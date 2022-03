L’Ucraina ha vinto la guerra. Può sembrare una cosa strana da dire mentre proiettili e missili russi continuano a piovere e le forze russe avanzano lentamente a terra, ma un piccolo pensiero dovrebbe rendere ovvia la sua verità.

A giudicare dal saggio e dai discorsi del Presidente Vladimir Putin prima della guerra, l’intenzione del Cremlino era di riportare l’intera Ucraina a una qualche forma di dipendenza dalla Russia. Quell’obiettivo è stato mancato, almeno per tutto il tempo prevedibile.

I contorni di un accordo di pace sono ora ragionevolmente chiari. L’Ucraina firmerà un trattato di neutralità che le impedirà di aderire sia alla NATO che a qualsiasi alleanza di sicurezza guidata dalla Russia. La Russia manterrà i territori in Crimea e nel Donbas che ha occupato dal 2014 (indipendentemente dal fatto che questo sia legalmente riconosciuto come parte dell’accordo di pace), insieme forse a qualche territorio aggiuntivo nel Donbas.

Ma la Russia ha perso l’Ucraina. L’Occidente dovrebbe riconoscere questa sconfitta russa e dare il suo pieno sostegno a un accordo di pace che salvaguarderà i reali interessi, la sovranità e la capacità dell’Ucraina di svilupparsi come democrazia indipendente. La neutralità e i territori che l’Ucraina ha già perso in pratica negli ultimi otto anni sono questioni minori in confronto.

Non è una grande esagerazione dire che attraverso la sua invasione Putin ha creato la nazione ucraina. Fino alla guerra, c’erano seri dubbi sul fatto che l’Ucraina fosse davvero una nazione unita, a causa delle profonde differenze di lingua e cultura storica tra le diverse parti dell’Ucraina e delle tensioni tra di loro.

Dopo la rivoluzione del 2014, l’occupazione russa della Crimea e la sponsorizzazione del separatismo armato nel Donbas, gli ucraini avevano già iniziato a unirsi in ostilità a Mosca. L’invasione russa, l’eroica resistenza ucraina, la morte e la distruzione provocate nelle città ucraine (comprese principalmente città di lingua russa nell’est e nel sud) e la volontà unita di resistere degli ucraini provenienti dalle diverse regioni e tradizioni dell’Ucraina, vogliono dire che nessuno può ora dubitare che l’Ucraina sia una nazione. Questo è il più grande risultato di Putin in questa guerra.

Da ciò si devono trarre alcune conclusioni. La prima è che gli Stati Uniti, l’Europa e gli stessi ucraini possono concordare un accordo di pace lungo le linee negoziate senza dover temere che questo sarà un percorso verso il dominio russo dell’Ucraina. Gli ucraini hanno dimostrato che questo è impossibile. Allo stesso modo, se l’Occidente darà un aiuto generoso e gli ucraini potranno applicare la determinazione e l’unità che hanno mostrato nella guerra alla riforma e allo sviluppo del dopoguerra, l’Ucraina si muoverà inesorabilmente verso l’Occidente, inclusa l’eventuale adesione all’Unione Europea.

Durante la Guerra Fredda, alla Finlandia e all’Austria fu impedito dal trattato di aderire alla NATO, ma nessun visitatore di quei paesi poteva dubitare che fossero democrazie di mercato occidentali di successo e facessero pienamente parte dell’Occidente in tutti i sensi. Un’obiezione a questo modello è stata che l’Ucraina è di gran lunga più importante per la Russia della Finlandia o dell’Austria, e quindi che senza l’adesione alla NATO, l’Ucraina sarebbe costantemente soggetta almeno all’interferenza russa, nel peggiore dei casi all’invasione russa.

Gli eventi delle ultime tre settimane avrebbero dovuto mettere a tacere queste paure. La capacità della Russia di interferire negli affari interni dell’Ucraina si basava in modo schiacciante sulla sua capacità di manipolare le minoranze russe e di lingua russa del paese e affermare di parlare in loro nome. Quella capacità e quella pretesa sono state ora distrutte dai proiettili e dalle bombe della stessa Russia.

Quanto alla minaccia di una nuova invasione russa se l’Ucraina non fa parte della NATO, questa è stata dissolta dal coraggio e dalla tenacia degli ucraini (con l’aiuto dei missili occidentali anticarro e antiaerei). In tre settimane di combattimenti, l’esercito russo ha perso migliaia di vittime – inclusi, secondo quanto riferito, quattro generali – ma finora non è riuscito a catturare nessuno dei suoi obiettivi chiave (anche se probabilmente catturerà le rovine di Mariupol nei prossimi giorni).

Nel frattempo, l’economia russa è devastata dalle sanzioni occidentali. Qualcuno può seriamente immaginare che un futuro governo russo desidererebbe ripetere tutto questo? Quanto all’idea che un accordo di compromesso in Ucraina incoraggerà la Russia a invadere i membri della NATO, questo è ora manifestamente assurdo. Se l’esercito russo non può conquistare città a meno di 20 miglia dalla frontiera russa, come può attaccare Varsavia?

Rimane ancora un compito affinché l’Ucraina consolidi la sua vittoria. Indipendentemente dal fatto che ciò faccia parte o meno del trattato di pace con Mosca, il governo e il parlamento ucraini dovrebbero ripristinare le protezioni legali per la lingua e la cultura russa in Ucraina, che le leggi ucraine negli ultimi tre anni hanno abolito.

Ciò è necessario per eliminare una fonte di divisione in Ucraina e per privare Mosca di mezzi di denuncia e pressione. Sarà inoltre necessario affinché l’Ucraina si muova verso l’adesione all’Unione Europea, nel rispetto dei diritti delle minoranze sanciti dalla sua costituzione. Ma soprattutto, l’Ucraina lo deve alla sua minoranza russa e di lingua russa, perché in questa guerra loro e i loro rappresentanti eletti hanno dimostrato la loro lealtà all’Ucraina, hanno sofferto e sono morti sotto il fuoco russo e hanno respinto categoricamente le pretese di Mosca di rappresentarli e difenderli loro. Secondo quanto riferito, alcuni sindaci sono stati arrestati dalle truppe russe.

Non solo le figure culturali ucraine che lavorano nella lingua russa e si identificano con la cultura russa oltre che ucraina, come Nikolai Gogol (Mykola Hohol in ucraino) sono una parte completamente legittima della tradizione ucraina; La lingua e la cultura russa in Ucraina possono diventare una base e una risorsa essenziali per la futura democratizzazione e liberazione della Russia stessa. Questo è qualcosa che ora è di importanza cruciale per la Russia, poiché il regime di Putin si muove per sopprimere tutte le voci e le istituzioni russe indipendenti.

In tutto questo, lo stesso Presidente Volodymyr Zelensky può svolgere un ruolo chiave. È una cosa importante per la democrazia liberale ucraina che in questa guerra un ebreo di lingua russa sia emerso come un grande e coraggioso leader dell’Ucraina. Un giorno potrebbe anche rivelarsi una cosa importante per la Russia. Attraverso i suoi appelli ai cittadini russi in lingua russa, sostenuto dal suo coraggio e carisma personali, Zelensky è diventato anche un’ispirazione per i liberali russi. E in effetti, per qualsiasi vero patriota russo, il contrasto con l’autocrate invecchiato, isolato e sempre più repressivo al Cremlino non potrebbe essere più sorprendente o più deprimente.