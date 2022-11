L’Unione Europea in Siria: discorso troppo compiacente?

Se da tempo l’UE chiede fermezza di fronte al regime di Bashar Al-Assad, colpevole dal 2011 di numerosi comprovati crimini di guerra contro il suo stesso popolo (il bilancio delle vittime è stimato tra le 306.000 e le 610.000), non è più così.

In nome del pragmatismo, la Delegazione Ue per la Siria -trasferitasi a Beirut nel 2012 e il cui ruolo è promuovere i valori europei e presidiare localmente la politica Ue in materia di relazioni esterne e aiuti- tende ultimamente a cambiare tono nei confronti del potere in atto in Siria. Con quali conseguenze?

Nel luglio 2011, sei mesi dopo l’inizio della rivoluzione siriana, Catherine Ashton, allora Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha chiesto l’uscita di Bashar Al-Assad, in conformità con la strategia adottata dagli Stati Uniti e da una maggioranza di Paesi europei, tra cui Francia e Regno Unito, all’interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Da parte sua, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha definito, nell’agosto 2012, una ‘linea rossa‘ che il regime di Damasco non avrebbe dovuto oltrepassare, pena conseguenze devastanti: l’uso di armi chimiche.

Tuttavia, l’attacco a Ghouta orientale, nell’agosto 2013, non ha avuto conseguenze, con Washington che ha deciso di astenersi dall’intervenire. Un capovolgimento che annuncia quello,progressivo, dell’Ue.

Dal 2015, infatti, il timore di una ‘crisi dei rifugiati‘, unito ai primi successi dell’intervento russo e all’istituzione di‘zone di de-escalation’ in Siria, ha portato l’UE ad adottare una linea essenzialmente incentrata su sanzioni economiche e aiuti umanitari. Eliminando così la possibilità di tentare di utilizzare l’influenza politica per facilitare la risoluzione del conflitto.

Durante questo periodo, come hanno notato il ricercatore Dimitris Bouris e l’ex capo della delegazione Ue per la Siria Anis Nacrour, «l’Ue ha ridotto il proprio margine di manovra al ruolo di partner finanziario e fornitore di assistenza tecnica alle iniziative di mediazione delle Nazioni Unite».

Questa inversione europea, osservata dall’autunno del 2015, ha avuto conseguenze sulla strategia comunicativa degli alleati di Damasco, che, constatando che gli occidentali non chiedevano più con lo stesso vigore l’uscita di Al-Assad, hanno cominciato ad affermare che quest’ultimo aveva vinto la guerra -e questo, nonostante la persistenza di violenze sistematiche, persino genocide, imposte al popolo siriano dal regime.

Attualmente, l’UE, che ha gradualmente adottato l’idea di un piano di ‘riabilitazione precoce‘, è fortemente impegnata in Siria insieme all’ONU, che continua a chiedere un cessate il fuoco associato a una soluzione politica su iniziativa dei siriani da allora l’adozione all’unanimità da parte dei membri del Consiglio di sicurezza della risoluzione 2254 nel dicembre 2015).

Questa cooperazione si manifesta in particolare nella conferenza annuale sugli aiuti da fornire per il futuro della Siria e dei Paesi della regione: nel maggio 2022 sono stati così mobilitati 6,4 miliardi di euro.

Fino all’autunno 2021, la delegazione dell’UE in Siria è rimasta riservata riguardo alla composizione della sua squadra, alle sue attività e ai suoi movimenti a Damasco. La sua pagina Facebook mostrava principalmente informazioni relative agli attori dell’UE impegnati in Siria e nei Paesi vicini.

A partire da settembre 2021, la nomina a capo del diplomatico rumeno Dan Stoenescu inaugura una nuova era in termini di relazioni diplomatiche, impegni umanitari e strategia di comunicazione.

