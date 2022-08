Il Partito Comunista Cinese (PCC) vede il dominio informatico come una piattaforma emergente e ideale per condurre operazioni di influenza digitale e le sue attività informatiche sono diventate un punto ricorrente di costernazione per molti attori internazionali. Pechino ha compreso da tempo l’importanza dell’utilizzo delle informazioni per manipolare il pubblico sia nazionale che straniero e ritiene che lo spazio informativo sia commisurato all’importanza di qualsiasi capacità militare convenzionale di prossima generazione. In conformità con la sua dottrina militare e politica, la Repubblica popolare cinese (RPC) utilizza campagne informatiche e di disinformazione per ottenere risultati favorevoli ai suoi obiettivi strategici a lungo termine. Tanto che ha istituito un’organizzazione a livello di comando del teatro per centralizzare le sue operazioni di guerra dell’informazione esterna. In effetti, il Dipartimento dei sistemi di rete della forza di supporto strategica cinese è responsabile della guerra dell’informazione, con una missione che include guerra psicologica, elettronica e informatica. Le crescenti capacità informatiche di Pechino non sono più evidenti che a Taiwan, dove si stima che Taipei venga attaccata con ben 2.400 operazioni di disinformazione al giorno. Per quanto riguarda Taiwan, la RPC continua a lavorare verso il suo obiettivo di ammorbidire l’isola per l’annessione volontaria inducendo gli elettori taiwanesi a eleggere funzionari con una disposizione più favorevole nei confronti della Cina. Sebbene la concezione popolare di un imminente conflitto attraverso lo Stretto si basi sulla convinzione di Pechino che la credibile minaccia della forza sia necessaria per mantenere le condizioni politiche che impediscono l’indipendenza di Taiwan, fintanto che il PCC crede che l’unificazione possa essere negoziata a lungo termine, sembra disposto differire l’uso della forza fintanto che i costi superano i benefici. Pertanto, la RPC utilizza il dominio digitale per facilitare le sue manovre di soft power, offuscando il suo coinvolgimento formale in queste attività attraverso lo stretto. Le operazioni informatiche cinesi dirette verso Taiwan cercano di dividere e demoralizzare la società taiwanese, minando la fiducia del pubblico nel Presidente Tsai e coltivando l’immagine di un governo incompetente. Pechino presenta attivamente una narrazione secondo cui il Partito Democratico Progressista (DPP) sta guidando Taiwan verso il disastro, alludendo al fatto che il futuro sotto la loro guida è desolato e senza speranza. Al contrario, presenta una narrativa rosea della terraferma e rassicura coloro a Taiwan che la Cina è un luogo attraente in cui gli affari possono prosperare e le opportunità economiche sono abbondanti.

La campagna di disinformazione cinese a Taiwan è facilitata da tre strategie complementari: creare contenuti originali e diffonderli attraverso le piattaforme di social media taiwanesi tramite account falsi, ripubblicare contenuti provenienti da Taiwan con l’intenzione di renderli popolari e rilanciarli e utilizzare content farm taiwanesi con collegamenti a la terraferma per elevare il profilo dei messaggi negativi riscossi nei confronti di una particolare persona, posizione o problema. In effetti, gli studi sulle campagne di disinformazione della Cina hanno trovato collegamenti ai media tradizionali taiwanesi. Due dei principali media di Taiwan hanno legami finanziari sostanziali con la terraferma e uno ha ricevuto pagamenti per scrivere articoli parziali sulla crisi attraverso lo Stretto. Tali pratiche cercano contemporaneamente di rafforzare le divisioni preesistenti e le opinioni opposte nella società taiwanese. Poiché non tutte le disinformazioni dirette a Taipei provengono dalla Cina e vengono invece ripubblicate dai resoconti locali, queste attività mettono in luce la sfida dell’attribuzione definitiva alla Cina. La vaghezza e l’ambiguità che circondano le origini di queste informazioni online danno l’impressione che Pechino possa essere dietro a qualsiasi istanza di disinformazione. Ciò ha due effetti, in primo luogo amplifica l’apparente influenza e il potere della Cina, aggiungendo alla concezione che Taiwan è assediata e sopraffatta. In secondo luogo, dal momento che il PCC non è necessariamente responsabile di ogni disinformazione online a Taiwan, questa impressione può fornire a coloro che sono più favorevoli all’impegno con la Cina – o a coloro che cercano di offuscare i confini per conto della Cina in modo da complicare l’attribuzione – un l’opportunità di denunciare pubblicamente coloro che pensano che Pechino sia coinvolta come teorici della cospirazione o prevenuta nei confronti della terraferma.

