Già in questi primi atti della campagna elettorale per le elezioni 2022, si possono leggere le idee più o meno perverse dei partiti, ma specialmente dei loro, veri o presunti, capi.

Ma, devo dire, della vera natura, dell’intima natura, dei politici, no dei politicanti da tre soldi, che purtroppo ognuno di noi vota, ha votato e, di nuovo purtroppo, voterà: una natura infima, non degna di essere considerata all’altezza di un uomo che abbia rispetto per sé stesso, innanzitutto … e non rompetemi le scatole perché non ho detto anche donna!

Anzi, lo dico ora, ma in caratteri minuscoli, più piccoli del solito, perché non si noti, anzi, lo dico ora: donna. Potrei commentare, di una in particolare ma certo non unica, la sua umanità in modo salace, molto più di quanto la predetta abbia fatto, potrei ricordare la buffoneria del finto matrimonio in finto bianco in una finta chiesa con un prete che recitava la parte, con un finto marito, magari finto uomo, certo finto innamorato, e potrei farlo a lungo.

Ma darei a quell’essere, che però vive e agisce in ‘politica’ (puah!), una importanza che non merita, non perché l’abbia persa, ma perché non l’ha mai avuta, come la dignità.

Avete capito benissimo che parlo della volgarità vomitevole rivolta dalla finta moglie del finto marito Silvio Berlusconi, ad un parlamentare del partito del finto marito (e quel ‘del’ è preciso: quel ‘partito’ è una piccola azienda di sua proprietà) che, di fronte all’ennesima buffonata del padrone di quel partito, prende il cappello e se ne va sbattendo la porta.

Che poi se ne vada verso sinistra, perdonatemi, è irrilevante, non mi faccio certo condizionare da ciò. Del resto quella persona, così affettuosamente blandita dalla finta moglie, io non la conosco, mai l’ho vista ed escludo al cento per cento che voglia conoscermi e, perfino, che io voglia conoscerla, anche se mi piacerebbe.

E, tanto per essere chiari, la sua risposta da levare la pelle a qualunque essere umano, e quindi non alla finta moglie e al finto marito, è stata perfetta, anche se, me lo perdonerà, troppo lunga. Vedete come è facile, di fronte ad un insulto tanto più grave perché gratuito, lasciarsi prendere la mano e, me lo perdoni il personaggio di cui sto parlando, ricamarci un po’ su, politicamente. Anche se, come dirò per altre circostanze in un prossimo articolo, mi ha colpito moltissimo come mi ha colpito nell’altro caso, mi ha colpito moltissimo che abbia detto chiaro che l’insulto non gli dispiaceva come persona, ma gli dispiaceva per tutti quelli come lui e, anche se non la ha detta proprio così, meno fortunati di lui, nell’altro caso, i giovani offesi. Poi, appunto, ha un po’ allungato il brodo, ricordando le tante cose che ha fatto, dalla cattedra al seggio europeo. E qui, me lo perdonerà, spero, ma tanto certo non mi leggerà, si è autocelebrato un po’, cosa umana, molto umana, ma, a mio parere, di poco stile.

Eccoci dunque nel pieno dell’agone. Tra poco si vota e, grazie al voto di molti di noi, quella cosa andrà in Parlamento, magari assieme al suo finto marito, che ha già programmi precisissimi: diventerà immancabilmente Presidente del Senato, per poi essere un papabile al Quirinale e … hai visto mai, viene uno sturbo a Sergio Mattarella e lui, il finto marito, si trova già là come Vasco Rossi, con la finta moglie.

Pensateci, vi supplico, pensateci di più del solito questa volta, quando andrete a votare. Questa gente non ha diritto, umanamente parlando, di rappresentarvi. Ma se ce li mandate, votandoli, affermate di essere come loro, né più né meno.

Io, ve lo dico fin d’ora, farò così: se tra gli eleggibili (cioè eletti, perché ormai decidono tutto i segretari, noi ci mettiamo solo la firma che ci viene estorta) c’è gente simile non solo al finto marito e alla finta moglie, ma anche e specialmente a finti politici, desiderosi solo dello stipendio … e sono, saranno la stragrande maggioranza dei ‘candidati’, annullerò la scheda e tanto peggio per la coalizione che in astratto mi piaccia di più.

Credetemi, se facessimo tutti così, sempre e seriamente, avremmo un ceto (non una classe) politico decente. Ma finché continueremo a votare questi figuri, per lo più abilmente nascosti nelle varie coalizioni per non farsi vedere subito, la nostra politica potrà solo peggiorare, ed è già pessima.

Guardiamo solo un istante a questo inizio di campagna elettorale, sorvolando sui ‘giornalisti’ adulatori che si affollano intorno ai politicanti più o meno sciamannati, guardiamo per vedere i primi colpi, ascoltare le prime frasi.

A destra, non hanno ancora presentato i simboli e già litigano su chi sarà il Presidente del Consiglio. Un litigio da e tra cani arrabbiati, inconsci del fatto ben noto che vendere la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato, può risolversi nell’essere ammazzati proprio dall’orso. Ma naturalmente già parlano di modificare la Costituzione se avranno la maggioranza, per portare a termine il sogno inverecondo di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e il finto marito, di trasformarci in una repubblica presidenziale, governata da un autocrate … Draghi direbbe ‘dittatore’.

E poi? Niente più migranti, niente più tasse, niente più concorrenza nelle spiagge, niente più reddito di cittadinanza (che fa schifo, ma se fosse fatto bene non farebbe affatto schifo), niente più regolamentazione dei taxi, eccetera. È il sogno, questo, della destra italiana. Italiana, perché perfino, che so, in Inghilterra, cose del genere la destra nemmeno si sogna di pensarle, figuriamoci dirle. Ma in Italia, purtroppo, destra è sempre stata uguale a repressione, illiberalismo, oligarchie, vere non quelle russe che sono un’altra cosa.

Dite di no? Sfogliate un paio di giornali e ditemi se sbaglio.

E che, però non parli della sinistra? direte. Quale? Quella del fratello di Montalbano che si ricandida abbandonando la Regione, ma stavolta esclude che Conte-pochette sia il riferimento della sinistra italiana? Quella di pochette più Grillo più Dibba, che si fanno una lotta selvaggia, seguita e suggerita con qualche divertimento dal professor De Masi e non si capisce che cosa vogliano salvo una: il contrario di quello che ha fatto e fa Draghi … ma non erano al Governo con lui? Oppure Letta, tranquilli che pensavate che non ne avrei parlato?, oppure Letta jr. (perché il sr., sta a proporre di fare l’expo a Roma, e chiamalo scemo!) che trovandosi spiazzato nella navigazione attraverso il campo largo, ora propone una «lista aperta ed espansiva», come dire affettuosa, che fa le feste, che scodinzola. No, Letta jr. intende che è suscettibile di espandersi … come una ameba: ve la ricordate la DC? Oppure quella di Di Maio, in arte Giggino, che ha un solo problema: sbarcare il lunario? Naturalmente, poi ci sono gli enfant prodige: Calenda, che fa il suo programma e poi «chi ci sta ci sta», altro che Pericle! E infine il grande affabulatore (leggi casinatore) Matteo bis, detto Renzi, che si adoprerà a fare saltare qualunque cosa, per cercare di trarne vantaggio per sé e per le sue mene con Bin Salman, che oggi Joe Biden ha dichiarato essere innocente dell’assassinio di Kashoggi … e infatti, non ne hanno trovato nemmeno un pezzetto.