A meno di un mese dal suo arrivo, 12 fotografie ritraggono il suo primo viaggio ufficiale a Damasco, dove ha incontrato Imran Raza, Coordinatore residente delle Nazioni Unite, nonché rappresentanti delle agenzie di aiuto umanitario tra cui la Croce Rossa, l’UNDP, l’OMS e il World Food Programme, diplomatici bulgari, rumeni, greci, omaniti, ungheresi e cechi, senza dimenticare Mario Zineri, nunzio apostolico e ambasciatore pontificio.

Incentrata sulla personalità del capo delegazione, la copertura mediatica di questo viaggio rompeva con le posizioni originarie dell’UE: con questa prima visita nell’area controllata dal regime, Stoenescu infrangeva la promessa europea di non favorire il governo di Al-Assad alla ricerca di legittimità.

La presenza sulle immagini di diplomatici europei le cui ambasciate erano chiuse dal 2012 (in Siria è rimasta aperta solo l’ambasciata della Repubblica Ceca; attualmente sono aperte sette ambasciate europee) avvalora anche questa tesi e rompe il tabù della ripresa di una forma di scambio.

Le visite diventano regolari e sono descritte in piena trasparenza sulle pagine Facebook della delegazione e di Stoenescu. L’8 agosto 2022 quest’ultimo ha svolto, insieme a Imran Raza una ‘missione umanitaria di quattro giorni‘. Vengono visitate per la prima volta tre città sotto il controllo del regime: Homs, Hama e Aleppo, città martire simbolo della vittoria di Assad.

La comunicazione della delegazione è quella di un servizio diplomatico che si rivolge a un pubblico europeo che testimonia ‘la sofferenza a distanza‘, per usare la formula di Hannah Arendt. Attraverso il suo ruolo di mediatore, deve informare i cittadini dei Paesi membri ma anche del mondo intero e trasmettere la sua concezione di una forma di responsabilità sociale.

Tuttavia, notiamo che le sue pubblicazioni, testi e fotografie, espongono la situazione del popolo siriano in modo molto annacquato. Nessun colpevole viene nominato: la delegazione quindi non opta per quello che il sociologo Luc Bolstanski definisce il ‘tema della denuncia‘, che «si allontana dalla deprimente considerazione del disgraziato e delle sue sofferenze per cercare un persecutore», ma su il contrario per il ‘tema del sentimento‘, che «rivolge l’attenzione verso la possibilità di una benevolenza compiuta da un benefattore».

Quindi, la responsabilità qui è umanitaria: mobilita l”iconografia del rilievo‘. Ogni caso di sofferenza richiede una buona azione,«indipendentemente da ciò che ha causato la sofferenza o le conseguenze dell’assistenza».

L’azione europea si divide in due parti: la ricostruzione tempestiva nei territori sotto il controllo del regime e l’aiuto umanitario ai rifugiati e agli sfollati. La portata politica di questa strategia è, da parte sua, relegata in secondo piano. La reazione di Dan Stoenescu all’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza della risoluzione 2642 che limita a soli sei mesi le operazioni di aiuto transfrontaliero nella Siria nordoccidentale, per impedire alla Russia di usare il suo potere di veto e bloccare totalmente la situazione, ne è un esempio: «I bisogni umanitari dei siriani, la maggior parte dei quali sono donne e bambini, non dovrebbero essere politicizzati! […] Le operazioni transfrontaliere devono essere depoliticizzate e devono aumentare»

Attraverso forme passive incentrate sul destino delle vittime, si evita accuratamente il nome dei responsabili degli abusi, inducendo un effetto di depotenziamento: «Sono indignato per i recenti attacchi nel nord della Siria che, secondo quanto riferito, hanno ucciso più di 17 persone […] Persone innocenti continuano ad essere vittime di questo conflitto!»

I siriani, da parte loro, sono qui descritti come un gruppo omogeneo, che cancella l’esistenza di oppressori e oppressi. Per citare il sito ufficiale della delegazione: «L’UE e i siriani hanno un obiettivo comune: una Siria stabile e pacifica»; «il nostro interesse, come europei, è lo stesso che vogliono i siriani».

