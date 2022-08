La guerra condotta dalla Russia in Ucraina è stata descritta in molti modi: un tentativo di ricreare l’URSS, un tentativo militante di creare una nuova civiltà dell’Eurasia, o una guerra per procura tra la Russia e l’Occidente. Ma qualunque fossero le ambizioni e le aspirazioni del Presidente russo Vladimir Putin in passato, sono diventate sempre più palesemente imperiali e coloniali, mentre i combattimenti continuano.

Una guerra coloniale, come quella russa in Ucraina, è quella in cui un sedicente popolo superiore crede di avere il diritto, persino il dovere, di fare ciò che ritiene sia bene per i suoi inferiori, il che è convenientemente conforme al proprio interesse personale.

‘Coloniale’ o ‘imperiale’ non sono solo epiteti lanciati casualmente, come lo sono le accuse ormai familiari di fascismo e genocidio, usate di recente contro la Russia.

Per quanto polemico possa essere il loro uso, il colonialismo e l’imperialismo hanno un potere esplicativo.

L’ imperialismo era un antiquato sistema di dominioche tentava di includere diversi popoli all’interno di un unico Stato sotto l’autorità di un’istituzione presumibilmente superiore -imperatori, nobili o Übermenschen- o in imperi d’oltremare sotto il controllo di un padrone straniero che prometteva di ‘civilizzare’ -come si dice: i nativi oscurati.

Si pensi agli inglesi in India: uomini bianchi che dominano su milioni di indiani in nome di una civiltà superiore. O la dinastia degli Asburgo che governa i popoli dalla Spagna ai Paesi Bassi all’Austria e all’Ungheria attraverso il matrimonio strategico e la conquista militare.

Se gli imperi erano diversi e disegualitari, si supponeva che gli Stati-Nazione moderni fossero intesi dai loro creatori come relativamente omogenei ed egualitari. I creatori di Nazioni hanno riconosciuto la sovranità popolare piuttosto che il governo dinastico. Hanno operato democraticamente. Il diritto di governare è sorto dal popolo.

Si consideri i primi Stati capitalisti del 17° e 18° secolo -Inghilterra, Paesi Bassi e Francia- che praticavano la creazione di Nazioni in patria in Europa. Al tempo della Rivoluzione francese del 1789, il loro popolo era trattato come cittadino alla pari secondo la legge, non come suddito di un monarca.

Ma nelle loro colonie -come le Indie orientali olandesi o l’Indocina francese- i locali erano soggetti di autorità imperiali da lontano, privi di diritti e sovranità.

Nelle storie raccontate dai nazionalisti, gli Stati-Nazione avrebbero dovuto essere i legittimi successori degli imperi. Relativamente omogenei culturalmente, con governanti scelti dal popolo, erano prodotti del mondo moderno, mentre gli imperi erano visti come arcaici e destinati a crollare.

Ma non ha funzionato in questo modo nel secolo scorso. E la guerra della Russia all’Ucraina ne è un riflesso.

Nel secolo scorso, coloro che credevano che gli Stati-Nazione egualitari e democratici avrebbero avuto successo logico e naturale negli imperi hanno ricevuto una rieducazione nella teoria politica.

Gli Stati-Nazione possono essere imperialisti e cercare di avvolgere altre nazionalità all’interno del loro territorio o dominare i loro vicini militarmente o economicamente. La Turchia di Recep Tayyip Erdoğan tratta le sue decine di milioni di curdi come un popolo colonizzato.

Uno Stato-Nazione che privilegia un popolo etnico-religioso, come Israele, sottopone milioni di palestinesi a un dominio iniquo.

Stati grandi e diversi, come gli Stati Uniti e l’India,oscillano tra egualitarismo multiculturale,riconoscimento dei diritti delle minoranze eattacchi di ostilità xenofoba a coloro chedifferiscono dalla maggioranza, bianchi o indù.

All’interno di tali Stati alcune persone sono trattate più favorevolmente di altre. Le minoranze spesso subiscono non solo discriminazione, ma violenza. Anche altri Stati grandi e diversificati, come la Russia di Putin, oscillano tra uno Stato-Nazione multinazionale -circa l’80% sono di etnia russa- e il trattamento imperiale dei vari popoli subordinati.

L’élite del Cremlino ha promosso un nazionalismo virulento per radunare la popolazione nella sua guerra contro l’Ucraina, che rappresenta una svolta verso il neocolonialismo.

