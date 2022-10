La battuta d’arresto della Russia a Samarcanda

Dal 15 al 16 settembre 2022, l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) ha tenuto il suo 22° vertice annuale a Samarcanda, in Uzbekistan. A differenza dei precedenti vertici SCO, Samarcanda ha fatto notizia a livello internazionale in una settimana in cui i titoli dei giornali erano dominati dal lutto per la regina Elisabetta e dalla controffensiva ucraina.

Le origini della SCO risalgono ai negoziati a Shanghai per delimitare i confini internazionali della Cina con Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan a seguito dello scioglimento dell’Unione Sovietica. Nel 2001, a questi cinque Paesi si è unito l’Uzbekistan in un organismo più strutturato, la SCO, con un segretariato a Pechino e vertici annuali dei leader. India e Pakistan sono diventati membri della SCO nel 2017.

Erano presenti a Samarcanda quattordici leader degli otto membri della SCO, i tre osservatori della SCO — Bielorussia, Iran e Mongolia — e ospiti speciali dell’Azerbaigian, della Turchia e del Turkmenistan. I Paesi rappresentati costituiscono quasi la metà della popolazione mondiale.

La duplice natura della SCO ha suscitato interesse nell’incontro. Le sue riunioni formali discutono delle iniziative economiche regionali, mentre i leader colgono anche l’occasione per incontrarsi a livello bilaterale. La dualità è come le riunioni dell’APEC, i cui titoli riguardano il più delle volte opportunità di incontro tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia.

Per i Paesi dell’Asia centrale, la SCO rimane un forum per discutere di progetti di cooperazione con Russia e Cina, cercando contemporaneamente di limitare l’influenza della potenza regionale in carica, la Russia, e della potenza economica in rapida crescita, la Cina.

Il Presidente Shavkat Mirziyoyev, ospite del vertice uzbeko, ha proposto un ruolo della SCO nella promozione dell’alfabetizzazione digitale e della tecnologia dell’informazione. Ha invitato la SCO a lanciare un fondo di assistenza per l’Afghanistan come passo umanitario significativo. L’iniziativa infrastrutturale più importante è stata un accordo tra Cina, Kirghizistan e Uzbekistan per la costruzione di un collegamento ferroviario da Kashi ad Andijan.

La SCO ha a volte fornito un utile raggruppamento per i Paesi dell’Asia centrale per controbilanciare l’influenza della Russia o della Cina. Dopo la guerra Russia-Georgia del 2008, i paesi dell’Asia centrale hanno rifiutato di riconoscere l’indipendenza dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale, nascondendosi dietro l’opposizione della Cina allo “scistismo“.

La reazione del 2008 è stata replicata nel marzo 2022, quando i paesi dell’Asia centrale si sono uniti alla Cina astenendosi o votando contro la mozione delle Nazioni Unite che deplorava l'”aggressione contro l’Ucraina” della Russia. La situazione dell’Ucraina è stata riesaminata negli incontri bilaterali al vertice di Samarcanda.

L’eccezionale incontro bilaterale è stato tra i leader di Russia e Cina, nei loro primi colloqui faccia a faccia da quando il presidente russo Vladimir Putin ha inviato truppe russe in Ucraina nel febbraio 2022. Per il presidente cinese Xi Jinping, è stato il suo primo viaggio all’estero dal primi giorni della pandemia di COVID-19.

I due leader si sono impegnati a rispettare i reciproci “interessi fondamentali” – un eufemismo a Pechino per il sostegno russo su questioni relative a Taiwan. Putin ha ringraziato Xi per il suo “approccio equilibrato” all’Ucraina. Xi ha affermato che “la Cina è disposta a lavorare con la Russia per riflettere la responsabilità di un grande paese e iniettare stabilità in un mondo travagliato e interconnesso”.

La posizione di Xi è stata più misurata del suo sostegno a Putin alle Olimpiadi invernali di Pechino nel febbraio 2022. Sebbene la Cina condivida le preoccupazioni russe sull’espansione della NATO, la stabilità negli affari mondiali è più importante per Xi in vista del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese a ottobre 2022.

Xi è preoccupato anche per il mantenimento di rapporti cordiali con il Kazakistan, dove si è fermato per incontri sulla strada per Samarcanda, e l’Uzbekistan, i due maggiori paesi dell’Asia centrale. I Paesi dell’Asia centrale sono importanti fornitori di risorse naturali, come gas e minerale di ferro, e fungono da Paesi di transito per il trasporto ferroviario di merci verso l’Europa e il Medio Oriente. L’Uzbekistan è una componente chiave della politica economica estera caratteristica di Xi, la Belt and Road Initiative. Il collegamento Kashi-Andijan fornirà un’alternativa meridionale alle rotte ferroviarie attraverso la Russia.

Xi è consapevole delle preoccupazioni per la sicurezza del Kazakistan. Condividendo un confine indifeso lungo 7.644 km con la Russia e una grande minoranza di lingua russa vicino a quel confine, la somiglianza con l’Ucraina orientale è chiara. La Cina rimane contraria allo “scistismo” e, con le minoranze irrequiete nello Xinjiang e in Tibet, ha poca simpatia per lo smembramento russo dell’Ucraina. La dichiarazione di sostegno di Xi al Kazakistan è stata inequivocabile nel proteggere la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale.

Il sostegno tutt’altro che entusiasta della Cina alla guerra russa è stato più che ripreso dall’India. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha detto a Putin che “l’ora di oggi non è tempo di guerra”. Putin ha riconosciuto le preoccupazioni dell’India per il conflitto e ha fatto eco al linguaggio che aveva usato con Xi il giorno prima affermando che “faremo del nostro meglio per porre fine a tutto questo il prima possibile”.

I leader di Bielorussia e Iran hanno criticato le sanzioni occidentali alla Russia e hanno ribadito il loro desiderio di entrare a far parte della SCO. Ma anche la Turchia, il più stretto alleato della Russia, non ha offerto sostegno alla guerra. Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato un intermediario chiave negli accordi limitati tra Russia e Ucraina e ha detto ai leader della SCO che si stavano compiendo sforzi “per finalizzare il conflitto in Ucraina attraverso la diplomazia il prima possibile”.

I Paesi più piccoli dell’Asia centrale e l’Azerbaigian hanno avuto poco da dire sull’Ucraina. Hanno i loro conflitti da risolvere quando sono scoppiati i combattimenti tra l’Azerbaigian e l’Armenia sul Nagorno Karabagh e poiché i conflitti di confine sui diritti sull’acqua tra le comunità kirghise e tagike hanno causato circa un centinaio di morti nel settembre 2022.

A seguito del mancato sostegno a Samarcanda per l’offensiva russa in Ucraina, Putin ha risposto con una soluzione militare unilaterale. Nelle due settimane successive al vertice SCO, ha annunciato la mobilitazione di 300.000 truppe aggiuntive e ha annesso quattro regioni dell’Ucraina.