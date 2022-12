La Bielorussia e l’ addio al suo massimo diplomatico, Vladimir Makei

Mentre centinaia di persone in lutto si sono messe in coda per rendere gli ultimi omaggi al ministro degli Esteri bielorusso di lunga data Vladimir Makei, crescono le speculazioni sulla morte improvvisa del massimo diplomatico del presidente Alexander Lukashenko. Makei è morto alla vigilia di un incontro con il suo omologo russo, Sergei Lavrov, in un momento in cui il suo Paese deve affrontare crescenti pressioni da parte del Cremlino per intensificare il suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina.

“Il ministro degli Esteri Vladimir Makei è morto improvvisamente”, ha annunciato il 27 novembre il media statale Belta, senza fornire ulteriori dettagli. Citando le proprie fonti, l’agenzia indipendente Nasha Niva ha riferito che il 64enne Makei è morto a casa sua per un attacco di cuore.

Alcuni vedono la lunga mano dei servizi segreti russi che cercano di intimidire Lukashenko, che deve la sua presa sul potere al presidente russo Vladimir Putin. Questa alleanza si è rafforzata dall’agosto 2020, quando Minsk ha represso le crescenti proteste popolari contro i risultati di un controverso voto presidenziale che minacciava i 26 anni di governo di Lukashenko.

Alcuni circoli diplomatici a Bruxelles consideravano Makei un funzionario più aperto e liberale, un’opinione che gli analisti dell’Europa orientale e gli ex funzionari bielorussi rifiutano.

“Il ruolo di Makei come diplomatico liberale è stato enormemente esagerato tra i circoli dell’UE. Non era un liberale”, ha detto a IWPR l’ex ministro della cultura bielorusso Pavel Latushko, ora in esilio. “L’ho sentito personalmente rivolgersi a Lukashenko come comandante in capo nelle loro telefonate. In realtà ha servito l’obiettivo di Lukashenko di allentare le sanzioni dell’UE contro la Bielorussia senza oltrepassare alcuna linea rossa con la Russia. Era l’obiettivo principale della sua cosiddetta “politica estera multi-vettore”, ma dal 2020 ha perso la sua influenza, questa porta è stata chiusa dopo che Lukashenko è diventato completamente dipendente da Putin”.

Scienziati politici come Pawel Usov, che guida il Centro di analisi politica di Varsavia, hanno osservato che Makei ha semplicemente “promosso l’immagine positiva della dittatura bielorussa. In realtà le sue politiche multivettoriali erano state orchestrate per fissare il regno di Lukashenko morto, senza vere intenzioni di liberalizzazione”.

Nel settembre 2022, Makei ha ribadito la stretta alleanza di Minsk con Mosca sulla scia della sua invasione dell’Ucraina.

“La Bielorussia non ha mai promosso la guerra. Ma non siamo nemmeno traditori”, ha detto in un discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Abbiamo impegni alleati e stiamo seguendo rigorosamente e seguiremo lo spirito e la lettera dei trattati internazionali di cui siamo parti”.

Rivolgendosi alla 77a sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, Makei ha accusato l’Occidente della guerra in Ucraina.

Ha sostenuto che negli anni ’90 “l’Occidente ha offerto egoisticamente agli stati dello spazio post-sovietico solo un percorso, il percorso del suo satellite” facendo affidamento “sull’espansione di una delle istituzioni chiave della Guerra Fredda, il blocco militare della NATO” .

“Anche i legittimi interessi di sicurezza della Russia e della Bielorussia sono stati ignorati”, ha continuato, insistendo sul fatto che il suo Paese ha fatto del suo meglio per facilitare la pace dal 2014, quando sono stati adottati gli accordi di Minsk.

“La Bielorussia ha ospitato tre tornate riuscite di negoziati ucraino-russi, che hanno aperto reali prospettive per porre fine al conflitto. Sfortunatamente, da allora questo processo si è bloccato”, ha affermato il ministro degli Esteri.

La Russia ha utilizzato la Bielorussia come trampolino di lancio per gli attacchi al nord dell’Ucraina, in particolare nella prima fase della guerra, e ha fatto pressioni su Minsk per un maggiore impegno. Ad aprile Makei ha scritto una lettera riservata alle controparti europee negoziando la revoca delle sanzioni contro la Bielorussia in cambio del mancato invio di truppe bielorusse in Ucraina.

Ci sono state speculazioni su una potenziale azione contro Lukashenko, ma gli analisti le considerano discutibili a meno che non sia necessaria la mobilitazione militare dei bielorussi per continuare la guerra. In caso contrario, la posizione di Lukashenko sembra forte.