Si prenda l’uso opportunistico e ingannevole da parte di Putin del linguaggio della liberazione,della prevenzione del genocidio e della rimozione dei nazisti come giustificazione per la sua invasione dell’Ucraina. Usa quel linguaggio come facevano gli imperialisti del 19° secolo quando hanno invaso, dominato e sfruttato altri Paesi, sostenendo che stavano assumendo con riluttanza il peso che gli uomini bianchi dovevano sopportare per difendersi da barbari e selvaggi.

Non essendo riuscito a decapitare il governo ucraino, il Cremlino si è ritirato per prendere selvaggiamente il territorio nell’est e nel sud del Paese. La mitologia del Russkiy Mir -la presunta unità dei popoli ucraino, bielorusso e russo- è stata strumentalmente dispiegata dalla Russia per giustificare il brutale attacco alle stesse persone che avrebbero dovuto essere i fratelli e le sorelle dei russi.

Contrariamente ai piani della Russia, Kiev non si è arresa. Gli ucraini, invece, si sono riversati nella lottacontro il dominio alieno. Il risultato dell’invasione è stata la volontà rafforzata degli ucraini di resistere a un nuovo colonialismo, che ricordano di aver sperimentato per centinaia di anni sotto gli zar e i sovietici.

Come storico che ha studiato imperi e Nazioni, credo che una volta che un governo come quello di Putin ha concluso che la sua esistenza è minacciata da pericolosi inferiori, sia motivato a usare il suo maggiore potere e il suo giusto senso di superiorità storica per sottomettere i suoi nemici.

Se il governo indiretto da parte di docili governanti nativi o satrapi non è sufficiente per rimuovere il pericolo percepito, è probabile che ne consegua l’acquisizione territoriale. L’opzione lasciata a Mosca, mentre la guerra finisce in stallo, è il governo diretto sul territorio ucraino.

Le terre sotto il fragile e conteso controllo dei russi si stanno già consolidando in un territorio di nuova denominazione . È stato nominato un governatore, sono stati rilasciati passaporti; il rublo imposto come moneta ufficiale. L’obiettivo massimo della Russia sembra essere quello di impossessarsi dell’intera mezzaluna dell’Ucraina orientale, da Kharkiv a Kherson/Nikolaev e della Crimea, già annessa dalla Russia nel 2014.

In quanto Stato-Nazione impegnato a consolidare la propria identità di democratico e occidentale, l’Ucraina deve affrontare un nemico implacabile il cui attuale senso di sé è radicato nel suo passato imperiale e nella sua distinzione dall’Occidente.

Dilaniata per 30 anni di indipendenza tra Oriente e Occidente, grazie all’aggressione della Russia l’Ucraina ha scelto con decisione l’Occidente. La guerra imperialista ha dato vita a un’efficace, se pur disperata, resistenza anticoloniale. Gli ucraini sono più uniti che mai.

Per gli ucraini il compromesso tra indipendenza e sovranità da un lato e sottomissione all’imperialismo dall’altro appare impossibile. La resa della terra all’aggressore, è opinione diffusa, alimenterà solo il suo appetito.

A quasi sei mesi dall’inizio della guerra, i russi hanno i loro calcoli crudeli. Sergei Lavrov, Ministro degli Esteri russo, ha lanciato un terribile avvertimento: più a lungo durerà la guerra, più territorio sarà conquistato dalla Russia e portato nello stato russo in espansione. Il continuo armamento dell’Ucraina da parte dell’Occidente, sostiene, non fa che prolungare la guerra.

C’è, al momento, scarso appetito da entrambe le parti per un accordo negoziato.

Ma in questa guerra di logoramento, il tempo e il peso della geografia e della popolazione sono dalla parte dell’aggressore. La Russia può sopravvivere ai suoi avversari e all’Occidente. Ad oscurare tutto c’è la minaccia nucleare.

La guerra è un fallimento della ragione, della diplomazia e del compromesso. I negoziati che hanno consentito la ripresa delle esportazioni di grano ucraine dimostrano che si potrebbe raggiungere qualche compromesso, per quanto fragile.

Per quanto sia difficile e sgradevole negoziare con Putin, alla fine bisogna discutere di qualche fine. Questa è una scelta tragica. Eppure anche gli imperi hanno i loro limiti e, di fronte a una decisa opposizione, imparano la dura lezione del superamento imperiale.