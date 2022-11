La Camera USA è vecchia, e i congressisti troppo pochi

Poiché la popolazione degli Stati Uniti è cresciuta nel corso dell’ultimo secolo, la Camera dei Rappresentanti è peggiorata nell’essere rappresentativa delle persone che serve. Non deve succedere, e non è sempre stato così.

La Camera è l’unico segmento del governo federale che è stato creato dall’inizio per incanalare direttamente le opinioni della gente a Washington, DC. Ma nel secolo scorso, la capacità di ogni singolo membro della Camera di rappresentare veramente i propri elettori è stata diluita.

Quando la Nazione è stata fondata, c’erano 65 membri della Camera, che rappresentavano 3,9 milioni di persone in 13 Stati. In media, è un membro della Camera ogni 60.450 persone.

Oggi ci sono 435 membri che rappresentano 331 milioni di persone in 50 Stati, ovvero un membro della Camera ogni 761.169 persone.

Ciò significa che la democrazia americana è meno rappresentativa e non tutti i cittadini sono politicamente uguali.

Dal 1913, il numero dei seggi della Camera è rimasto costante. Ma nei primi anni degli Stati Uniti, le dimensioni della Camera crebbero con l’espansione della Nazione. Dal 1791 al 1913, la Camera approvò leggi che aggiungevano più seggi in modi che riflettevano l’ammissione di nuovi Stati e la crescita della popolazione. Durante la guerra civile, quando alcuni Stati del sud si separarono, la Camera si ridusse di dimensioni e poi riprese ad espandersi quando quegli Stati si unirono all’Unione e altri furono aggiunti.

Il Congresso, iniziato nel 1913, fu il primo ad avere 435 seggi, in rappresentanza di poco più di 97 milioni di persone in 46 Stati, una media di 223.505 persone per membro della Camera.

Il numero dei seggi alla Camera fu fissato per legge a 435 nel 1929 . Ma non è una disposizione costituzionale. È una legge federale, quindi può essere abrogata o modificata come qualsiasi altra.

Da allora la popolazione del Paese è più che triplicata. Qualsiasi modifica richiederebbe una nuova legge che espanda la Camera, determinando quanti seggi otterrebbe ogni Stato e disegnando nuovi distretti sulla base dei dati dell’US Census Bureau per ottenere una rappresentanza relativamente equa.

Potrebbe non essere molto popolare inviare ancora più politici a Washington, DC. Una Camera più grande costerebbe anche di più per il funzionamento: il costo totale per la Camera ora è in media di 3,4 milioni di dollari per membro. Ma un miglioramento della rappresentanza democratica potrebbe valere la pena.

Se la Camera avesse tenuto il passo con la crescita della popolazione dal 1913, calcolo che ora ci sarebbero 1.560 seggi.

Analisti politici comparati hanno individuato un principio matematico generale sulla dimensione di un legislatore nazionale propriamente rappresentativo, chiamato ‘legge radice del cubo‘: molte legislature in tutto il mondo sono finite, con vari processi, con un numero di seggi all’incirca uguale al cubo radice della popolazione che rappresentano. Questo è il numero che, al cubo, o moltiplicato per se stesso e di nuovo per se stesso, è uguale alla popolazione. Ciò porterebbe la dimensione della casa degli Stati Uniti a 692, con ogni seggio che rappresenta una media di 478.480 persone.

Un altro modo per considerare l’espansione della Camera sarebbe usare quella che è conosciuta come la ‘regola del Wyoming‘. Garantisce che lo Stato meno popolato -attualmente il Wyoming- riceva un seggio alla Camera e utilizza la sua popolazione come base per i distretti della Camera negli altri Stati. Ogni delegazione della Camera dello Stato cambierebbe di dimensioni nel tempo, per rimanere all’incirca proporzionale alla sua popolazione, anche se la Nazione cresce e la sua gente si sposta da uno Stato all’altro .

Secondo il censimento del 2020, ciò significherebbe che ogni distretto della Camera rappresenterebbe circa 577.719 persone. Esistono diversi metodi tecnici per assegnare i distretti agli Stati, perché la popolazione di nessun altro Stato è equamente divisibile per 577.719. Ma usare un metodo molto semplice produrrebbe una Camera con 571 seggi.



La California, lo Stato più popoloso, ha circa 68 volte più persone del Wyoming. Con le attuali dimensioni della Camera, avrà 52 seggi al Congresso che inizierà nel 2023. Ma secondo una versione semplice della regola del Wyoming, ne avrebbe 69.

Ciò garantirebbe a tutti i residenti degli Stati Uniti una rappresentanza più o meno uguale alla Camera e bilanciare meglio il Collegio elettorale, anche se gli Stati meno popolosi continuerebbero ad avere un vantaggio perché ogni elettore ha un’influenza maggiore sui due voti elettorali dei loro senatori. Mentre il Collegio Elettorale favorirà sempre in modo sproporzionato gli Stati con popolazione ridotta, più seggi alla Camera significano più elettori da distribuire e più elettori ci sono, più equa è la forza di voto relativa di ciascuno Stato.

Alcuni stati sarebbero leggermente sovrarappresentati o sottorappresentati, anche secondo la regola del Wyoming, perché i confini degli Stati non si allineano in modo uniforme con le località della popolazione. Ma la disparità sarebbe inferiore rispetto all’attuale limite di 435 posti.

E vale la pena notare che questo metodo non affronterebbe il fatto che 670.000 americani vivono a Washington, DC ; 3,2 milioni vivono a Porto Rico; e circa 340.000 vivono negli altri territori insulari statunitensi di Guam, Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali, Samoa americane e Isole Vergini americane. Nessuno di loro è mai stato rappresentato da membri a pieno titolo della Camera.