A sostegno del proprio intervento, la delegazione utilizza fotografie di cittadini, e più in particolare di bambini, rilanciando il dibattito sul rapporto di potere tra il fotografo e i suoi soggetti in un contesto autoritario e rispettoso della loro dignità. Qui i tanti scatti completano il quadro di un popolo che si ‘ricostruisce’ grazie alla riabilitazione delle scuole, delle infrastrutture sanitarie, nonché delle strutture elettriche e idrauliche.

Queste messe in scena con un certo potere emotivo si insediano nell’immaginario di un pubblico spesso disinformato, organizzano la loro ‘conoscenza culturale‘ della regione, e consolidano una concezione idealizzata della situazione politica in Siria. Così, i lettori europei scoprono bambini ‘resilienti’ che colorano e cantano in coro in un centro giovanile ad Aleppo, o che suonano ad al-Qusayr.

Tuttavia, altri cliché della Direzione Generale per la Protezione Civile Europea e le Operazioni di Aiuto Umanitario o dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, a volte fanno da contrappeso alle immagini idealizzate dei bambini nelle ‘aree governative‘: sono i bambini rifugiati, questa volta indigenti, seduti su scatole con la scritta ‘UNICEF‘, così come le madri e i loro bambini che soffrono il freddo dei campi nel nord-est della Siria. Queste immagini fanno appello al tropo della cultura visiva del Terzo Mondo e sottolineano la necessità di mantenere l’assistenza umanitaria internazionale così com’è.

La visione del conflitto trasmessa dall’UE e dall’ONU è denunciata da molte personalità, tra cui politici, attivisti, ricercatori e organizzazioni della società civile siriane, che si battono per un’altra lettura dei fatti e avvertono che questa politica non deve trasformarsi in politica e sostegno finanziario a Bashar Al-Assad.

In questione: le appropriazioni indebite organizzate dal regime siriano, che sono notee documentate. Il fatto che le agenzie umanitarie in Siria collaborino in particolare con l’organizzazione Syria Trust, fondata da Asma Al-Assad (moglie di Bashar), ne è un esempio: gli aiuti internazionali arricchiscono ampiamente la prima cerchia del Presidente.

Allo stesso modo, lo scandalo che ha colpito le agenzie delle Nazioni Unite presenti ad Aleppo nel 2018 illustra i rischi di cooptazione: mentre il bombardamento sistematico della parte orientale della città da parte del regime ha portato alla distruzione di scuole, ospedali, quartieri residenziali, elettrici e infrastrutture idriche, gli esperti delle Nazioni Unite non sono stati in grado di imporre l’elenco dei quartieri prioritari che avevano individuato e sono stati costretti dal regime a lavorare solo nei quartieri ad ovest di Aleppo.

In un tale contesto di saccheggio degli aiuti internazionali, il recente viaggio di Stoenescu ad al-Qusayr, ex città ribelle riconquistata nella più grande violenza da Hezbollah e dalle milizie sciite nel 2013, solleva interrogativi. Descritta come apolitica e umanitaria, questa visita ufficiale nella ‘città vetrina’ di Assad, ha rafforzato la strategia del regime: ad al-Qusayr, nel 2019, il ritorno dei profughi scortati da Hezbollah è stato un passaggio fondamentale nel discorso ufficiale che descriveva una Siria ormai stabilizzata e sicura. Né la presenza del rappresentante dell’Ue contrastava con la strategia di cambiamento demografico attuata in questa regione da Hezbollah su base settaria, volta a fortificare e proteggere una ‘Siria utile‘.

Infine, il piano attuato dalle agenzie internazionali non è privo di conseguenze drammatiche per i siriani in cerca di giustizia e responsabilità dei colpevoli: la ricostruzione può portare alla cancellazione dei crimini di guerra, ad esempio nel caso delle scuole bombardate dal regime.

Di conseguenza, l’attuale strategia dell’ONU e dell’UE deve essere messa in discussione in modo che in futuro si basi su intermediari locali fidati e li renda centrali nella risoluzione dei conflitti. Tale azione limiterà la fuoriuscita di fondi europei, la corruzione e la cooptazione degli aiuti umanitari, nonché il processo di normalizzazione dei rapporti con il regime.