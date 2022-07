In molti ambienti è diventato d’obbligo affermare che l’Ucraina non può sperare di prevalere contro l’esercito russo nella guerra in corso. Se questa valutazione è corretta, l’ovvio risultato del conflitto sarebbe un accordo negoziato che lascia la Russia in possesso dei territori attualmente occupati in cambio di ‘pace’. Con gran parte delle sue aree agricole e industriali orientali perse insieme alla maggior parte della sua costa del Mar Nero, l’Ucraina quindi diventerebbe uno Stato vassallo, economicamente fallita e dipendente dal sostegno esterno per la sua esistenza.

Con ogni probabilità, l’appetito per gli aiuti internazionali e il sostegno all’Ucraina svanirebbe nel tempo, favorito dal calo dell’interesse per le sanzioni contro la Russia. In questa circostanza svanirebbero anche le prospettive di un’eventuale adesione all’UE e alla NATO per ciò che resta dell’Ucraina. Invece, l’Ucraina cadrebbe inesorabilmente nell’orbita russa. Non seguirebbe la ‘pace’. Come Putin ha affermato molte volte, la Russia ha ambizioni di politica estera più grandi che si estendono ben oltre l’Ucraina.

È certamente vero che allo stato attuale delle cose, l’Ucraina probabilmente non può ‘vincere’, se la vittoria è definita come il recupero di tutto il territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale e infliggendo una sconfitta decisiva alla Russia sul campo.

L’assistenza finanziaria e di sicurezza occidentale ha aiutato l’Ucraina a infliggere pesanti perdite all’esercito russo in aria, in mare e a terra. Tuttavia, le decisioni politiche occidentali consapevoli di trattenere la potenza aerea, l’artiglieria semovente, i cannoni di precisione a lungo raggio e i principali carri armati dall’Ucraina stanno avendo l’effetto previsto. Senza di loro, l’Ucraina non può passare alle operazioni offensive e cacciare gli invasori.

Quasi certamente, l’Occidente ha deciso collettivamente di non ‘umiliare’ Putin. Quando la Lettonia fornisce più equipaggiamento militare all’Ucraina rispetto a Francia, Italia e Germania, le vere intenzioni dei principali Stati europei emergono con forza.

La logica di questo approccio, tuttavia, crolla di fronte alla forte probabilità di un’ulteriore aggressione russa sul territorio della NATO. Quando ciò accadrà, ci saranno molte discussioni su ‘opportunità perse’ e ‘calcoli errati’. È molto meglio affrontare la minaccia ora mentre la Russia vacilla per le elevate perdite, le scorte esaurite di munizioni ad alta tecnologia, il morale basso, le gravi perdite tra i comandanti di alto livello e il generale inferiore.

Un’attenta valutazione suggerisce che, date le capacità essenziali, l’Ucraina può vincere. In termini di personale, il Presidente Zelenskyy può eventualmente mettere sul campo fino a un milione di soldati addestrati, nonostante le pesanti perdite fino ad oggi. Questo è molto più di quanto la Russia possa probabilmente generare.

Praticamente l’intero esercito russo è stato impegnato all’interno dell’Ucraina, comprese le unità prelevate dall’Estremo Oriente e dall’exclave di Kaliningrad. Sebbene spesso pubblicizzato come ‘850.000 uomini’, l’esercito russo sul campo è in realtà significativamente inferiore a 300.000, mentre il resto appartiene alle truppe di sicurezza interna (la Guardia nazionale russa), alla polizia di frontiera e ad altre organizzazioni non adatte al combattimento in Ucraina. Questa forza ha subito perdite dolorose che non possono essere compensate con coscritti scarsamente addestrati e riservisti richiamati. Né Putin può ricorrere alla piena mobilitazione senza mettere a rischio il suo regime. Col passare del tempo, il vantaggio in termini di uomini dell’Ucraina non farà che aumentare.

In termini di equipaggiamento, l’Ucraina è ben fornita di armi leggere, giubbotti antiproiettile e droni insieme a missili anticarro e di difesa aerea. Ha una notevole forza di carri armati e artiglieria, una buona intelligence e un sistema ferroviario ben gestito che gli consente di spostare forze e rifornimenti lungo le linee interne. La maggior parte dei carri armati ucraini, tuttavia, non dispone di mirini termici, navigazione GPS, munizioni moderne e armature aggiornate, mentre la maggior parte dell’artiglieria ucraina è rimorchiata (e quindi vulnerabile al controfuoco russo) e non protetta contro il fuoco delle armi leggere e le schegge. Anche i carri armati e l’artiglieria ucraini sono in inferiorità numerica e superati da sistemi russi più moderni e letali.

