Immagina per un momento di essere un gladiatore nel mezzo del Colosseo a Roma. Di fronte a te c’è un avversario più grande del doppio di te e armato fino ai denti. In qualche modo, riesci a ferirlo con il tuo coltellino. La folla urla la tua approvazione e segnala incoraggiamento. Alcuni chiedono che tu riceva armi migliori per renderlo un combattimento leale, ma altri sono titubanti. “Non così in fretta“, dicono. “Non roviniamo lo spettacolo.”

Ecco come si sentono molte persone in Ucraina in questo momento. Abbiamo un disperato bisogno di più armi per fermare l’invasione russa del nostro Paese e vincere la guerra scatenata da Vladimir Putin il 24 febbraio. Ma mentre sembra esserci un consenso generale tra i leader occidentali sulla necessità di fornire supporto militare all’Ucraina, noi stiamo ricevendo quasi il minimo indispensabile. Le attuali forniture di armi sembrano destinate a mantenere la resistenza dell’Ucraina senza spaventare Putin affinché si ritiri dalla trappola in cui è caduto.

L’attuale ritmo delle consegne internazionali di armi all’Ucraina crea l’impressione che l’Occidente stia cercando di gestire il conflitto. Per gli ucraini che sono quotidianamente testimoni di morte e distruzione, è difficile venire a patti con l’idea che coloro che guardano dall’esterno potrebbero tentare in qualche modo di ‘gestire’ la nostra sofferenza in questo modo.

Riconosciamo che i calcoli cinici sono una parte inevitabile di qualsiasi guerra, ovviamente. Tuttavia, l’entità dei costi umani in Ucraina, unita alle conseguenze geopolitiche potenzialmente disastrose di una vittoria russa, dovrebbero essere sufficienti per provocare un drammatico ripensamento della politica occidentale.

Fin dall’inizio della guerra, gli ucraini non hanno mai chiesto all’Occidente di inviare soldati per difendere il loro Paese. Abbiamo già abbastanza difensori nostri. Molti ucraini hanno chiesto ai leader occidentali di imporre una No-Fly Zone, ma possiamo anche prevalere senza di essa, se necessario.

Anche se non ci aspettiamo che soldati americani o jet della NATO salvino l’Ucraina, abbiamo urgente bisogno di carri armati, artiglieria, sistemi di lancio multiplo di razzi, elicotteri d’attacco, caccia e munizioni.

Ogni articolo in questa lista dei desideri scarseggia sempre più a causa degli attacchi russi mirati e dell’esaurimento delle riserve attraverso il combattimento quotidiano. La rapida fornitura di questi materiali all’Ucraina è una questione di vita o di morte che potrebbe benissimo decidere l’esito dell’intera guerra.

È anche fondamentale sottolineare che la qualità è importante quanto la quantità. Per ottenere una vittoria militare decisiva sulla Russia, l’Ucraina deve avere accesso ad armi almeno paragonabili alle tecnologie utilizzate dal nemico.

L’attuale strategia occidentale sembra progettata per esaurire la Russia senza provocare una guerra regionale su larga scala. Il ruolo dell’Ucraina in questa strategia è quello di indebolire militarmente la Russia, stabilendo al contempo una base per debilitare le sanzioni internazionali a lungo termine.

Il supporto militare accuratamente calibrato offerto all’Ucraina potrebbe gettare le basi per un accordo negoziato che consentirebbe a Putin di rivendicare una vittoria salvifica senza consentire alla Russia di invadere completamente l’Ucraina. Ci si aspetterebbe quindi che le sanzioni economiche indebolissero gradualmente e alla fine rovesciassero il regime di Putin.

Questo approccio cauto si basa su timori esagerati sulla possibilità di provocare in qualche modo Putin. L’aumento delle forniture di armi all’Ucraina porterebbe a un attacco russo alla NATO? Ovviamente no. La Russia sta già lottando per affrontare militarmente l’Ucraina. Il Cremlino non è nella posizione di iniziare una nuova guerra contro la più potente alleanza militare che il mondo abbia mai visto. In realtà, la cosa più provocatoria che l’Occidente può fare in questa fase è dimostrare la propria disponibilità a prendere sul serio le vuote minacce della Russia.

Limitando la fornitura di armi all’Ucraina, l’Occidente consegna l’iniziativa anche alla Russia. Questo è un gioco pericoloso. È probabile che qualsiasi potenziale errore di calcolo comporti costi enormi. Mentre l’esercito ucraino si è comportato in modo ammirevole e il popolo ucraino ha opposto un’incredibile resistenza durante le prime cinque settimane di guerra, la Russia potrebbe ancora teoricamente ottenere una svolta in modo rapido. Se questo scenario peggiore si avverasse, gli sforzi occidentali dell’ultimo minuto per portare armi potenti in Ucraina potrebbero essere troppo tardivi.

Cosa accadrebbe dopo? La vittoria in Ucraina aumenterebbe probabilmente l’appetito della Russia per ulteriori offensive, convincendo anche Mosca che l’Occidente è senza spina dorsale. La Moldova, gli Stati baltici e la Polonia sarebbero tutti a rischio dell’aggressione russa. I leader della NATO preferirebbero davvero invitare la prospettiva di un confronto diretto con il Cremlino piuttosto che sostenere l’Ucraina in quella che resta una guerra vincibile?

La politica occidentale nei confronti della guerra in Ucraina deve passare dall’obiettivo limitato del contenimento all’effettiva sconfitta di Putin. Ciò dovrebbe comportare un aumento drammatico e immediato della fornitura di armi sia difensive che offensive.

In ultima analisi, una decisiva sconfitta russa in Ucraina è l’unico modo per rimuovere la minaccia di ulteriori escalation militari sul fianco orientale della NATO. Gli ucraini sono pronti a fare la loro parte e sono fiduciosi di assicurarsi la vittoria. Tutto ciò che chiediamo ai nostri partner è che ci diano gli strumenti per portare a termine il lavoro.

* Oleksandr Danylyuk è l’ex ministro delle finanze dell’Ucraina (2016-2018) e segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina (2019).

La versione originale di questo intervento è qui.