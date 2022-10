L’Ucraina ha un problema con la Russia, non con Putin

L’invasione dell’Ucraina di Vladimir Putin sta rapidamente fallendo, ma la maggior parte degli ucraini è ben consapevole che la Russia continuerà a rappresentare una minaccia esistenziale per la loro nazione per i decenni a venire. Con la guerra in corso già da otto mesi, la stanchezza è sempre più un fattore determinante. È quindi fondamentale che la comunità internazionale comprenda la natura a lungo termine della lotta che ci attende.

La maggior parte degli osservatori concorda sul fatto che Putin non può più realisticamente raggiungere il suo obiettivo bellico iniziale di estinguere l’indipendenza ucraina e stabilire un regime fantoccio a Kiev. Con la forza d’invasione di Putin che soffre per la crescente carenza di attrezzature e demoralizzata da una combinazione di scarsa leadership e perdite catastrofiche, è improbabile che anche l’aggiunta di 300.000 soldati russi appena mobilitati trasformi le fortune militari di Mosca. Invece, sempre più analisti predicono ora uno stallo prolungato o una vittoria ucraina.

Non è del tutto chiaro cosa rappresenterebbe la vittoria per l’Ucraina. Con il progredire della guerra e l’aumento dei successi sul campo di battaglia dell’Ucraina, gli obiettivi del Paese sono diventati più audaci. Mentre le concessioni al Cremlino avrebbero potuto essere plausibili nei primi giorni della guerra, i leader ucraini ora parlano con sicurezza di liberare l’intero Paese. “Tutto è iniziato con la Crimea e finirà con la Crimea”, ha commentato il Presidente Zelensky ad agosto.

I sondaggi d’opinione indicano che la maggior parte degli ucraini condivide questo sentimento e interpreta la vittoria come il ritorno sotto il controllo di Kiev di tutti i territori occupati. In un sondaggio del giugno 2022 condotto dall’IRI, due terzi degli ucraini hanno sostenuto la liberazione dell’Ucraina orientale e meridionale, compresa la Crimea. Questi risultati del sondaggio hanno identificato solo differenze regionali minori che vanno dal 64% a ovest e dal 67% a sud al 59% a est. Nel frattempo, solo il 5% degli ucraini sarebbe disposto a riconoscere la Crimea come Russia e il 2% accetterebbe i tentativi di Mosca di annettere la regione del Donbas dell’Ucraina orientale.

La completa liberazione dell’Ucraina rimane un obiettivo ambizioso, ma non è più confinato nei regni della fantasia. Dopo una serie di sbalorditivi progressi controffensivi a settembre e ottobre, molti ora credono che l’Ucraina potrebbe riportare la Russia in prima linea il 24 febbraio entro la fine di quest’anno e riportare il resto del paese sotto il controllo ucraino entro la metà del 2023.

È altamente improbabile che Vladimir Putin sopravviva all’umiliazione di una decisiva vittoria ucraina. Sebbene sia impossibile prevedere esattamente come potrebbe finire il suo regime, è altrettanto difficile immaginare che l’uomo forte sovrano russo sopravviva a una sconfitta così disastrosa. Ciò è particolarmente vero poiché la guerra è ampiamente percepita in Russia come un progetto personale di Putin.

Possiamo già affermare con una certa sicurezza che se Putin verrà estromesso, il suo successore non sarà un democratico. La Russia moderna non ha un movimento democratico nazionale credibile e manca delle tradizioni politiche pluralistiche che hanno permesso alla democrazia di radicarsi nell’Ucraina post-sovietica e negli Stati baltici. Dato il clima politico in Russia, qualsiasi successore sarebbe quasi certamente una figura nazionalista all’interno dei ranghi dell’attuale élite. Tuttavia, lui (e sì, sarebbe inevitabilmente un “lui”) sarebbe probabilmente più pragmatico e quindi meno incline a inveire sull’Ucraina.

Per sfuggire al senso di colpa della guerra e porre fine alle sanzioni, cercherebbe di incolpare di tutto Putin. Ciò potrebbe aiutare a garantire uno spazio di respiro per riparare l’economia malconcia e le forze armate russe. Darebbe anche all’Ucraina un po’ di tempo per intraprendere una massiccia campagna di ricostruzione postbellica. Allo stesso tempo, rimarrebbero numerosi e importanti ostacoli a un accordo di pace sostenibile.

Una delle sfide più immediate del dopoguerra sarà la ricerca della giustizia. In pratica, questo significherà tentare di accusare i leader di una potenza nucleare di crimini di guerra. Nessun regime successore consegnerà Putin o altri alti funzionari russi a un tribunale internazionale, quindi è ragionevole presumere che i procedimenti giudiziari per crimini di guerra dovrebbero aver luogo in contumacia. Tuttavia, è fondamentale che i colpevoli di crimini di guerra siano ritenuti pubblicamente responsabili. Gli imputati dovrebbero includere una vasta gamma di politici e comandanti militari russi insieme ai molti propagandisti del regime che hanno fornito le basi ideologiche per l’invasione genocida di Putin.

