficoltà ad iniziare il sonno, a mantenere il sonno o si svegliano prima del previsto.