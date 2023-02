La battaglia UE contro le auto a combustione: retroscena e polemiche al Parlamento europeo

Una battaglia dura quella dell’auto elettrica che si è risolta con l’approvazione del Parlamento europeo della messa al bando della vendita di auto a combustione a partire dal 14 febbraio 2035.

Un “San Valentino” che resterà negli annali della storia d’Europa. Hanno votato in 340 a favore dell’abolizione delle auto a carburante, i contrari sono stati 279 e 21 le astensioni. L’accordo sugli standard di emissione delle nuove auto a partire da quella data era però già stato approvato dal Consiglio dei ministri europei: gli eurodeputati lo hanno quindi confermato.

Giubilo del vicepresidente primario della Commissione europea, l’olandese Frans Timmermans, che ha lanciato un trionfante tweet per comunicare al pubblico europeo il “chiaro appoggio dell’Europarlamento a mettere l’industria automobilistica sulla strada delle emissioni zero”.

“Con questo voto i cittadini europei potranno guidare auto pulite”, ha detto Timmermans nel suo messaggio perché “la transizione globale è la realtà e l’industria automobilistica è pronta a sostenerla”. Nel discorso da lui pronunciato prima del voto dell’Europarlamento ha portato come esempio di elettrificazione degli autoveicoli la Cina e l’India aggiungendo che “l’importante è l’obiettivo di zero emissioni” e che se l’industria automobilistica riuscirà ad ottenere questo risultato anche con i motori a combustione, allora sono liberi di continuare a produrli. “Eppure ora vediamo che i costruttori si accingono a usare in modo massiccio l’elettrificazione perché sanno che è questo il sistema ideale per azzerare le emissioni di auto e camion. Allora diamo loro la possibilità di fare tutto il possibile per azzerare le emissioni di auto e furgoni”.

Timmermans ha poi concluso “implorando” “quelli che tra voi hanno detto che non voteranno a favore, di riconsiderare la vostra posizione e ascoltare quello che dicono i costruttori europei di automobili secondo cui l’elettrificazione sarà ancora più vicina e reale già dal 2025”. “Ascoltate gli esperti e ricordate quello che vi dico quando andate a votare” ha concluso.

Se il 2035 è la data prevista per l’elettrificazione al 100% di auto e veicoli commerciali, la riduzione delle emissioni potrà però essere scaglionata e già dal 2030 almeno il 55% delle auto e il 50% dei furgoni dovrebbero aver già raggiunto il 50% di elettrificazione. Questo è l’auspicio dei costruttori sottolineato da Timmermans e sarà la Commissione Ue a monitorare l’evoluzione delle emissioni presentando un progetto metodologico per la verifica e la raccolta dei dati sulle emissioni di C02 per tutte le auto vendute nell’UE, progetto che potrà essere abbinato se necessario a proposte di legge ad hoc.

Già dal 2026 è previsto che la Commissione avvii il monitoraggio i valori delle emissioni e del consumo di carburante e a controllare il sistema per calibrare tali emissioni e proporre i rimedi se necessari. E ogni due anni dopo il 2025 la Commissione pubblicherà un rapporto per valutare i progressi verso lo zero emissioni.

Non tutti gli eurodeputati hanno però accettato l’invito del vicepresidente: l’on. tedesco Christian Ehler, punta di diamante della politica industriale del Partito Popolare europeo, ha fatto notare che “il testo approvato non rispecchia la situazione drammatica dell’industria e le sfide globali poste da Usa e Cina” e ha quindi invitato a puntare sulla competitività dell’economia europea.

Altri europarlamentari contestano che questa sia una battaglia per le “auto pulite” ma che sia in gioco qui il tentativo di accaparrarsi la poltrona di presidente della Commissione europea, visto l’impegno profuso dall’attuale presidente Ursula von del Leyen su questo argomento. Lettere di dissenso sono state inviate alla presidente e la vicenda non è certo conclusa.