“Stiamo assistendo al processo di accumulazione di mezzi e forze militari russe in Bielorussia, presumibilmente come parte del dispiegamento di un raggruppamento regionale di truppe, che è in qualche modo considerato una preparazione per una nuova fase di aggressione. È ovvio che Lukashenka non può contrastarlo in alcun modo”, ha scritto Usov .

Makei avrebbe dovuto partecipare al consiglio ministeriale dell’OSCE, in programma a Lodz il 1° dicembre.

“Storicamente tre ministri sono stati destituiti da Lukashenko mentre si recavano ai vertici dei ministri degli Esteri dell’OSCE. Strana coincidenza”, ha detto Latushko a IWPR.

UN FEDELE ALLEATO

Lukashenko è andato a piedi nella sala della cerimonia per salutare l’uomo che nel 2012 aveva incaricato di plasmare e vendere al mondo l’immagine del suo regime.

Lukashenko poteva contare su Makei, che ha insistito sul fatto che “non ci sono prigionieri politici in Bielorussia” e ha creduto che “se Cuba è sopravvissuta alle sanzioni economiche, anche la Bielorussia può farlo”.

Mentre i bielorussi scendevano in piazza per protestare per spezzare la presa del potere di Lukashenko, anche i figli maggiori di Makei, Vitaly, allora funzionario del ministero degli Esteri, hanno espresso critiche, prima di abbandonare la sua carriera diplomatica e stabilirsi in Cechia. Era notevolmente assente al funerale.

Fino alla sua nomina nel 2012, Makei è stato capo dello staff di Lukashenko per quattro anni. Dopo una violenta repressione delle proteste nel dicembre 2010, il suo nome è stato aggiunto all’elenco delle sanzioni. Riuscì a evitare il divieto di viaggio solo quando assunse la carica di ministro degli Esteri.

In questo ruolo, ha negoziato sui prigionieri politici per allentare il bloccodelle sanzioni . A seguito dell’iniziativa del partenariato orientale di frenare la Russia, l’UE ha revocato la maggior parte delle sanzioni contro il regime bielorusso nonostante le sue violazioni dei diritti umani.

Tale contrattazione è stata un successo e Makei è stato salutato come l’architetto della politica estera multi-vettore, lasciando canali aperti sia con Bruxelles che con Mosca. I suoi sforzi spesso facevano infuriare quest’ultimo.

“Makei era un peso massimo… la diplomazia in Bielorussia è iniziata con lui” , ha detto a IWPR Valery Karbalevich , politologo bielorusso e biografo di Lukashenko. “Tuttavia, dopo le proteste del 2020, il vettore occidentale della politica bielorussa è stato interrotto. La posizione del ministero degli Esteri è diventata poco chiara”.

Le cose sono precipitate nell’agosto 2020 con la repressione per domare le proteste in tutto il paese. Nel 2021, davanti all’Assemblea popolare bielorussa, Makei ha sostenuto che la Bielorussia non aspirava più alla neutralità.

“Il concetto di multivettorialità non esclude assolutamente la predominanza di alcun vettore”, ha detto davanti all’assemblea convocata per legittimare il referendum di Lukashenko per modificare la costituzione. “Le nostre priorità sono state plasmate dalla vita. La Russia è sempre stata, è e rimarrà il nostro partner strategico”,

Latushko ha osservato che tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 Makei è stato determinante nel consentire ai migranti economici e ai richiedenti asilo, in gran parte provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa, di entrare in Bielorussia nell’UE. È stata la risposta di Minsk a un nuovo ciclo di sanzioni imposte al regime in seguito all’atterraggio forzato di un aereo passeggeri Ryanair nel maggio 2021 per arrestare un dissidente bielorusso. La Bielorussia ha aperto la porta a decine di migliaia di migranti, bloccati in una crisi umanitaria alle frontiere esterne dell’UE con la Polonia e la Lituania dal lato bielorusso .

“Makei era impegnato nella fornitura di migranti illegali al confine dell’UE e ha manovrato una guerra ibrida che ha causato numerose vittime umane”, ha osservato Latushko. “Il ministro degli Esteri è stato la figura chiave in questa guerra ibrida [poiché le ambasciate] hanno concesso visti bielorussi ai migranti diretti ai confini dell’Unione europea”.

La morte di Makei chiude un decennio di manovre decorative di Minsk tra la Russia e l’Occidente. Lascia anche un vuoto che può giocare a favore di Mosca e aumentare l’influenza del Cremlino su Lukashenko per rafforzare l’impegno nella guerra che infuria oltre il suo confine