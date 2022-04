In tutti i suoi anni di indipendenza, il Kazakistan si è preoccupato per i sogni irredentisti russi del territorio kazako. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, tali preoccupazioni sembrano fondate. Hanno sentito tali minacce provenire da funzionari russi e da alcuni russi in Kazakistan per tutti gli anni in cui il Kazakistan è stato indipendente.

Il 26 marzo 2022, Sergei Savostyanov, un deputato della Duma (Consiglio) della città di Mosca, ha rilasciato una dichiarazione a sostegno dell’invasione russa dell’Ucraina come necessaria per ‘denazificare’ e ‘smilitarizzare’ l’Ucraina. Savostyanov ha affermato che la Russia dovrebbe garantire ulteriormente la sua sicurezza adottando misure simili negli Stati baltici, in Polonia, in Moldova e in Kazakistan. Alcuni considererebbero ridicoli i commenti di Savostyanov, ma i funzionari kazaki prendono sul serio tali osservazioni, poiché i progetti russi sul Kazakistan sono stati ripetuti per 30 anni.

In un’intervista del maggio 1992 al quotidiano russo ‘Nezavisimaya Gazeta’, il primo Presidente del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, rivolse i commenti di un congresso dei deputati del popolo russo a Mosca secondo cui la provincia di Guryev del Kazakistan (ora chiamata Atyrau) e la provincia di Tselinograd (ora chiamata Akmola) erano ‘antiche territori russi’. Nazarbayev ha detto: «Qualsiasi pretesa di confine con il Kazakistan, e in effetti qualsiasi altra repubblica (ex sovietica) significa inevitabile spargimento di sangue». Nazarbayev ha aggiunto che non avrebbe mai permesso che nessuna parte del territorio del Kazakistan fosse ‘rimossa’.

Ha anche osservato: «In Kazakistan il 35% della popolazione è russa e il 40% è kazako». Nazarbayev non ha menzionato che la maggior parte di quella popolazione russa viveva nelle aree settentrionali del Paese e che a quel tempo rappresentava la maggioranza lì.

Con l’elaborazione di una nuova Costituzione, nel 1992, il dibattito sulla lingua di Stato ha polarizzato piccole sezioni delle popolazioni russa e kazaka del Kazakistan. La parte russa voleva che la lingua russa avesse uno status ufficiale, mentre gli elementi più nazionalisti tra la popolazione etnica kazaka trovavano umiliante che qualsiasi altra lingua oltre al kazako avesse avuto tale status.

Un gruppo in Kazakistan chiamato Movimento slavo ha parlato, nel febbraio 1992, di una «politica statale intenzionale di estromettere la popolazione di lingua russa dal territorio della repubblica» e ha chiesto che i russi etnici fossero i capi delle amministrazioni nelle aree prevalentemente popolate da russi».

Per tutti gli anni ’90, ci sono stati gruppi russi e cosacchi in Kazakistan che chiedevano che le aree del Kazakistan settentrionale si unissero alla Russia.

«Il 23 aprile 1996, il quotidiano russo ‘Komsomolskaya Pravda’ ha pubblicato un articolo dello scrittore premio Nobel Aleksandr Solzhenitsyn in cui sosteneva che parti del Kazakistan appartenevano naturalmente e storicamente alla Russia. Le autorità kazake hanno successivamente bandito il giornale e membri dell’Unione degli scrittori kazaki hanno intentato una causa contro il giornale, affermando che l’articolo era una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale del Kazakistan.

All’inizio del 1997, la Russia ha approvato l’uso di formazioni cosacche per aiutare a proteggere il confine del Paese con il Kazakistan. Beksultan Sarsekov, segretario del Consiglio di sicurezza del Kazakistan, ha criticato la mossa dicendo che violava gli accordi di confine kazako-russo e sottolineando che la Russia stava fornendo a questi cosacchi uniformi e armi.

