L’Ucraina sta abbandonando i discorsi su un ingresso accelerato nella NATO?

Un possibile cambiamento diplomatico nella guerra in Ucraina potrebbe essere passato in gran parte inosservato quando Kiev è sembrata segnalare che avrebbe potuto rinunciare alla sua aspirazione a diventare un membro della NATO. O almeno declassando la sua urgenza.

All’inizio di novembre è stato riferito che l’amministrazione USA stava esercitando pressioni private sul Presidente Zelensky affinché abrogasse il suo decreto che vietava i negoziati con l’attuale leadership in Russia. Dopo la visita del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan a Kiev l’8 novembre, Zelensky ha annunciato una nuova apertura alla diplomazia con Putin e ha esortato la comunità internazionale a “costringere la Russia a veri colloqui di pace”.

La nuova disponibilità di Zelensky a parlare, tuttavia, era basata su diverse precondizioni che probabilmente non sarebbero state avviate per Mosca, tra cui “la restituzione di tutte le terre occupate dell’Ucraina, il risarcimento dei danni causati dalla guerra e il perseguimento dei crimini di guerra”, secondo l’Associated Press.

Sebbene le precondizioni di Zelensky rendano improbabili i colloqui con Putin, Washington apparentemente crede che Zelensky possa essere aperto alla flessibilità. “Credono che Zelensky probabilmente avallerebbe i negoziati e alla fine accetterebbe concessioni, come ha suggerito di fare all’inizio della guerra”, secondo i funzionari statunitensi che hanno parlato con il Washington Post.

La NATO è una di quelle concessioni? Al centro della guerra c’è la questione dell’espansione verso est dell’alleanza in Ucraina. Allo stesso tempo, Zelensky ha emesso il suo decreto che vieta i negoziati con Putin, in seguito all’annuncio della Russia a settembre che avrebbe annesso Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, ha anche rinnovato l’appello per un’adesione accelerata alla NATO.

Zelenskyj disse all’epoca che “dobbiamo de jure registrare tutto ciò che abbiamo già ottenuto de facto”. Lui ha continuato:

Siamo di fatto alleati. Questo è già stato raggiunto. Di fatto, abbiamo già completato il nostro percorso verso la NATO. Di fatto, abbiamo già dimostrato l’interoperabilità con gli standard dell’Alleanza, sono reali per l’Ucraina, reali sul campo di battaglia e in tutti gli aspetti della nostra interazione.

Ci fidiamo l’uno dell’altro, ci aiutiamo a vicenda e ci proteggiamo a vicenda. Questo è ciò che è l’Alleanza. Di fatto.

Oggi l’Ucraina sta facendo domanda per renderlo de jure.

Quell’appello, come abbiamo riportato qui, non è andato a buon fine tra i partner occidentali. Il 10 novembre, il linguaggio “de jure” potrebbe essere cambiato, anche se in modo sottile. In un’intervista a Reuters, il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha ripetuto la prima parte della formulazione di Zelensky secondo cui “siamo diventati de facto un partner della NATO in questo momento”. Ma sembrava modificare la seconda parte. Ha detto: “Non importa quando diventiamo membri de jure dell’alleanza NATO”.

La domanda è: intendeva suggerire che Kiev sta accettando un nuovo modello di relazione con la NATO – l’adesione de facto – abbandonando l’urgenza di un’adesione de jure alla NATO?

Il suggerimento di una tale svolta è ulteriormente illustrato dall’analogia fatta da Reznikov durante l’intervista. Ha affermato che “la più ampia spinta alla difesa di Kiev” includeva il lavoro per rendere l’Ucraina più indipendente nella sua futura capacità di difendersi. Poi ha detto: “Penso che la risposta migliore [si possa vedere] in Israele… sviluppando la loro industria nazionale per le loro forze armate. Li ha resi indipendenti”.

“Stiamo cercando”, ha spiegato, “di essere come Israele, più indipendenti nei prossimi anni”.

Il significato non dichiarato del modello è che Israele non è un membro della NATO, né un alleato del trattato. Ma è un partner forte con un rapporto speciale e riceve 3 miliardi di dollari all’anno in assistenza alla difesa da Washington.

Se l’emendamento accuratamente formulato da Reznikov alla formulazione di Zelensky era scritto e non spontaneo, è possibile che l’Ucraina abbia semplicemente abbandonato la richiesta di adesione alla NATO – qualcosa che era disposto a fare all’inizio della guerra? Questo, come si suol dire, resta da vedere.