La base navale di Ream, in Cambogia, una struttura nel Golfo di Thailandia, è stata negli ultimi anni oggetto di interesse da parte delle grandi potenze in competizione per l’influenza nel sud-est asiatico.

Gli sforzi della Cina per accedere alla base sono emersi per la prima volta nel luglio 2019, dopo che il ‘Wall Street Journal‘ ha riportato un presunto accordo che consente all’esercito cinese di utilizzare la base. Il governo cambogiano ha facilitato una visita alla base navale di 70 giornalisti locali e stranieri per contrastare i risultati del rapporto.

Nonostante gli sforzi della Cambogia per dissipare le accuse di presenza militare cinese presso la base navale di Ream, i sospetti hanno continuato a crescere.

Dopo la visita del vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman a Phnom Penh nel 2021, il governo cambogiano ha accettato una visita dell’addetto alla difesa degli Stati Uniti con sede in Cambogia. Ma la visita ha segnato una tendenza al ribasso nelle relazioni USA-Cambogia poiché l’ambasciata statunitense a Phnom Penh ha affermato che i funzionari militari cambogiani hanno rifiutato il pieno accesso alla base.

Un funzionario della difesa cambogiano, intervistato secondo le regole del Chatham House, ha fornito una contro-narrativa sulla visita negli Stati Uniti.

In risposta alla richiesta di Sherman, il governo cambogiano ha formato un gruppo di lavoro di coordinamento per soddisfare i requisiti dell’addetto alla difesa degli Stati Uniti. La visita includeva un incontro di un’ora, visite a edifici di nuova costruzione, un’officina navale supportata dall’Australia e la costruzione del nuovo quartier generale del comando tattico a Koh Preab.

Mentre la visita inizialmente si è svolta secondo i piani, la delegazione statunitense ha chiesto l’accesso ad aree al di fuori dell’ambito dell’accordo di visita. Dal punto di vista della Cambogia, l’improvvisa richiesta di accedere ad aree al di là di quanto concordato ha messo in discussione la sua sovranità e sicurezza nazionale, quindi hanno respinto le richieste della delegazione. Il funzionario della difesa cambogiano ha osservato che gli Stati Uniti avrebbero reagito allo stesso modo se un funzionario straniero avesse chiesto l’accesso illimitato al Pentagono.

I funzionari cambogiani coinvolti nella ricerca recentemente conclusa hanno costantemente evidenziato la debolezza della marina cambogiana nel rafforzare la sicurezza marittima del regno. Lecapacità di comunicazione da terra a nave sono carenti e la Royal Cambodian Navy non è in grado di tracciare il movimento e l’ubicazione delle navi della marina cambogiana più al largo. La base navale Ream non dispone delle strutture per ospitare grandi navi da guerra in visita e le acque circostanti sono troppo poco profonde per ospitare grandi navi da guerra straniere. Le navi della marina straniera in visita hanno regolarmente sede nel vicino porto di Sihanoukville, gestito commercialmente.

Il progetto di sviluppo finanziato dalla Cina recentemente annunciato, presso la base navale di Ream, mira a fornire alla marina cambogiana le strutture e la tecnologia per affrontare queste carenze. Il progetto di sviluppo migliorerà le strutture mediche e di addestramento e riparerà otto navi militari cambogiane. Altre nuove strutture riguarderanno i sistemi di comunicazione e sorveglianza, comprese le strutture di comunicazione e radar fondamentali per le comunicazioni a lungo raggio da terra a nave e per tracciare la posizione delle navi militari cambogiane in mare aperto.

Le acque intorno alla base saranno approfondite e saranno costruiti moli per consentire l’attracco di navi da guerra straniere più grandi. Questi sviluppi consentiranno alla Cambogia di ricevere navi militari straniere più grandi o visite di addestramento alla base.

Il funzionario cambogiano ha aggiunto che la Cina sta finanziando il progetto di sviluppo senza alcuna condizione. Durante i negoziati, i cinesi hanno capito che la Cambogia non avrebbe condiviso il controllo della base navale di Ream e che Phnom Penh non si sarebbe schierata nella rivalità USA-Cina.

Lo stesso funzionario ha anche osservato che gli Stati Uniti avevano un vivo interesse per la base navale. Quando la Cambogia ha demolito un edificio finanziato dagli Stati Uniti attaccato alla base nel 2020, gli Stati Uniti avrebbero offerto di costruire due nuovi edifici in cambio dell’autorità condivisa su parti della base, una proposta che la Cambogia ha respinto.

Ci sono legittime ragioni operative per la Cambogia per sviluppare le sue strutture navali e, consentendo alla Cina di finanziare lo sviluppo della base, la Cambogia sta approfittando degli sforzi di Pechino per ottenere influenza nel sud-est asiatico. Eppure Phnom Penh è consapevole della sensibilità che circonda la base e della necessità di garantire che non venga utilizzata da potenze straniere per ledere gli interessi degli Stati membri dell’ASEAN.

Questo sentimento è stato dimostrato dalla dichiarazione congiunta cambogiano-vietnamita nel dicembre 2021, secondo cui nessuna forza ostile sarebbe stata autorizzata a utilizzare i rispettivi territori per nuocere alla sicurezza reciproca. I funzionari cambogiani intervistati affermano che la loro posizione non consente alla base navale di Ream di essere utilizzata da una grande potenza contro un’altra.

Con l’intensificarsi della concorrenza tra Stati Uniti e Cina, la finestra durante la quale la Cambogia può trarre vantaggi dai clienti in competizione resistendo alla forte pressione del potere per schierarsi si sta restringendo. I politici cambogiani dovrebbero tenerne conto quando tracciano il corso del Regno attraverso le acque agitate della grande rivalità di potere.