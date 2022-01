La crisi in Ucraina potrebbe essere l’occasione per ridisegnare la sicurezza in una vasta area che va dall’Est Europa all’Asia.

Ieri 26 gennaio, gli Stati Uniti hanno fornito a Mosca la risposta scritta che aveva richiesto lo scorso dicembre presentando, il 17 dicembre scorso, i due trattati: il Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Federazione Russa sulla sicurezza, el’ Accordo sulle misure per garantire la sicurezza della Federazione Russa e degli Stati membri dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Documenti al centro dei quali Mosca ha posto la richiesta che la NATO non ammetta nuovi membri o stabilisca basi nei Paesi dell’ex Unione Sovietica.



Il Segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che la risposta degli Stati Uniti alla Russia «definisce un serio percorso diplomatico se la Russia lo accogliesse», e che si aspetta di avere una discussione di follow-up con il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov nei prossimi giorni. «Il documento che abbiamo consegnato include le preoccupazioni degli Stati Uniti e dei nostri alleati e partner sulle azioni della Russia che minano la sicurezza, una valutazione di principio e pragmatica delle preoccupazioni che la Russia ha sollevato e le nostre proposte per aree in cui potremmo essere in grado di trovare un terreno comune», ha detto Blinken.

Il documento non è stato reso pubblico, «perché pensiamo che la diplomazia abbia le migliori possibilità di successo se diamo spazio a colloqui riservati», ha affermato Blinken rifiutandosi di dettagliarlo, ha solo precisato che la «politica della porta aperta» della NATO non cambia. Ha poi commentato che quelle contenute nel documento«non sono proposte esplicite. Delinea le aree e alcune idee su come possiamo insieme, se sono serie, promuovere la sicurezza collettiva».

Sempre ieri, anche la NATO ha inviato una risposta scritta alle richieste di sicurezza di Mosca, lo ha annunciato il segretario generale dell’alleanza, Jens Stoltenberg. Sebbene le posizioni di Mosca e dell’alleanza siano «distanti tra loro», il capo della NATO ha delineato tre aree principali in cui la NATO vede «spazio per il progresso», chiedendo che Mosca e la NATO riaprano i loro «rispettivi uffici a Mosca e a Bruxelles».



Si vedrà nei prossimi giorni come Mosca reagirà. Non pochi osservatori sono scettici sull’uso che di tali documenti farà Mosca. In mattinata, infatti, Lavrov, citato dalla ‘Ria Novosti‘, ha fatto sapere che risposte fornite dagli Usa e dalla Nato non contengono «alcuna reazione positiva sulla questione principale», cioè «l’inammissibilità di un’ulteriore espansione della Nato a est, il dispiegamento di armi da attacco che potrebbero minacciare il territorio della Federazione Russa». Potrebbe essere solo tattica, né si poteva pretendere una risposta a caldo in direzione di una collaborazione.



Intanto, però, piccolo segnale positivo di toni che si abbassano nelle ultime ore c’è stato, e proprio a partire dall’Ucraina. «Non c’è motivo di farsi prendere dal panico», ha detto in una intervista televisiva, il capo di Stato, Volodimir Zelenskij, e il Ministro della Difesa, Aleksej Reznikov, ha affermato che «ad oggi le forze armate russe non hanno creato gruppi d’attacco, fatto che avrebbe indicato la loro capacità di lanciare un’offensiva domani», per tanto un attacco russo imminente è «improbabile».

Nell’atto stesso di risposta USA alle richieste russe, potrebbero esserci le basi per l’apertura di quel confronto indispensabile per fare della crisi ucraina l’occasione per una rivisitazione da parte di tutti gli attori in campo dell’ordine mondiale come uscito dalla fine della Guerra Fredda.



