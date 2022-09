Lo straordinario successo della controffensiva dell’Ucraina nella regione di Kharkiv ha fornito la prova conclusiva che le forze armate ucraine sono più che capaci di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Ora è il momento di porre fine alla guerra fornendo all’Ucraina tutto il necessario per consolidare queste conquiste e assicurarsi una vittoria decisiva.

La vittoria richiede un approccio coordinato, sfaccettato e a lungo termine con supporto economico, diplomatico, umanitario e logistico, tutto ciò che serve per rafforzare la transizione ucraina verso gli armamenti standard della NATO. Soprattutto, ciò significa un pieno impegno da parte dei partner dell’Ucraina di aumentare le forniture di armi al Paese.

Le scene che accompagnano i recenti progressi dell’Ucraina hanno contribuito a mettere a fuoco le conseguenze del genocidio se la Russia non viene sconfitta in modo decisivo. Mentre le truppe ucraine hanno liberato città e villaggi in tutta la regione di Kharkiv la scorsa settimana, il loro progresso è stato segnato da un flusso costante di video che catturavano i momenti emotivamente carichi della liberazione. Questi filmati sono un potente promemoria della difficile situazione che devono affrontare milioni di ucraini che attualmente vivono sotto l’occupazione russa.

In un video di Balakliya, donne anziane sono uscite dal loro condominio per salutare i soldati ucraini, la cui estasi era evidente. “Abbiamo pregato per voi di venire a salvarci per sei mesi!” uno piangeva abbracciando i soldati. “Che bravi ragazzi!” un altro ripetuto. Smentendo la propaganda russa secondo cui i russofoni in Ucraina sono perseguitati, le donne hanno abbracciato i soldati ucraini con parole affettuose in lingua russa.

Un altro video di Balakliya ha sottolineato esattamente la posta in gioco della controffensiva. In questo video, i soldati ucraini hanno rimosso trionfalmente un cartellone pubblicitario di propaganda russa con lo slogan “Siamo con la Russia! Un popolo!” Questo cartellone pubblicitario era un chiaro esempio del linguaggio genocida impiegato dal Cremlino nella sua campagna per distruggere il gruppo nazionale ucraino.

La propaganda russa del ‘popolo unico’ nega agli ucraini il diritto di considerarsi un gruppo nazionale distinto, una categoria protetta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la punizione del genocidio. È un’altra prova che dimostra l’intenzione di Mosca di sradicare l’identità nazionale ucraina attraverso la russificazione violenta e coatta e l’uccisione di coloro che considerano ‘irrimediabilmente ucraini’.

Gli ucraini in tutto il Paese sono ben consapevoli delle intenzioni genocide della Russia. In effetti, sia i leader del Cremlino che i propagandisti non nascondono il loro desiderio di cancellare completamente l’Ucraina dalla mappa dell’Europa. Lo stesso Putin ha liquidato l’Ucraina come un’illegittima e intollerabile ‘anti-Russia’. Sia gli esperti della televisione russa che i politici hanno demonizzato gli ucraini, dicendo: “Noi e l’Ucraina non possiamo continuare a esistere sullo stesso pianeta. È impossibile convivere con il male infernale”.

Nelle aree dell’Ucraina che sono cadute sotto il controllo russo dal lancio dell’invasione su vasta scala nel febbraio 2022, le autorità di occupazione hanno dichiarato che la Russia è arrivata ‘per sempre’. Tutte le tracce dell’identità ucraina sono state prese di mira e soppresse, compresi i segnali stradali, i tatuaggi e l’istruzione in lingua ucraina. Squadre di insegnanti sono state persino portate dalla Russia per indottrinare gli ucraini.

Come tutto il mondo ha visto dopo la liberazione all’inizio di aprile delle città della regione di Kiev come Bucha e Irpin, le truppe russe si sono impegnate nel sistematico omicidio di massa di civili ucraini. Centinaia di migliaia di ucraini, tra cui un gran numero di bambini, sono stati anche sottoposti a deportazione forzata nella Federazione Russa.

Gli orrori dell’occupazione russa hanno plasmato l’atteggiamento degli ucraini nei confronti della guerra. Non sorprende che i sondaggi mostrino costantemente che la maggior parte degli ucraini rifiuta qualsiasi discorso sulla resa della propria terra (e dei concittadini) in qualsiasi accordo e capisce che non saranno mai al sicuro finché la Russia non sarà sconfitta.

Molti ucraini sono anche guidati dalla loro esperienza storica di precedenti campagne genocide condotte dal Cremlino. Nel corso degli ultimi otto anni di conflitto armato tra Ucraina e Russia, gli ucraini hanno ripetutamente fatto riferimento alla carestia dell’Holodomor del 1932-33 per sottolineare che “il passato e il presente della Russia sono minacciati da un’Ucraina indipendente, prospera e democratica”.

Mentre gli ucraini considerano la loro attuale lotta contro l’imperialismo russo come parte di una lotta secolare, una distinzione fondamentale separa la guerra brutale di oggi dalle atrocità precedenti. Mentre la comunità internazionale ha ampiamente ignorato il genocidio sovietico degli anni ’30, l’Ucraina ora gode del sostegno schiacciante del mondo democratico. Questo potrebbe rivelarsi decisivo.

La storia indica che le campagne di genocidio in genere finiscono o con la vittoria totale degli autori o delle vittime, con il sostegno esterno che spesso gioca un ruolo decisivo. Gli sforzi per trovare una ‘via di mezzo’ o promuovere accordi negoziati in tali situazioni non durano né proteggono le vittime.

L’aumento degli aiuti militari internazionali è ora cruciale. Questo aiuto dovrebbe includere sistemi d’arma più avanzati che consentiranno all’esercito ucraino di basarsi sui recenti successi sul campo di battaglia e assicurarsi la vittoria finale. È altrettanto importante migliorare le capacità di difesa aerea dell’Ucraina al fine di proteggere la popolazione civile del Paese dalla punizione russa poiché l’esercito di Putin è costretto a ritirarsi.

I risultati della controffensiva ucraina dovrebbero essere sufficienti per mettere a tacere gli scettici che continuano a mettere in discussione il valore di armare il Paese. Allo stesso modo, le scene di liberazione che accompagnano dovrebbero essere sufficienti per convincere i sostenitori della pacificazione che condannare gli ucraini all’occupazione russa è moralmente ripugnante. Ora è il momento per la comunità internazionale di consolidare il suo sostegno all’Ucraina e di assestare un colpo militare decisivo all’invasione genocida della Russia.

La versione originale di questo intervento è qui.