Poi, nel novembre 1999, i servizi di sicurezza del Kazakistan hanno arrestato 22 persone nella città nord-orientale di Oskemen (ex Ust-Kamenogorsk) che stavano pianificando un colpo di stato. Il gruppo si chiamava ‘Rus’ ed era guidato da Viktor Kazimirchuk, che si faceva chiamare Viktor ‘Pugachev’, dal nome del leader cosacco del 18° secolo che guidò una rivolta contro Caterina II. Il gruppo intendeva impadronirsi dell’Amministrazione di Oskemen, dichiararlo territorio russo e fare appello a Mosca affinché lo dichiarasse parte della Russia.

Quando i membri del gruppo sono stati arrestati, avevano solo poche armi, per lo più fucili da caccia. Ma il loro intento è stato più che sufficiente per le autorità kazake, che hanno respinto le richieste dell’ambasciata russa in Kazakistan di assumere avvocati per gli accusati e dei ministeri degli Affari esteri e della CSI russi di rimpatriare Kazimirchuk. Kazimirchuk è stato condannato a 18 anni di carcere e gli altri membri del suo gruppo hanno ricevuto pene detentive che vanno da tre a 17 anni. Kazimirchuk è stato rilasciato nel 2006 e si è trasferito in Russia l’anno successivo.

Nel dicembre 2007, ha rilasciato un’intervista al sito web russo ‘zavtra.ru‘, sostenendo che c’era discriminazione nei confronti di russi e di lingua russa nella provincia del Kazakistan orientale. In osservazioni che sembrano agghiaccianti col senno di poi, Kazimirchuk ha affermato: «L’opinione di tutti era che non avessimo nulla in comune con il Kazakistan, che questo fosse territorio russo e che la situazione fosse così, diciamo, nel Pridnestr [Transdneister] , o in Crimea, che finora si trova in Ucraina».

Il Parlamento del Kazakistan ha votato nel 1994 per trasferire la capitale da Almaty ad Akmola(in seguito chiamata Astana, ora chiamata Nur-Sultan), e il trasferimento è stato finalmente completato nel dicembre 1997. Nel frattempo, «i funzionari kazaki hanno respinto molte domande sul motivo dello spostamento del capitale dalle montagne panoramiche nel sud-est alla steppa ventosa del nord. Hanno ripetutamente negato che fosse una risposta a coloro che nel nord del Kazakistan chiedevano l’unificazione con la Russia, ma molti sospettavano, e sospettano ancora oggi, che questo fosse il motivo principale. In un discorso del novembre 1996, il Presidente Nazarbayev ha negato che questo fosse il motivo, ma ha osservato che il suo Paese ha reagito a appelli, come ‘Il Kazakistan in Russia’ e ‘I cosacchi sbarcano i cosacchi’, nello stesso modo in cui i russi avrebbero reagito a Sakhalin e Isole Curili al Giappone».

«La demografia in Kazakistan è cambiata negli ultimi 30 anni e i kazaki etnici sono ora più del 63% della popolazione e anche gli sforzi delle autorità per convincere i kazaki a trasferirsi nelle aree settentrionali del Paese hanno alterato i dati demografici in queste regioni.

Il calvario con Kazimirchuk e il suo gruppo Rus ha segnato la fine degli appelli aperti all’unificazione con la Russia da parte dei gruppi russi all’interno del Kazakistan, e i commenti su tali cose da parte di funzionari russi in Russia sono stati meno frequenti.

Il 29 agosto 2014, il Presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il Presidente Nazarbayev aveva «creato uno Stato su un territorio che non ha mai avuto uno Stato» e ha ribadito: «I kazaki non hanno mai avuto uno Stato, lui (Nazarbayev) l’ha creato». Putin ha rilasciato quella dichiarazione meno di sei mesi dopo che la Russia ha annesso illegalmente la Crimea, che ha riaperto la porta in Russia per commenti su parte o tutto il Kazakistan appartenente alla Russia.