Per quanto riguarda specifici casi di disinformazione, Pechino è stata accusata di utilizzare account di social media falsi per produrre e amplificare il malcontento civile rivolto a Taipei. Le ripubblicazioni opportunistiche sfruttano il malcontento domestico o la fabbricazione di contenuti per far sembrare le storie più profonde o più diffuse di quanto non siano in realtà. Uno degli esempi più dimostrabili di disinformazione cinese risale all’estate 2017, in cui una voce faceva risalire a una content farm della RPC diffusa sulle piattaforme di social media taiwanesi. La voce sosteneva che l’amministrazione Tsai cercasse di vietare sia la combustione del tradizionale ‘denaro fantasma’ e dell’incenso, sia l’accensione di petardi, a causa di problemi ambientali. Ciò ha portato circa 10.000 persone a marciare a Taipei contro il presunto divieto come violazione dei valori tradizionali buddisti, taoisti e altri valori culturali e dare l’esempio su come Pechino potrebbe utilizzare lo spazio informativo per imporre costi e minare il sostegno politico per il suo rivale.

Un altro esempio di disinformazione cinese è arrivato sulla scia della tanto attesa decisione del governo di Taiwan di intraprendere finalmente le riforme pensionistiche per insegnanti, dipendenti pubblici e militari nel 2018. La disinformazione cinese ha suggerito che i tagli ai benefici sarebbero stati più ampi, colpendo più persone, e riducendo i redditi più drasticamente di quanto non fosse il caso. Tali percezioni hanno esercitato ancora una volta una pressione al ribasso sulla fiducia del pubblico per l’amministrazione Tsai.

I casi ripetuti rendono evidente che gli sforzi di disinformazione del PCC prendono di mira specificamente il Presidente Tsai. Quando la città meridionale di Kaohsiung è stata allagata nell’ottobre 2018, un uomo ha pubblicato false affermazioni sulla sua pagina Facebook in cui affermava che Tsai aveva visitato la città durante una valutazione dei danni accompagnato da soldati con proiettili veri, un commento che ha portato al suo arresto dopo che il governo ha valutato che aveva danneggiato l’immagine di Tsai. La guerra dell’informazione diretta a minare la credibilità di Tsai ha uno scopo per Pechino. Elettorale, sovvertire l’amministrazione Tsai e aumentare le probabilità di sostituire il DPP con un partito più filo-cinese. È importante sottolineare che questo obiettivo ha avuto precedenti per il PCC. Il Presidente ucraino Zelensky è stato in grado di attirare l’attenzione del mondo e aumentare la determinazione ucraina, rendendo l’invasione della Russia più difficile contro un leader forte con cui le persone possono radunarsi. Pechino probabilmente cerca di impedire a Tsai di diventare un simbolo di resistenza in caso di conflitto in una contingenza di Taiwan.

Un ultimo esempio di possibile disinformazione cinese è arrivato quando il tifone Jebi ha colpito Osaka, in Giappone, e ha bloccato migliaia di turisti all’aeroporto internazionale di Kansai. Una storia inventata si è diffusa sui social media sostenendo che Su Chii-cherng, direttore dell’Ufficio dei rappresentanti economici e culturali di Taipei non ha fatto nulla per aiutare i cittadini taiwanesi bloccati, mentre il consolato della RPC a Osaka ha inviato autobus per aiutare a salvare i cittadini di Taiwan bloccati. Poco dopo che la storia ha iniziato a circolare, Su è stato oggetto di intense critiche online e alla fine si è impiccato, con il Ministero degli Affari Esteri che ha affermato di aver lasciato un biglietto d’addio incolpando la disinformazione che circonda l’incompetenza del suo ufficio. Il governo di Taiwan non ha trovato prove a sostegno delle voci sull’assistenza cinese durante il tifone, dimostrando apparentemente che si trattava di un altro caso di disinformazione legato alla Cina. Tuttavia, nel dicembre 2019, due cittadini taiwanesi sono stati accusati di aver creato e diffuso la voce online. Sebbene la Cina possa aver svolto un ruolo nel favorire la diffusione delle voci, rimane ancora poco chiaro e sottolinea ancora una volta la sfida dell’attribuzione definitiva.