Mosca non da oggi considera l’attuale architettura della sicurezza in Europa inadeguata e la situazione della sicurezza non sostenibile. Alla Russia il merito di essere stato il primo degli Stati dotati di armi nucleari a definire come vede il suo ambiente di sicurezza e porre il problema, che non è solo russo, del cosa si può fare per ridurre le possibilità di una guerra che potrebbe degenerare al livello nucleare. Gli Stati Uniti hanno fino ad ora imposto una narrativa che eludeva il problema reale posto dalla Russia, ora questa visione fasulla sta erodendosi. Anche gli osservatori più critici nei confronti della Russia di Putin stanno ammettendo che la Russia ha alcune legittime preoccupazioni in materia di sicurezza, e che «gli accordi di sicurezza europei potrebbero certamente avere bisogno di un nuovo pensiero e di un rinnovamento dopo 30 anni».



Gli Stati Uniti e la Russia stanno probabilmente rendendosi conto che ciascuna delle parti ha preoccupazioni legittime e che si tratta di lavorare molto seriamente per addivenire alla riformulazione degli accordi sulla sicurezza che prendano atto dei nuovi scenari, da quello cibernetico (minaccia inesistente negli scorsi decenni) a quello nucleare (che nel frattempo si è arricchito di nuovi protagonisti, alcuni dei quali, ad esempio Corea del Nord, particolarmente preoccupanti).

Questa possibilità si intravede essere più probabile e solida se si allarga lo sguardo al resto di quanto in campo, in particolare verso l’Est Europa ex sovietico e all’Asia.

Nelle scorse settimane, in piena crisi ucraina, una fiammata preoccupante ha portato alla ribalta il Kazakistan. In quella occasione, il Presidente russoVladimir Putin ha tirato fuori dalla naftalina CSTO, ovvero l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, che, volendo banalizzare, la possiamo definire ‘l’altra NATO’, o ‘l’anti-NATO’, guidata dalla Russia e composta da Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan. Le forze CSTO sono velocemente atterrate a Nur-Sultan, hanno fatto il lavoro per il quale erano state chiamate, cioè hanno sedato le rivolete, e altrettanto velocemente se ne sono andate. Una entrata in scena che sostanzialmente ha risposto all’invito ‘se ci sei batti un colpo’. Ha battuto il colpo e sostanzialmente presentato le credenziali come grande potenza dell’Asia centrale.L’intervento ha mostrato che CSTO c’è, e che probabilmente sarà ancora determinante per la stabilità dell’Asia centrale. E ciò con il tacito accordo di Pechino, confermando a Mosca il suo ruolo di difensore della sicurezza regionale, mentre la Cina è libera di muoversi nell’economia della regione.

Mentre sul fronte dell’ex Unione Sovietica si conferma e assesta il potere di Mosca per mano di CSTO, qualcosa si muoveva sul fronte Indo-Pacifico. Al centro, AUKUS, il partenariato trilaterale rafforzato per la sicurezza che coinvolge Australia, Regno Unito e Stati Uniti e che nei mesi scorsi ha fatto molto parlare e ha creato imbarazzi e scontri diplomatici.

L’accordo è volto a promuovere una maggiore condivisione delle informazioni e delle tecnologie, integrare la scienza, la tecnologia, le basi industriali e le catene di approvvigionamento relative alla sicurezza e alla difesa, e migliorare le capacità congiunte delle tre Nazioni. «Sebbene sia esclusivo dei tre partner anglosassoni, il raggruppamento può offrire un valore immenso all’architettura di sicurezza regionale nell’Indo-Pacifico», affermaJagannath Panda, ricercatore e coordinatore del centro per l’Asia orientale presso il Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses di New Delhi. In un «ordine mondiale multipolare sempre più complesso, un’alleanza isolata e ristretta ha i suoi limiti; un forum più inclusivo all’interno dell’impostazione minilaterale di AUKUS può quindi essere fondamentale per superare gli ostacoli e avere un impatto maggiore», afferma l’analista. Panda, insomma, affronta il ragionamento di un AUKUS Plus.



