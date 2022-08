A sei mesi dall’inizio della brutale invasione della Russia, l’Ucraina è ancora in piedi e rimane un’ispirazione per il mondo. Come proclamano le parole del suo inno nazionale: “L’Ucraina non è ancora morta, né la sua gloria, né la sua libertà”.

Crediamo fermamente che l’Ucraina vincerà, ma il Paese ora ha bisogno di più sostegno che mai attraverso maggiori sforzi militari, economici e diplomatici degli Stati Uniti. La Russia attualmente occupa circa il venti per cento dell’Ucraina. Per milioni di ucraini intrappolati nelle regioni occupate del Paese, questa è diventata una tragica realtà quotidiana.

la Russia ha anche bloccato completamente i porti dell’Ucraina, lasciando il Paese incapace di esportare le sue merci, in particolare il grano che è tanto necessario per nutrire le popolazioni vulnerabili del mondo. Il recente accordo mediato dalle Nazioni Unite per consentire alcune spedizioni non è sufficiente per risolvere il problema. La prossima crisi della fame in Medio Oriente e in Africa sarà Oltre alla devastazione economica provocata dai bombardamenti russi delle città ucraine,, in particolare ilche è tanto necessario per nutrire le popolazioni vulnerabili del mondo.. La prossima crisi della fame in Medio Oriente e in Africa sarà un’altra conseguenza dell’aggressione russa, a meno che il mondo non agisca ora.

Il nostro primo ordine del giorno dovrebbe essere la continua fornitura di armi pesanti a Kiev in modo che possa respingere le forze russe che ora sono trincerate nell’Ucraina orientale e meridionale. L’esercito ucraino si è comportato valorosamente sul campo di battaglia contro una forza molto più grande, ma le loro capacità di controffensiva rimangono limitate a causa della mancanza di una seria potenza di fuoco.

40 miliardi di dollari che include almeno 6 miliardi di dollari per nuove armi per l’Ucraina, compresi i moderni sistemi d’arma come i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS). Questi sistemi, insieme alle munizioni e alla fornitura di armature aggiuntive, faranno una grande differenza per le forze armate ucraine. Secondo la saggezza militare, “la quantità ha una qualità propria” e ai russi non mancano ancora artiglieria, armature e truppe che possono lanciare in combattimento. Questo è il motivo per cui siamo grati al Congresso per aver approvato un pacchetto di stanziamenti dache include, compresi i moderni sistemi d’arma come i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS). Questi sistemi, insieme alle munizioni e alla fornitura di armature aggiuntive, faranno una grande differenza per le forze armate ucraine.

dobbiamo agire con urgenza per imporre ulteriori sanzioni contro il Cremlino, inclusa la designazione della Russia da parte del Dipartimento di Stato americano come In secondo luogo,, inclusa la designazione della Russia da parte del Dipartimento di Stato americano come Stato globale sponsor del terrorismo . Al Congresso, la legislazione in tal senso è stata introdotta per la prima volta nel 2018. Nel 2019, questo disegno di legge è passato alla commissione per le relazioni estere del Senato. Se la designazione venisse approvata, la Russia si aggiungerebbe a di Iran, Siria, Corea del Nord e Cuba e dovrebbe affrontare ulteriori sanzioni statunitensi.

Lindsey Graham e Richard Blumenthal, la cui risoluzione che chiede al Dipartimento di Stato di fare una tale dichiarazione è stata recentemente approvata dal Senato. Dopo l’attacco aereo russo contro un centro commerciale ucraino a giugno che ha provocato oltre 20 morti, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha Applaudiamo agli sforzi degli attuali membri come i senatori, la cui risoluzione che chiede al Dipartimento di Stato di fare una tale dichiarazione è stata recentemente approvata dal Senato. Dopo l’attacco aereo russo contro un centro commerciale ucraino a giugno che ha provocato oltre 20 morti, il Presidente ucrainoha osservato in modo toccante: “Se in qualsiasi parte del mondo un’organizzazione uccidesse civili proprio come la Russia uccide gli ucraini, sarebbe sicuramente riconosciuta come terrorismo. Una tale organizzazione diventerebbe un nemico di tutta l’umanità”.

Dobbiamo anche sviluppare un piano per il sostegno militare ed economico a lungo termine per l’Ucraina. La realtà è che l’attuale guerra non finirà presto, né la Russia smetterà di ostacolare la sovranità e la vitalità economica dell’Ucraina.

Riconoscendo questa realtà, l’amministrazione Biden deve collaborare con il Congresso per creare un fondo di sostegno per l’Ucraina che, si spera, assomiglierà ai nostri sforzi di lunga data per aiutare alleati chiave a livello mondiale come Israele. Sebbene l’importo annuo in dollari possa variare e sarebbe naturalmente soggetto alle procedure e ai dibattiti del Congresso, riteniamo che con il forte sostegno della comunità ucraino-americana, avrà un forte sostegno bipartisan e un sostegno duraturo.

un riconoscimento dei nostri sforzi come membri del Congresso e leader della comunità ucraino-americana per aiutare l’Ucraina a sopravvivere all’assalto russo e alla fine ad emergere più forte. Il 21 maggio 2022, entrambi gli autori di questo articolo hanno avuto il distinto ‘onore’ di essere inclusi nell’elenco delle sanzioni del Cremlino degli americani banditi dalla Russia. Oltre all’inconveniente di aver rovinato le nostre vacanze programmate in Siberia, è

Come disse Winston Churchill a Neville Chamberlain nel 1938 dopo l’annessione nazista dei Sudeti: “Vi è stata data la possibilità di scegliere tra guerra e disonore. Avete scelto il disonore e avrete la guerra”. Non ripetiamo gli errori del passato. Dobbiamo aiutare l’Ucraina ora o i nostri figli e nipoti raccoglieranno le conseguenze della nostra inazione.