In risposta all’aumento dell’attività cinese, Taipei e la società civile taiwanese hanno adottato diverse misure per combattere la disinformazione e migliorare l’alfabetizzazione mediatica tra la sua gente. Le campagne di alfabetizzazione mediatica hanno portato ampie porzioni della popolazione a diventare esperte di informazione, semplificando gli sforzi per identificare i post illegittimi notando il fraseggio linguistico e le differenze di carattere non riscontrabili a Taiwan, concludendo che i post non provengono da Taiwan. Le incongruenze dei caratteri come l’utilizzo di caratteri semplificati piuttosto che tradizionali sono attribuite a errori grammaticali commessi dai continentali che emulano gli scrittori taiwanesi. Il governo ha inoltre cercato di identificare e rispondere rapidamente a sospette informazioni errate. Ha aumentato i procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione esistente contro coloro che diffondono disinformazione e sta pensando di ampliarli ulteriormente. Sono stati fondati due importanti gruppi di verifica dei fatti – Cofact e Taiwan FactCheck Center – per fornire analisi imparziali di terze parti per i cittadini indipendenti dal governo. Tuttavia, ulteriori azioni contro la disinformazione cinese sono state difficili, poiché la questione è stata politicizzata a Taiwan. Si è visto che le campagne di informazione cinesi a Taiwan supportano principalmente i candidati del Kuomintang a svantaggio del DPP, rendendo complicate le soluzioni legislative.

Analogamente agli sforzi di disinformazione russi negli Stati Uniti, è difficile identificare con precisione l’impatto effettivo e l’efficacia della campagna cinese sui social media e più in generale le sue campagne di informazione e influenza. Ad esempio, dopo un aumento del tasso di approvazione del 71% nel 2020, il rating di Tsai è crollato di 20 punti e si è mantenuto costantemente a poco più del 50%. La Cina ha chiaramente preso di mira la popolarità del Presidente Tsai a Taiwan, ma le campagne di disinformazione cinesi sono solo uno dei fattori che influenzano le valutazioni di approvazione di Tsai. I suoi detrattori nutrono preoccupazioni legittime sulle sue politiche, come la riduzione della durata della coscrizione militare e la sua gestione della pandemia di COVID-19. Tuttavia, gli sforzi di disinformazione della Cina hanno generato inequivocabilmente alcune implicazioni nella vita reale. L’impatto più importante, proprio come quello delle attività russe, è quello di indurre coloro che si trovano a Taiwan a mettere in discussione la veridicità delle notizie e delle dichiarazioni politiche dei funzionari pubblici, abbassando la fiducia generale nel governo e potenzialmente aggravando le divisioni sociopolitiche.

Nonostante le continue campagne di disinformazione, empiricamente è evidente che la campagna di guerra dell’informazione politica di Pechino contro Taiwan è in gran parte fallita, poiché il sentimento di indipendenza in realtà cresce ogni anno. La cattiva gestione di Hong Kong da parte del PCC e l’attuazione della legge sulla sicurezza nazionale sono stati testimoni a livello globale e hanno presentato uno sguardo cupo alla vita sotto il governo del PCC. Il presunto obiettivo di Pechino della riunificazione pacifica sembra sempre più improbabile. Tuttavia, Pechino continuerà a fare campagna per questo poiché la sua retorica interna ritrae i taiwanesi come compatrioti disillusi che devono essere guidati. È difficile accertare per quanto tempo il PCC sarà disposto a continuare i tentativi ‘pacifici’ di riunificazione se i suoi sforzi non avranno successo, e non si sa quali altre azioni potrebbe intraprendere per raggiungere il suo obiettivo strategico.