Sebbene la risposta degli Stati Uniti all’invasione russa dell’Ucraina abbia generato alcune rare opportunità di accordo bipartisan a Washington, non ha cancellato le profonde divisioni che definiscono l’attuale panorama politico. Dopo un leggero miglioramento all’inizio della crisi ucraina, gli indici di approvazione del Presidente Joe Biden sono nuovamente calati e i repubblicani non sembrano pagare un prezzo per le posizioni filo-russe di figure come l’ex Presidente Donald Trump. L’analista di Eurasia Group specializzato in politica da Washington Clayton Allen, analizza il significato di questi sviluppi in vista delle elezioni di medio termine di quest’anno e oltre.

C’è stata una sorprendente unità al Congresso sull’Ucraina: può durare?

L’immagine dell’unità è alquanto fuorviante. C’è un ampio accordo tra Democratici e Repubblicani sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero fare qualcosa per aiutare l’Ucraina, ma c’è poco consenso su cosa fare e quando farlo. Questo spesso si traduce in repubblicani del Congresso che attaccano la Casa Bianca e, per estensione, democratici, la maggior parte dei quali sostiene l’approccio di Biden. Per i repubblicani, criticare l’acume di Biden in politica estera mina quella che ha propagandato come la sua più grande forza. Tuttavia, i dibattiti sulla spesa per la difesa, la posizione delle forze armate statunitensi e il ruolo delle organizzazioni globali multilaterali significano che i disaccordi tattici potrebbero presto esacerbare le divisioni politiche tra le parti. Inoltre, lo splendore dell’unità dipende dal fatto che gli Stati Uniti si allontanino dal coinvolgimento diretto nel conflitto. Se il dispiegamento di truppe o una no-fly zone diventeranno una possibilità realistica, allora le divisioni al Congresso sulla strategia statunitense si approfondiranno.

L’Ucraina sarà un tema importante a metà mandato?

In parole povere, gli elettori si preoccupano maggiormente di ciò che li colpisce direttamente, quindi mentre l’Ucraina domina i titoli dei giornali, non domina il pensiero degli elettori sulle elezioni di medio termine di novembre. Gli elettori si preoccupano della politica estera, certo, ma non tanto quanto dell’inflazione, dell’occupazione, della direzione dell’economia o di come pagare l’assistenza sanitaria o l’alloggio. Su queste questioni tascabili, Biden ha prestazioni inferiori e l’Ucraina non si preannuncia come la questione che salva il suo partito alle urne. Il modesto urto elettorale che Biden ha ottenuto nei primi giorni della crisi è svanito e ci sono pochi segni di un effetto ‘raduno intorno alla bandiera’ per spingerlo ad andare avanti.

Mark Milley, Presidente del Joint Chiefs of Staff, ha affermato che il conflitto in Ucraina sarà ‘misurato in anni’. Più a lungo si trascina, soprattutto se si trasforma in una sanguinosa situazione di stallo, maggiore è il riscontro negativo politico per Biden. Con gli Stati Uniti che probabilmente manterranno una posizione per evitare un conflitto diretto con la Russia, la narrativa diventerà una risposta inefficace degli Stati Uniti. I molteplici successi degli Stati Uniti nella gestione della crisi possono avere poca importanza in questo contesto. L’allineamento occidentale contro la Russia, una maggiore cooperazione militare della NATO e un più ampio ruolo di leadership globale per gli Stati Uniti sono tutte vittorie significative per l’Amministrazione Biden. Ma faranno ben poco per mitigare le notizie negative sul conflitto o migliorare le percezioni degli elettori. Biden personalmente accresce le percezioni negative con le sue gaffe e passi falsi, che oscurano il fatto che sta facendo molto bene, e danno ai repubblicani grandi spazi per attaccare.

Ci sono ancora alcune voci favorevoli a Putin nel Partito Repubblicano. Potrebbe essere una responsabilità elettorale per i repubblicani nel 2022?

Ci sono sforzi concertati da parte dei leader repubblicani per neutralizzare la (minoranza) dei loro membri con opinioni comprensive nei confronti della Russia. Una parte significativa dei repubblicani eletti aderisce al punto di vista interventista che ha guidato il partito sotto Ronald Reagan e George W. Bush, e questa ala tradizionale del partito si sta mobilitando per fare un ritorno. In definitiva, è improbabile che la questione ucraina costi molto ai repubblicani in termini di seggi a medio termine. Gli elettori tradizionali si sentiranno ancora a casa nel partito, mentre altri che consumano quotidianamente i media filorussi e di destra continueranno a identificarsi con i membri del partito che condividono opinioni simili.

In che modo l’Ucraina tiene conto dei piani di Trump per il 2024 e potrebbe suscitare una forte sfida da parte di qualcuno senza il suo bagaglio da fan di Putin?

Trump è politicamente più vulnerabile dopo l’invasione russa dell’Ucraina e la forte opinione pubblica e risposta politica degli Stati Uniti. Tuttavia, molti repubblicani sono stati complici del suo approccio alla Russia nel suo primo mandato e ora non sono in grado di organizzare un attacco credibile contro di lui per le sue simpatie per Putin. Vale anche la pena notare che Trump ha portato questa vulnerabilità per anni e non ne ha subito alcuna conseguenza. Inoltre, Trump è abbastanza astuto come politico da vedere che la causa dell’Ucraina, e il Presidente Volodymyr Zelensky, sono più popolari di lui e che dovrebbe attenuare i suoi commenti.