Il fatto che l’accordo sia nell’ambito di un obiettivo nucleare ha suscitato preoccupazioni, sia negli alleati che nei rivali, sulla possibilità che AUKUS possa alimentare una corsa agli armamenti e standard lassisti di non proliferazione nell’Indo-Pacifico. Così come non è piaciuta la natura esclusiva dell’alleanza militare, che ha l’apparenza di un ennesimo tentativo imperiale da parte delle potenze anglosassoni di decidere il futuro dell’Asia senza tenere conto degli Stati asiatici. E però «in futuro, la cooperazione tra AUKUS e NATO non può essere esclusa, soprattutto perché l’Europa deve affrontare ‘nuove sfide’ da Russia e Cina».

«L’assenza di una voce asiatica in un’alleanza di sicurezza indo-pacifica non fa ben sperare per la cooperazione che gli Stati Uniti cercano per ricostruire il loro status decrescente nella regione. Oltre ai dialoghi con Giappone, India e Corea del Sud, AUKUS dovrà concentrarsi anche sull’ASEAN e sui suoi Stati membri, in particolare l’Indonesia, che è un vicino diretto dell’Australia e quindi direttamente influenzata dalle capacità in espansione di Canberra e dalla possibilità di una corsa agli armamenti proprio nel suo cortile. Oltre alle consultazioni con l’ASEAN, AUKUS può anche rafforzare la cooperazione con altre iniziative minilaterali nell’Indo-Pacifico(come il Quad), su obiettivi condivisi».

Anche se «gli Stati Uniti hanno respinto qualsiasi inclinazione a coinvolgere altri Paesi, inclusi Giappone e India, nell’alleanza AUKUS», «a causa di legittime preoccupazioni per la sicurezza regionale (e sfiducia nei confronti di poteri esterni) tra le Nazioni della regione, il meccanismo AUKUS deve essere riconfigurato, forse per estensione e non per espansione», sostiene Jagannath Panda.



«AUKUS potrebbe soddisfare le esigenze della regione indo-pacifica costruendo un gruppo più ampio e coeso di attori regionali chiave come India, Giappone e Corea del Sud attraverso forum, dialoghi e condivisione bilaterale o multilaterale di informazione. Queste partnership Plus potrebbero integrare l’attenzione militare e l’impegno di AUKUS nell’azione di emergenza su questioni urgenti come l’imminente acquisizione di Taiwan da parte della Cina, la sua espansione marittima nel Mar Cinese Meridionale e le sue tattiche intimidatorie a Hong Kong».

E una cooperazione ad hoc può essere sviluppata anche con Francia, Canada e Nuova Zelanda.



Considerando la possibilità sempre più realistica di «un’alleanza Russia-Cina-Corea del Nord, la necessità per AUKUS di espandere la sua portata e collaborazione per promuovere l’interoperabilità diventa cruciale. In precedenza era stata proposta un’alleanza Russia-Cina-Corea del Nord come risposta alla trilaterale USA-Giappone-Corea del Sud; ora, potrebbe emergere come un contraccolpo ad AUKUS. In tale scenario, il patto deve consentire la sinergia con le strutture globali esistenti basate sul valore come Global Gateway, Build Back Better World (B3W) e organizzazioni esistenti come l’ASEAN e la NATO. Pertanto, anche se l’inclusione formale di altri Stati non sembra una possibilità, il coordinamento e l’ideazione di un formato sussidiario Plus consentirebbe non solo flessibilità nella collaborazione, ma anche maggiore accettazione e impatto nell’Indo-Pacifico».

Insomma, dall’Est Europa ex sovietico all’Asia le carte della sicurezza si stanno rimescolando,attorno all’assertività russa e cinese, e a un Occidente (inteso come Stati Uniti + Europa e parti dell’Asia) che sta cercando di approdare a un secondo post-Guerra Fredda. La vicenda ucraina potrebbe essere di pungolo per tutte due le parti, ma certamente per l’Occidente.