Il vice della Duma della città di Mosca Savostyanov è un membro del Partito Comunista della Federazione Russa. All’inizio di marzo, è stato pubblicato un video girato a gennaio che mostrava il leader del partito, Gennady Zyuganov, che affermava che il Kazakistan settentrionale era storicamente territorio russo e che la Russia aveva bisogno di «proteggere la popolazione di lingua russa contro» l’arbitrarietà nazionale che sta avvenendo in Kazakistan. Zyuganov ha anche affermato che la Russia dovrebbe assumere il controllo del cosmodromo di Baikonur, dei campi di prova militari in Kazakistan e dell’industria dell’uranio del Kazakistan. L’industria dell’uranio è una richiesta particolarmente audace. La produzione di uranio del Kazakistan era minima quando era controllata dall’Unione Sovietica, ma dal 2009 il Kazakistan è il principale produttore ed esportatore mondiale di uranio».

«Il 10 dicembre 2020, Vyacheslav Nikonov, vice della Duma russa e capo del suo comitato per l’istruzione e la scienza, ha dichiarato, in un programma televisivo russo, che quando l’Unione Sovietica si è formata, nel 1917, «il Kazakistan semplicemente non esisteva come Paese, i suoi territori settentrionali erano sostanzialmente disabitati». Il giorno seguente, un attivista del movimento Patriot russo ha appeso uno striscione con la scritta ‘Il Kazakistan settentrionale è terra russa‘ al cancello dell’ambasciata kazaka a Mosca.

Il 13 dicembre 2020, un altro deputato della Duma, Yevgeny Fedorov, ha dichiarato al programma BELARUSINFO che gli accordi di Belavezha che hanno sciolto l’Unione Sovietica erano illegali e che il Kazakistan stava effettivamente ‘affittando‘ terre russe».

La guerra in Ucraina intensifica le preoccupazioni kazake .

Le preoccupazioni per i progetti russi in Kazakistan sembrano crescere. Il 28 marzo, il vice procuratore generale kazako Bulat Dembayev ha avvertito i cittadini di fare attenzione a ciò che pubblicano sul «conflitto tra la Federazione Russa e l’Ucraina» sui social network. «Alcuni utenti dei social network, anche tra i cittadini del Kazakistan, commentando pubblicamente gli eventi in corso, pubblicano appelli separatisti sull’integrità del territorio del nostro Paese», e Dembayev ha ricordato loro, «Azioni deliberate volte a incitare all’odio etnico,appelli pubblici a violare l’integrità del Kazakistan» sono punibili con una reclusione fino a 10 anni.

Il 10 marzo, il Ministro degli Esteri kazako Mukhtar Tleuberdi ha risposto al video di Zyuganov sottolineando che aveva due mesi di vita, che Zyuganov era il leader di un partito di opposizione e che i partiti di opposizione spesso «esprimono un’opinione che diverge o addirittura contraddice la posizione ufficiale delle autorità». Tleuberdi ha detto che il Kazakistan non presenterà una denuncia formale sul video di Zyuganov.

Il 29 marzo, Tleuberdi ha detto che non avrebbe risposto nemmeno alla dichiarazione di Savostyanov sulla denazificazione del Kazakistan. Tleuberdi ha chiesto: «Io, come ministro, risponderò al vice (città di Mosca) Savostyanov?»Tleuberdi può minimizzare il significato di questi commenti, ma è preoccupante che i funzionari russi continuino a farli. E ancora di più dal momento che non c’è stato alcuno sforzo da parte di Putin o di qualsiasi altro funzionario russo per porvi fine.

Quando il 27 marzo il vice della Duma di Stato russa Mikhail Delyagin ha accusato l’Azerbaigian di aver violato il cessate il fuoco nella regione del Karabakh, ha avanzato l’oltraggioso suggerimento che la Russia potrebbe usare armi nucleari tattiche per distruggere l’industria petrolifera dell’Azerbaigian. Il 29 marzo, il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha affermato che la dichiarazione di Delyagin «non corrisponde e non può corrispondere alla linea ufficiale della Federazione Russa» e ha invitato Delyagin a «controllare le sue emozioni e ad astenersi dal fare tali dichiarazioni, soprattutto per quanto riguarda nostri partner e l’Azerbaigian appartiene alla categoria degli Stati partner».

Il Kazakistan è uno degli Stati partner della Russia, ma nessun funzionario russo viene rimproverato per aver fatto commenti sulla presa del territorio kazako».