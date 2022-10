L’ultima cosa di cui Haiti ha bisogno è un intervento militare straniero

L’amministrazione Biden sta dando il suo sostegno dietro una spinta fuorviante per un intervento internazionale ad Haiti.

Gli Stati Uniti hanno redatto una proposta di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiede l’invio di una forza multinazionale armata nel paese caraibico sull’espressa opposizione della maggior parte degli haitiani e della maggior parte della società civile haitiana.

Le autorità haitiane non elette e ampiamente disprezzato sotto il primo ministro ad interim Ariel Henry hanno fatto appello alle forze esterne per ristabilire l’ordine, ma il popolo di Haiti ha chiarito il più possibile che Henry e i suoi alleati non parlano per loro e che la loro richiesta è stata nessuna legittimità. Gli Stati Uniti si sono intromessi troppo spesso e hanno causato troppi danni ad Haiti nel corso dei decenni, ed è tempo che il nostro governo smetta di usare l’abitudine di ingerenza funesta e lasci che il popolo di Haiti tracciasse il proprio corso.

La lunga storia di interferenze esterne fallite e distruttive negli affari haitiani mostra che né gli Stati Uniti né le Nazioni Unite hanno la soluzione ai problemi politici di Haiti. Ogni volta che le forze esterne si sono immischiate in nome dell’aiuto ad Haiti, hanno peggiorato le cose in modo affidabile. L’attuale crisi è essa stessa il prodotto della continua interferenza da parte del governo degli Stati Uniti, che ha sostenuto l’ex presidente Jovenel Moïse quando era in vita ed è stato determinante nel mantenere Henry al potere nonostante la sua mancanza di legittimità democratica e l’ampia coalizione di haitiani contrari al suo continuo governo. Questa è la continuazione di un modello distruttivo di sostegno degli Stati Uniti ai leader haitiani abusivi che risale alla Guerra Fredda e una tradizione ancora più lunga di dominio degli Stati Uniti che risale a secoli fa.

Gli Stati Uniti e altre potenze esterne si sono costantemente rifiutati di lasciare che gli haitiani decidessero il proprio futuro politico e ora propongono di inviare nuovamente truppe indipendentemente da ciò che la popolazione vuole.

È vero che Haiti soffre di un deterioramento della situazione della sicurezza che è peggiorata dall’assassinio di Moïse nel 2021, ma inviare truppe straniere non è la risposta.

L’ultima missione delle Nazioni Unite ad Haiti è stata una debacle segnata da vaste violazioni dei diritti umani, comprese le aggressioni sessuali di giovani donne e ragazze, e la diffusione del colera. Nel suo libro “The Big Truck That Went By”, il giornalista Jonathan Katz ha riassunto in questo modo l’eredità dei soccorsi internazionali dopo il terremoto del 2010: “Avendo cercato soprattutto di prevenire rivolte, garantire stabilità e prevenire le malattie, i soccorritori ha contribuito a innescare il primo, minare il secondo e, secondo tutte le prove, ha causato il terzo. Quella terribile esperienza ha comprensibilmente inasprito la maggior parte degli haitiani in una ripetizione. Come ha affermato Chantal Ismé della Maison d’Haïti, un’organizzazione comunitaria haitiana senza scopo di lucro con sede a Montreal, “Perché ora dovremmo fidarci di queste persone?”

Gli interventisti non hanno buone risposte a questa domanda.

I leader della società civile haitiana sono stati inequivocabili sul fatto che l’intervento straniero non è necessario o voluto. Una coalizione ombrello di organizzazioni haitiane, la Commissione per una soluzione haitiana alla crisi, nota anche come Accordo del Montana, ha respinto la richiesta del governo di assistenza militare esterna e sono state raggiunte da altre organizzazioni haitiane nella loro opposizione a una soluzione imposta dall’esterno . Il rispetto per la sovranità e l’indipendenza haitiane richiede che gli Stati Uniti e i loro partner internazionali si rimettano ai desideri del popolo haitiano, indipendentemente da ciò che i loro attuali leader de facto non eletti potrebbero volere.

