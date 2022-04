Adam Michnik, un anziano dissidente polacco ed editore della ‘Gazeta Wyborcza’ di Varsavia, si dice “certo” che la guerra in Ucraina diventerà per Vladimir Putin esattamente ciò che la guerra in Afghanistan è stata per Leonid Brezhnev”, una trappola dalla quale non sarà facile uscire.

Putin ha spinto la Russia in una trappola perché è “uno psicopatico gangster”, dice Michnik, descrivendosi come “un russofilo anti-Putinista” più o meno nello stesso modo in cui in precedenza si era identificato come “antisovietico”. Putin e molti altri hanno commesso l’errore fondamentale di credere che l’Ucraina non è una nazione separata e distinta.

Putin non è equivalente alla Russia. È senza dubbio il prodotto della sua storia, ma è anche “il prodotto degli errori, ad esempio di Boris Eltsin“, afferma il pensatore polacco. “Non voglio dire che se Putin non ci fosse, la Russia sarebbe un paradiso”. Questo non sarebbe e non sarà vero, e lui e gli altri avranno molto da criticare in una Russia guidata da qualcun altro.

Inoltre, non è vero che i russi appoggiano Putin “al cento per cento”. Circa 200.000 sono già partiti e 8.000 sono stati arrestati per aver protestato contro la guerra. Mezzo secolo fa, solo sette persone entrarono nella Piazza Rossa per protestare contro l’invasione sovietica della Cecoslovacchia, sottolinea Michnik.

Putin e la Russia hanno fatto scelte sbagliate, compresa l’Ucraina. Niente di tutto ciò è stato risolto o determinato. E poiché è così, possiamo sperare, continua Michnik, che ci sarà una nuova “ondata” di cambiamento dopo questa guerra. In effetti, questa tendenza è stata spesso vera in Russia nel corso della storia.

“Il mondo intero vede che il grande esercito russo non può prendere una sola grande città e tutte le simpatie del mondo sono dalla parte dell’Ucraina”, dice. La Russia è sempre più dipendente dalla Cina. Ma secondo lui, conclude Michnik, «la politica dell’Occidente è in linea di principio saggia ed efficace e il risultato c’è: finora la Russia sta perdendo».