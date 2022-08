Dopo una breve tregua tra la crisi dei rifugiati e gli effetti del conflitto nella vicina Ucraina, Bruxelles e Varsavia sono tornate sulla loro rotta di collisione sull’adesione agli standard della Polonia allo stato di diritto. Il leader del Partito Diritto e Giustizia Jaroslaw Kaczynski ha promesso che il suo partito non intraprenderà ulteriori azioni per soddisfare le richieste dello Stato di diritto formulate dalla Commissione europea per ricevere 35 miliardi di euro in sovvenzioni dal programma di soccorso dell’UE contro la pandemia. Secondo Kacyznski, poiché la Commissione europea non ha adempiuto ai propri obblighi nei confronti della Polonia, la Polonia non ha motivo di adempiere ai propri obblighi nei confronti di Bruxelles. Kaczynski ha anche attinto alla potente politica del risentimento per suscitare la base nazionalista del partito, avvertendo di un “piano tedesco-russo per governare l’Europa”, con l’opposizione della Polonia desiderosa di “ridurre in schiavitù” la nazione lavorando “sotto ordini stranieri”. Questo è un linguaggio profondamente inquietante che presenta la Polonia come una vittima di forze geopolitiche più grandi piuttosto che come il motore del proprio destino e della propria posizione in Europa. La sottomissione alla Germania è un ritornello comune e Berlino è uno spauracchio popolare per gli stati che ritengono che l’UE abbia indebolito il loro potere politico e l’influenza dei loro tribunali e istituzioni nazionali. Le parole di Kacynski sono state riprese dai leader conservatori nei molti anni di difficili relazioni della Gran Bretagna con Bruxelles, nonché dai leader greci durante la crisi del debito sovrano del paese.

Poiché il primo ministro Morawiecki ha fatto eco alle parole di Kacyznski chiedendo alla Polonia di combattere l’imperialismo proveniente sia dall’UE che dalla Russia, entrambi i leader rischiano di trasformare la posizione geostrategica della Polonia in una vulnerabilità. La Polonia sotto il partito di Diritto e Giustizia è fermamente dalla parte dell’Ucraina e dell’attuale ordine di sicurezza europeo, ma ideologicamente ha tendenze antidemocratiche che rischiano di influenzare i suoi vicini in modi dannosi e non intenzionali. Il paradosso è che lo sviluppo democratico della Polonia è derivato dalla sua appartenenza alle istituzioni europee e dalla forma di imperialismo collettivo modernizzato che Bruxelles sposa. Tuttavia, Varsavia è ora in grado di influenzare la prossima ondata di Stati membri dell’UE facendo simultaneamente la vittima delle percepite ambizioni imperiali di Bruxelles e tendendo anche una mano a coloro che sfuggono al neoimperialismo di Mosca sotto Putin. A differenza dell’Ungheria di Viktor Orban, la Polonia in definitiva non è uno spoiler per l’UE che lavora attivamente per minare la risposta di Bruxelles all’aggressione russa. La Polonia fa meno affidamento sull’energia russa rispetto a Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e persino Germania, e i leader polacchi non mostrano segni di inchinarsi a Putin o di placarlo nel tentativo di raggiungere un accordo negoziato in Ucraina.

Mentre la Polonia continua nella sua posizione antagonista con Bruxelles, si pone anche come terra di confine per la prossima ondata di nazioni che cercano di entrare in Europa. Ciò include l’Ucraina, così come la Georgia, la Moldova e diverse nazioni balcaniche. In quanto tali, i vicini della Polonia sono alla ricerca di modelli. È improbabile che trovino quei modelli in Francia quando il presidente Macron mette in guardia contro l’umiliazione di Putin, o in Germania, data la continua riluttanza del cancelliere Scholz a impegnarsi nella difesa di Kiev e a sottoscrivere proposte politiche avviate dagli stati baltici e dalla Polonia. Invece, guarderanno alla Polonia e a leader come il primo ministro estone Kaja Kallas che hanno gli occhi lucidi sulla minaccia di Putin e sulla necessità che l’Ucraina non ceda nemmeno un pollice di territorio se ciò dovesse stimolare l’appetito di Putin per ulteriori aggressioni. Perché a Varsavia, Tallinn, Riga e Vilnius, la storia e i traumi dell’occupazione sovietica non sono mai lontani dalla superficie. Dal loro punto di vista, la storia non è una camicia di forza che rinchiude le nazioni, ma una forza motivante che può aiutare a cristallizzare la strada da seguire e illuminare coloro che devono ancora essere persuasi. Questo è il vantaggio più grande della Polonia e degli Stati baltici all’Europa, una versione contrastante della storia nata dalla lotta ma definita da un ottimismo sfrenato e dal realismo su ciò che riserva il futuro.

In quanto democrazia avanzata saldamente radicata in Europa, le contestazioni sullo stato di diritto sono ora un lusso per la Polonia e un sottoprodotto del suo stesso sviluppo. Questi dibattiti possono essere inquadrati come una lotta esistenziale o nazionale dai leader polacchi, ma è esistenziale per scelta e per fini politici. Perché lo stato di diritto è una guida che è intrinsecamente vulnerabile alla politica nella sua ricerca di essere cieca e apolitica. È una delle prime cose che svanisce quando inizia il ricadere democratico e una delle prime cose da stabilire quando è richiesta l’adesione a norme come i criteri di Copenaghen per l’adesione all’UE. In quanto nazionalisti che operano all’interno di un’unione sovranazionale, lo stato di diritto è una potente arma politica a cui i leader polacchi possono aggrapparsi per rivendicare un senso di sovranità contro forze esterne e presunti nemici politici.

Poiché la guerra si scatena alla periferia orientale dell’Europa, la Polonia farebbe bene a riconoscere la sua posizione privilegiata. A differenza dell’Ucraina, la guerra della Polonia è fredda, il risultato di preoccupazioni ideologiche in una burocrazia di sua scelta. Varsavia ha la capacità di cessare pacificamente tutte le ostilità e concentrare i suoi sforzi sull’instillare lo stato di diritto nel suo vicino vicino che sta lottando per un pezzo della sua prosperità. La Polonia ha una responsabilità sia verso l’Ucraina che verso l’Europa, con l’adesione allo stato di diritto che funge da pilastro sacro nelle relazioni di Varsavia con entrambi. Per l’Ucraina, la lite polacca può sembrare una questione banale in un momento in cui le popolazioni sono state sfollate con la forza e le grandi città rimangono minacciate dai missili russi. Tuttavia, è essenziale che Varsavia onori i suoi impegni nei confronti di Bruxelles in modo che possa continuare a guidare le prossime ore in Europa e nei prossimi Stati membri che hanno veramente testimoniato un imperialismo che ha infranto la loro sovranità.