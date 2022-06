I parlamentari ucraini hanno votato il 20 giugno per ratificare la Convenzione di Istanbul, ampiamente riconosciuta come il trattato internazionale di più ampia portata che affronta la violenza contro le donne e la violenza domestica. La ratifica segna un altro passo avanti nell’integrazione europea dell’Ucraina e sottolinea la determinazione dell’Ucraina a continuare la trasformazione del Paese nonostante le enormi sfide poste dalla guerra in corso con la Russia.

La mossa è stata salutata come una “vittoria storica per i diritti delle donne in Ucraina” dal segretario generale di Amnesty International, Agnès Callamard. “Questa decisione non potrebbe essere più tempestiva tra notizie inquietanti e accuse di violenza sessuale contro le donne ucraine nei territori occupati dalla Russia”, ha commentato Callamard. “La pronta attuazione dovrebbe fornire alle autorità ucraine gli strumenti per affrontare queste atrocità e servire a rassicurare i sopravvissuti e dare loro fiducia per cercare giustizia”.

Per molti ucraini, la ratifica è considerata attesa da tempo. L’Ucraina ha firmato la Convenzione di Istanbul più di un decennio fa, nel 2011. Questo importante trattato sui diritti umani è stato poi ratificato da un lungo elenco di Paesi europei, ma il processo si è bloccato nella stessa Ucraina.

Il primo tentativo di ratificare la Convenzione di Istanbul è avvenuto nel 2016, ma non è riuscito a causa della mancanza di sostegno da parte dei parlamentari ucraini. Commentando questo fallimento, alcuni parlamentari fecero riferimento alle preoccupazioni di organizzazioni religiose come il Consiglio delle Chiese sull’uso della parola ‘genere’ nel testo della Convenzione. Ciò è stato particolarmente deludente poiché le leggi ucraine contro la discriminazione e il lavoro avevano utilizzato la stessa terminologia dal 2005.

La mancata ratifica nel 2016 ha suscitato richieste alla società civile ucraina di impegnarsi con i parlamentari su argomenti relativi al genere al fine di affrontare stereotipi obsoleti. Tuttavia, la battuta d’arresto ha anche evidenziato l’inquietudine all’interno di alcuni segmenti conservatori della società ucraina per il cambiamento di atteggiamento nei confronti delle questioni di genere e i conseguenti timori tra i parlamentari che il sostegno a una legislazione progressista potrebbe alla fine costare loro dei voti.

Nonostante queste preoccupazioni tradizionaliste, sono state adottate alcune misure per affrontare il problema della violenza domestica introducendo modifiche al codice penale ucraino e adottando una serie di altre misure. Le innovazioni includevano la creazione di squadre di risposta dedicate all’interno delle forze dell’ordine ucraine incentrate specificamente sulla violenza domestica.

Questo progresso è stato considerato positivo ma insufficiente. Nel frattempo, molti hanno continuato a premere per la ratifica della Convenzione di Istanbul. Le petizioni rivolte al Presidente sulla questione hanno raccolto un notevole sostegno, mentre le richieste di ratifica della Convenzione sono diventate una caratteristica fondamentale della marcia annuale delle donne in Ucraina e di altri eventi che promuovono i diritti delle donne.

Con le crescenti richieste nella società ucraina di maggiori sforzi per combattere la violenza domestica e di genere, i bastioni del conservatorismo sociale sono stati costretti a riconoscere la necessità di maggiore azione. Mentre alcuni gruppi religiosi hanno continuato a opporsi alla ratifica, recenti dichiarazioni hanno menzionato gli sforzi per creare rifugi per i sopravvissuti alla violenza domestica.

L’invasione su vasta scala della Russia del febbraio 2022 ha modificato drasticamente il contesto alla base del dibattito sulla ratifica della Convenzione di Istanbul. Sebbene alcune sezioni della società ucraina rimangano sospettose nei confronti degli approcci progressisti alle questioni familiari e di genere, la necessità di dimostrare l’impegno dell’Ucraina nei confronti dei valori fondamentali europei dell’uguaglianza e dei diritti umani è diventata fondamentale.

Non è un caso che la ratifica sia finalmente avvenuta pochi giorni prima che i leader dell’Unione Europea si riunissero a Bruxelles per discutere della concessione all’Ucraina dello status di Paese candidato all’UE. Chiaramente, l’Ucraina è desiderosa di sottolineare il fatto che condivide l’impegno dell’UE nella lotta alla violenza domestica e merita di essere riconosciuta come un potenziale futuro Stato membro.

La candidatura dell’Ucraina all’UE ha rafforzato i precedenti sforzi della società civile ucraina per promuovere la ratifica della Convenzione di Istanbul. Femministe ucraine, attiviste per i diritti umani, avvocati e ONG hanno tutti dato un contributo vitale.

Mentre i fattori geopolitici sembrano aver giocato un ruolo significativo nei tempi della ratifica, i beneficiari finali saranno i normali ucraini. La ratifica della Convenzione di Istanbul aiuterà a creare un quadro completamente nuovo, riducendo il potenziale di violenza domestica e altre forme di violenza di genere. Le donne ucraine saranno meglio protette e i perpetratori avranno maggiori possibilità di affrontare la giustizia.

La versione originale di questo intervento è qui.