Un’altra questione urgente sarà come far pagare alla Russia la ricostruzione postbellica dell’Ucraina. La risposta ovvia è utilizzare i beni russi congelati attualmente detenuti da varie nazioni occidentali. Sono già in corso i lavori per creare un quadro giuridico per la riallocazione di questi beni russi congelati, ma questo processo potrebbe richiedere anni e sarà aspramente contestato dal Cremlino.

I procedimenti giudiziari e le riparazioni per crimini di guerra possono aiutare a minare il senso di impunità all’interno della società russa che ha contribuito a rendere possibile l’attuale invasione. Mentre la maggior parte delle prove disponibili conferma lo schiacciante sostegno pubblico russo alla guerra in Ucraina, il sondaggista indipendente più rispettato della Russia, il Levada Center, ha scoperto che una chiara maggioranza dei russi non crede di essere moralmente responsabile della morte di civili ucraini o della diffusa distruzione che si svolge in Ucraina.

Tali atteggiamenti non sono affatto sorprendenti in una società autoritaria in cui nessuno è mai stato ritenuto responsabile degli orrori dell’era sovietica. Tuttavia, è nell’interesse di tutti porre fine a questo ciclo di impunità e incoraggiare i russi ad affrontare i crimini commessi in loro nome.

Qualunque sia la forma della vittoria ucraina, non segnerà la fine dello storico confronto tra Russia e Ucraina. La guerra di oggi fa parte di una triste saga che risale a secoli fa, radicata nel rifiuto della Russia di riconoscere il diritto all’esistenza dell’Ucraina.

Lo stesso Putin ha spesso affermato che gli ucraini moderni sono in realtà russi (“un popolo”) e ha accusato l’Ucraina di essere un “anti-Russia” artificiale che rappresenta una minaccia esistenziale per lo stato russo e non può quindi essere tollerato. Questa logica genocida è ampiamente accettata nella Russia di oggi e non scomparirà dall’oggi al domani. In realtà, potrebbero volerci decenni prima che la maggioranza dei russi sia finalmente in grado di accettare che l’Ucraina è una nazione separata e completamente indipendente.

Qualsiasi leader di una Russia post-Putin quasi certamente continuerebbe a considerare l’Ucraina come una minaccia. Anche se potrebbero non condividere necessariamente l’ossessione altamente emotiva di Putin per il Paese, probabilmente vedrebbero il consolidamento dell’Ucraina come democrazia europea come un potenziale catalizzatore per il cambiamento democratico all’interno della Russia. Per prevenire questo scenario da incubo, cercherebbero di minare la ripresa economica dell’Ucraina e far deragliare l’integrazione euro-atlantica del Paese.

Almeno in pubblico, ci si potrebbe aspettare che i nuovi leader russi dichiarino il loro impegno per una convivenza pacifica con l’Ucraina. Tuttavia, tale retorica politicamente conveniente non impedirebbe loro di continuare a condurre una guerra ibrida contro il paese. Ciò potrebbe includere qualsiasi cosa, dalla guerra informatica e dagli attacchi terroristici agli omicidi politici, alle operazioni di disinformazione, al sabotaggio delle infrastrutture e al finanziamento di reti filo-russe in tutta l’Ucraina. Sarebbe solo questione di tempo prima di una rinnovata minaccia militare russa all’Ucraina.

Per prevenire un’altra invasione russa, l’Ucraina deve trasformarsi e diventare un Israele europeo. La spesa per la difesa dell’Ucraina era già nella regione del 4-5% del PIL prima dell’inizio dell’attuale invasione su vasta scala. Questa deve rimanere la norma per il prossimo futuro. Allo stesso modo, il sostegno alla sicurezza internazionale che l’Ucraina ha ricevuto da febbraio deve continuare oltre la fine delle attuali ostilità. È fondamentale che l’esercito ucraino mantenga il suo vantaggio tecnologico e organizzativo rispetto all’esercito russo in stile sovietico. In definitiva, questa è l’unica garanzia di sicurezza che conta.

I leader ucraini sembrano sempre più fiduciosi nella vittoria, ma non si fanno illusioni sul futuro delle relazioni con la Russia, indipendentemente da chi siede al Cremlino. “Sapendo quello che so in prima persona sui russi, la nostra vittoria non sarà definitiva”, ha detto a settembre alla rivista TIME il comandante in capo ucraino Valeriy Zaluzhny. “La nostra vittoria sarà un’opportunità per prendere fiato e prepararci per la prossima guerra”.

La guerra in corso è solo l’ultimo capitolo della più lunga lotta per l’indipendenza dell’Europa. Questa lotta finirà solo quando la Russia alla fine accetterà che l’Ucraina è un Paese sovrano e che gli ucraini non sono russi.