Da quando l’ultimo presidente è stato ucciso, gli interventisti riflessivi a Washington hanno suonato il tamburo per inviare forze straniere nel paese. Il Washington Post ha guidato l’accusa di intervento esterno e i redattori del giornale hanno accolto con favore la notizia che l’amministrazione si stava avvicinando al loro punto di vista. Questa deriva verso un’interferenza sconsiderata non deve continuare. È tempo che i membri del Congresso e il pubblico si facciano sentire e dicano chiaramente che gli Stati Uniti non dovrebbero sostenere o partecipare a un intervento militare ad Haiti, perché non è nell’interesse del nostro paese o del loro. Come hanno scritto Mario Joseph e Brian Concannon all’inizio di quest’anno, “Gli haitiani insistono, con la storia e la conoscenza locale dalla loro parte, che un’altra missione militare straniera sarebbe un costoso e brutale fallimento”.

I sostenitori dell’intervento esterno non sono riusciti a riconoscere la profonda ostilità popolare nei confronti di un’altra missione internazionale e stanno seriamente sottovalutando i pericoli dell’invio di soldati stranieri impreparati in una situazione politica esplosiva come questa. L’ex inviato speciale degli Stati Uniti ad Haiti, Daniel Foote, ha avvertito chiunque ascolti che un intervento esterno rischia una catastrofe. Foote si è dimesso dal suo incarico l’anno scorso per disgusto della politica statunitense, comprese le deportazioni di haitiani al confine con gli Stati Uniti. Ha detto a Ryan Grim di The Intercept che l’intervento militare non è affatto una soluzione:

“Ma il motivo principale per cui mi sono dimesso è perché ho visto la politica degli Stati Uniti muoversi esattamente in questa direzione, verso l’intervento, che è, come ha detto Einstein – e parafraserò – provare la stessa cosa ancora e ancora e aspettarsi un risultato diverso è follia . E ad Haiti, ogni volta che la comunità internazionale è intervenuta senza il sostegno haitiano e popolare, la situazione si è temporaneamente stabilizzata, per poi peggiorare molto nel tempo”.

Ci sono buone ragioni per temere che l’introduzione di truppe straniere ad Haiti aggraverebbe i problemi di sicurezza del Paese a lungo termine, piuttosto che portarli sotto controllo. C’è una forte possibilità che le bande armate di Haiti resistano a una presenza militare straniera, ma oltre a ciò c’è il pericolo di provocare una rivolta popolare contro forze esterne che lì non sono desiderate. Se le forze straniere sono viste come sostenitrici di un governo odiato dalla maggior parte delle persone, diventeranno naturalmente il bersaglio dell’ira della popolazione. Non sarà possibile per nessuna aspirante forza di stabilizzazione mantenere l’ordine se viene vista come un’occupazione illegittima mantenere una leadership illegittima al potere.

L’intervento militare sarebbe una proposta rischiosa anche se godesse di un ampio sostegno popolare, ma perseguirlo quando c’è così tanta opposizione ad esso all’interno del paese è un’arroganza imperdonabile. Come ha detto Foote a The Intercept, “È quasi insondabile che tutti gli haitiani chiedano una soluzione diversa, ma gli Stati Uniti e le Nazioni Unite e le [istituzioni] internazionali stanno alla cieca con Ariel Henry”.

Non è troppo tardi perché l’amministrazione Biden cambi rotta ed eviti di commettere un terribile errore, ma per farlo deve abbandonare l’idea di sostenere una forza multinazionale e iniziare ad ascoltare ciò che la maggior parte degli haitiani dice su come affrontare la crisi del proprio paese.

La giusta linea d’azione è ritirare il sostegno degli Stati Uniti a un governo de facto che non ha legittimità, aiutare a determinare chi è stato il responsabile dell’assassinio di Moïse e sostenere le organizzazioni della società civile haitiana mentre preparano la strada per nuove elezioni in un calendario di la loro scelta. Quello sarà solo l’inizio, e non risolverà rapidamente o facilmente i problemi di Haiti, ma avrà il vantaggio di non peggiorare le cose.