La guerra in Ucraina sta guadagnando slancio poiché nessuna delle parti è pronta per la riconciliazione, mentre il conflitto continua a intensificarsi. Il 29 luglio, il Cremlino ha affermato che 53 prigionieri di guerra ucraini (POW), compresi quelli catturati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol, sono stati uccisi e dozzine sono state ferite dai bombardamenti dalla parte ucraina. La prigione in cui sono stati detenuti i prigionieri di guerra si trova nel villaggio di Olenivka nella regione di Donetsk, attualmente occupato dalle forze militari russe.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine (UAF) ha dichiarato che le forze armate della Federazione Russa hanno effettuato un bombardamento mirato di artiglieria della struttura penitenziaria, dove, tra gli altri, si trovavano prigionieri ucraini. Lo stato maggiore ha aggiunto che, grazie alle armi di alta precisione ricevute dai paesi partner, l’artiglieria ucraina sta infliggendo colpi eccezionalmente precisi solo su obiettivi militari russi. Molti funzionari e gente del posto hanno già reagito alla tragedia, paragonandola al massacro di Katyn quando 22.000 soldati polacchi catturati furono giustiziati dal Commissariato popolare sovietico per gli affari interni (NKVD) nel 1940.

Il consigliere dell’Ufficio presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych ha dichiarato che l’attacco è stato lanciato per nascondere le prove delle torture dei prigionieri di guerra ucraini, per dirigere la rabbia di parenti e simpatizzanti del reggimento Azov contro le autorità di Kiev, per eliminare fisicamente i prigionieri e per screditare HIMARS e altri moderni sistemi a lancio multiplo di razzi (MLRS), recentemente forniti da partner occidentali.

Nella Giornata della statualità ucraina, il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che il Paese non si arrenderà mai e continuerà a combattere fino a quando l’ultimo metro delle sue terre non sarà ripreso dagli aggressori russi. In una recente dichiarazione, Zelenskyy ha dichiarato che l’Ucraina deve rivendicare i territori occupati nelle regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia entro le prossime tre o sei settimane; in caso contrario, sarà un compito molto più difficile una volta arrivato l’inverno. Se Mosca manterrà il controllo su questi territori, all’Ucraina sarà bloccato l’accesso sia al Mar Nero che al Mar d’Azov, il che comporterà ulteriori perdite economiche significative per Kiev.

Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino (NSDC) Olekisy Danilov è stato più esplicito affermando che l’UAF promuoverà la ‘decolonizzazione’, la ‘de-russificazione’ e la ‘denuclearizzazione’ della Russia. Ha anche sottolineato che, dopo la reinvasione su vasta scala dell’Ucraina il 24 febbraio, in Russia si stanno formando le condizioni per l’organizzazione di movimenti di liberazione nelle repubbliche nazionali del Tatarstan, Ichkeria, Sakha, Siberia, Ural ed Estremo Oriente.

Insieme alle elezioni regionali russe, Mosca ha programmato dei ‘referendum’ per il 15 settembre nei territori ucraini occupati, a cui potrebbe seguire l’annessione totale. Se ciò accadrà, sarà paragonabile allo scenario della Crimea nel marzo 2014, quando la penisola ucraina, con circa tre milioni di abitanti, è stata annessa illegalmente dopo un simile ‘referendum’ organizzato dal Cremlino.

Resta da vedere se Mosca intende annettere tutti i territori ucraini occupati, comprese le cosiddette ‘repubbliche popolari’ di Donetsk e Luhansk, o se lo farà separatamente stato per stato senza creare ulteriori ‘repubbliche’ nelle aree in cui le forze russe hanno non ha avuto successi militari significativi, come negli oblast di Kharkiv o Zaporizhzhia. Un altro scenario potrebbe essere la creazione di un unico quasi-stato, Novorossiya; questa idea è stata ampiamente promossa dal governo russo dalla sua invasione militare dell’Ucraina nel 2014.

Tuttavia, una volta organizzati i ‘referendum’ sulle condizioni della Russia, ciò precluderà ulteriori negoziati sia con Kiev che con i suoi partner occidentali, compresi gli Stati Uniti. Un tale scenario potrebbe portare a un’ulteriore escalation, poiché tutte le parti dovranno rispondere all’aumento della posta in gioco.

Per ottenere la vittoria di cui Kiev ha urgente bisogno, è necessaria ulteriore assistenza militare statunitense. I funzionari ucraini hanno posto particolare enfasi sull’acquisizione di ulteriori HIMARS, artiglieria MLRS e, come recentemente richiesto dal capo dell’Ufficio presidenziale ucraino, Andrii Yermak, MGM-140 Army Tactical Missile Systems (ATACMS), un missile terra-superficie sistema con una portata di 190 miglia, quasi quadruplicare la portata di altri missili già forniti dagli Stati Uniti.

Sebbene Kiev abbia promesso di non utilizzare questi missili per colpire i territori russi, non è ancora chiaro se l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden deciderà di spedire rifornimenti aggiuntivi, poiché una tale mossa potrebbe aggravare ulteriormente le tensioni. Inoltre, Danilov ha affermato che il ponte di Crimea sullo stretto di Kerch, che è il collegamento principale che collega la Crimea con la terraferma russa, sarà distrutto non appena sarà ottenuta l’attrezzatura necessaria e si aprirà l’opportunità di sferrare questo colpo.

Per difendere i territori occupati, specialmente nel sud, dove le forze ucraine hanno recentemente ottenuto un notevole successo abbattendo il ponte Antonovsky a Kherson, il Cremlino potrebbe intensificare l’opzione nucleare, come ha infamemente accennato Putin, Mosca ‘non ha iniziato qualcosa di serio’. In effetti, è fondamentale capire che la leadership di Mosca, incluso lo stesso Putin, non può permettersi di perdere i territori che già occupano in Ucraina, poiché una tale sconfitta minaccerebbe la sopravvivenza politica e forse fisica del leader del Cremlino.

Secondo recenti sondaggi, l’89% degli ucraini ritiene che l’unico scenario accettabile per porre fine alla guerra sia il ritorno di tutto il territorio che era controllato dall’Ucraina prima del 2014, inclusi Donbas e Crimea; solo il 7 per cento ha accettato di cedere i territori alla Russia (1 luglio). Ciò mette le autorità di Kiev e Zelenskyy personalmente nella posizione in cui non possono cercare alcun accordo con Mosca senza queste concessioni, anche se questo approccio è in contrasto con alcuni partner occidentali.

In verità, ora molti, soprattutto a Kiev, condividono il sentimento che la firma di un altro documento con Mosca simile agli accordi di cessate il fuoco di Minsk-1 e Minsk-2 del 2014-2015 porterà solo a una guerra più prolungata. Indubbiamente, la messa in scena da parte di Mosca dei previsti ‘referendum’ a settembre complicherà ulteriormente la situazione e renderà quasi impossibile per Kiev risolvere diplomaticamente il conflitto con il Cremlino.