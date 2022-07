La sincronizzazione dell’Ucraina con la rete elettrica dell’Europa continentale ha fatto un salto in avanti alla fine di giugno con il lancio storico delle esportazioni commerciali nella vicina Romania.

Un simile risultato sarebbe stato impensabile solo cinque mesi fa. L’integrazione dell’Ucraina con la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) non doveva aver luogo fino al 2023 ed è stata soggetta al superamento di difficili test e alla liberazione dalle vecchie linee sovietiche che collegavano il Paese alle reti russa e bielorussa.

Tuttavia, l’Ucraina ha superato tutte le aspettative nella sincronizzazione con il sistema europeo con largo anticipo, nonostante le circostanze eccezionalmente estenuanti del più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. Ciò ha consentito al gestore della rete elettrica ucraina, Ukrenergo, di allocare i primi 100 megawatt (MW) di capacità di trasmissione per le esportazioni commerciali nella vicina Romania.

La capacità di interconnessione è per ora ridotta, ma l’operatore ucraino prevede di aumentarla gradualmente a 1,5 gigawatt (GW) entro la fine di quest’anno ed espanderla a breve ad altri Paesi ENTSO-E limitrofi, Slovacchia e Ungheria, soggetti a ulteriori aggiornamenti al fine di stabilizzare la relativa infrastruttura.

L’operatore ucraino prevede inoltre di aumentare la capacità di una linea elettrica isolata separata con la Polonia a 1 GW entro l’inizio del prossimo anno. Ciò consentirà alle aziende ucraine, che già utilizzano circa 220 megawatt su questo interconnettore, di aumentare le esportazioni.

L’importanza della sincronizzazione dell’Ucraina con ENTSO-E non può essere sopravvalutata. A brevissimo termine, il Paese diventerà una fonte di energia a basso costo per la regione in un momento in cui la deliberata riduzione delle consegne di gas in Europa da parte della Russia ha fatto salire i costi energetici alle stelle.

L’invasione russa dell’Ucraina ha portato a una drastica riduzione della domanda interna di energia ucraina poiché migliaia di consumatori sono stati disconnessi dalla rete e le aziende hanno difficoltà a riscuotere i pagamenti. Ciò significa che i prezzi spot dell’elettricità ucraina vengono soppressi, che attualmente si aggirano intorno agli 80,00 EUR/MWh. Questo è altamente competitivo rispetto ai vicini paesi europei, dove i prezzi sono più di tre volte superiori.

L’enorme differenza di prezzo spiega perché pochi minuti dopo che Ukrenergo ed ENTSO-E hanno annunciato il lancio di esportazioni commerciali, dozzine di commercianti rumeni e ucraini si sono telefonati per firmare accordi. La capacità è stata aggiudicata in linea con le regole europee ea quattro società sono stati assegnati diversi profili orari di esportazione per il 30 giugno, primo giorno dei flussi commerciali.

Se l’Ucraina avvia con successo flussi commerciali verso i confinanti europei ed espande la capacità di trasmissione complessiva a 2,5 GW entro il prossimo anno, l’aumento aiuterebbe i Paesi dell’Europa continentale a risparmiare circa cinque miliardi di metri cubi di gas russo all’anno, attualmente utilizzato per la generazione di elettricità.

I volumi sarebbero circa la metà della domanda annuale di gas rumena o ungherese e porterebbero un grande sollievo alla regione che non gode della stessa flessibilità dei paesi dell’Europa occidentale quando si tratta di accedere a gas naturale liquefatto alternativo tramite terminali di importazione on o offshore.

Le esportazioni ucraine aiuterebbero anche i paesi vicini a sfruttare elettricità nucleare più pulita poiché l’Ucraina fa affidamento sulla fonte per la maggior parte della sua generazione di carico di base e sta cercando di eliminare gradualmente le centrali elettriche a carbone.

I meriti della sincronizzazione dell’Ucraina con ENTSO-E sono così alti che anche le società con sede in Turchia stanno cercando di ottenere licenze commerciali in Romania o Ungheria per sfruttare le opportunità offerte da questo recente sviluppo.

A lungo termine, una volta terminata l’attuale guerra con la Russia e l’inizio della ricostruzione dell’Ucraina, si prevede che il consumo di elettricità del Paese aumenterà, richiedendo importazioni oltre ai propri volumi generati internamente. Ciò creerà nuove opportunità per i paesi vicini di aumentare la produzione e sviluppare i propri settori elettrici nazionali per rispondere alla crescente domanda ucraina.

Poco più di quattro mesi fa, la Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina ore dopo che Ukrenergo si era completamente disconnesso dalla vecchia rete sovietica per eseguire un test richiesto in previsione della sincronizzazione completa ENTSO-E programmata per il prossimo anno. Il Cremlino si aspettava che il Paese si arrendesse entro pochi giorni, incapace di far funzionare il suo sistema elettrico in isolamento e disconnesso dalla rete russa.

Invece, l’Ucraina ha interrotto tutti i legami con la rete russa, completamente allineata con il sistema europeo con largo anticipo, e ora sta cercando di svolgere un ruolo crescente nel mercato elettrico della regione più ampia. Questa è una straordinaria storia di successo ucraina ed è anche una buona notizia per l’Europa.

La versione originale di questo intervento è qui.