Nel frattempo, gli Stati Uniti conservano un gran numero di carri armati principali M1A1 e obici semoventi M109A6 da 155 mm in deposito, dopo la sostituzione con varianti aggiornate. Questi sono in eccesso rispetto ai requisiti attuali e possono essere riportati allo stato operativo e spediti in Ucraina in tempi relativamente brevi. Sebbene non siano la tecnologia più recente, sono più che all’altezza dei sistemi di controparti russi. Finora, la grinta, il coraggio e la resilienza ucraini hanno consentito una forte resistenza. Ma per vincere è necessaria una capacità imponente come questa.

In nessun ambito il deficit di capacità dell’Ucraina è maggiore che nella potenza aerea e negli incendi a lungo raggio, dove la Russia gode di una netta superiorità. Senza una forza aerea praticabile e un numero sufficiente di piattaforme di artiglieria missilistica, l’Ucraina non può prendere di mira i sistemi russi a lungo raggio che stanno livellando intere città a est e consentendo progressi incrementali. I piccoli numeri di HIMARS forniti fino ad oggi hanno aiutato, ma sono necessari altri, insieme alla versione tracciata del Multiple Launch Rocket System (MLRS).

L’aviazione ucraina ha combattuto eroicamente ma non può generare più di 10-20 sortite al giorno, solo il 10% del totale russo. Gli alleati della NATO e i partner della coalizione hanno fornito un forte supporto aereo in Kosovo, Iraq e Afghanistan e potrebbero farlo di nuovo senza la necessità di schierare truppe a terra. Per lo meno, consentire alla Polonia e ad altri Stati dell’ex Patto di Varsavia di trasferire aerei dell’era sovietica come il MIG-29 e il SU-25 in Ucraina farebbe davvero la differenza.

Assorbire nuove attrezzature e addestrare i soldati al loro uso richiederà tempo, rendendo problematica qualsiasi controffensiva nel 2022. Tuttavia, l’esercito ucraino ha mostrato grande adattabilità e versatilità nel mettere in campo l’ampia varietà di diversi tipi di equipaggiamento ora forniti. Possiamo aspettarci una difesa risoluta fino alla fine dell’anno. Se riqualificate e riequipaggiate, le forze armate ucraine saranno pronte a passare all’attacco nel 2023. Il loro morale alto, l’innovazione, la leadership efficace e la volontà di vincere superano di gran lunga quelle dell’esercito russo.

Dare all’Ucraina una capacità offensiva richiederà ai leader occidentali di rispondere a domande esistenziali. Vogliamo davvero che Putin fallisca? O saremo dissuasi da una raffica costante di minacce acute, soprattutto per quanto riguarda l’uso di armi nucleari? Condensata all’essenziale, la dottrina della “escalation per deescalation” della Russia equivale a questo: “se non ci permetti di invadere e occupare i nostri vicini, ti bombarderemo”. Con questa logica non possiamo affrontare l’aggressione russa da nessuna parte.

Gli Stati Uniti e i loro alleati britannici e francesi hanno fatto affidamento con successo sulla deterrenza nucleare per molti decenni. Quel deterrente rimane intatto e operativo. Qui non dobbiamo cedere alle nostre paure. I leader americani ed europei parlano molto di ‘prepararsi per una lunga guerra’. Con i prezzi dell’energia alle stelle e un’incombente crisi alimentare globale, il mondo non ne ha bisogno. Ciò di cui ha bisogno è una rapida fine del conflitto.

Dal 1945, il record dell’Occidente nella prevenzione del genocidio e della massiccia perdita di vite innocenti è stato purtroppo scarso. Per ragioni che sembravano sia politiche che sensate, ci siamo fatti da parte mentre centinaia di migliaia di persone sono morte nei campi di sterminio di Cambogia, Somalia, Ruanda, Sudan, Balcani e Siria. Ora sta accadendo di nuovo mentre la Russia tenta di spegnere la democrazia, l’indipendenza e la cultura ucraine. Ci saranno conseguenze se la comunità atlantica sceglierà ancora una volta di farsi da parte. Questa volta, il conflitto non sarà nel nostro cortile. Sarà alla nostra porta di casa.

In breve, se l’Occidente adotta misure attive per garantire che l’Ucraina non possa vincere, non vincerà. Ma se si impegna a fornire la gamma di capacità richieste per una guerra moderna e ad alta intensità, l’Ucraina può vincere e vincerà. Quella vittoria preverrà l’aggressione russa nello spazio di sicurezza europeo per una generazione, e forse per sempre. Per i nostri leader e i nostri popoli, questa sarà un’eredità degna.