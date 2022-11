L’Ucraina ha bisogno di aiuto urgente per contrastare gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche

La Russia ha bombardato le infrastrutture elettriche e del gas dell’Ucraina dall’inizio dell’invasione a febbraio. Nell’ultimo mese, questi attacchi si sono intensificati drammaticamente mentre Mosca cerca di privare la popolazione civile ucraina di riscaldamento, acqua ed elettricità prima della stagione invernale. Questa campagna di attacchi aerei contro le infrastrutture civili ucraine sta sollevando timori di un disastro umanitario con decine di milioni di persone potenzialmente a rischio.

Dall’inizio di ottobre, la Russia ha lanciato centinaia di missili e droni kamikaze su obiettivi infrastrutturali chiave, tra cui centrali elettriche ucraine, grandi sottostazioni che facilitano il flusso di elettricità ai consumatori, linee di trasmissione ad alta tensione e linee di distribuzione in tutto il Paese. Questa campagna di bombardamenti è di natura sistematica e sembra essere stata pianificata con l’aiuto di esperti tecnici russi che hanno una buona conoscenza delle infrastrutture elettriche e dei punti deboli dell’Ucraina.

Il chiaro obiettivo degli attacchi è impedire ai generatori di fornire elettricità al sistema di alimentazione e, in particolare, danneggiare e distruggere le reti ad alta tensione. In caso di successo, ciò impedirà all’Ucraina di fornire riscaldamento ed elettricità a milioni di consumatori. A causa dei danni causati dagli attacchi aerei russi, l’operatore del sistema di trasmissione ucraino Ukrenergo sta già avendo difficoltà a bilanciare il sistema energetico ea fornire continuamente elettricità.

All’inizio di novembre, fino al 40% dell’infrastruttura elettrica ucraina era stata danneggiata o distrutta dagli attacchi aerei russi. Questa capacità di generazione persa si aggiunge alla centrale nucleare di Zaporizhia da sei gigawatt (GW), che è ora in mano russa, e a circa 5 GW di capacità termica, eolica e solare che è stata distrutta o caduta sotto il controllo russo.

La campagna di bombardamenti sulle infrastrutture della Russia è stata così dura che in un singolo attacco non meno di otto missili sono stati lanciati contro una centrale termoelettrica nell’Ucraina orientale per assicurarne la distruzione. Nonostante la gravità dei bombardamenti, tecnici e ingegneri ucraini si sono affrettati a riparare le infrastrutture danneggiate, spesso rischiando la vita sotto la minaccia di ulteriori attacchi aerei. Tuttavia, la situazione sta rapidamente diventando critica.

La capacità di generazione dell’Ucraina non è il problema principale. I colli di bottiglia sono principalmente causati da linee aeree ad alta tensione danneggiate e trasformatori che trasportano l’elettricità da un circuito all’altro. Per far fronte al deficit, Ukrenergo ha effettuato continui blackout, con aree urbane che subiscono regolari interruzioni programmate mentre il paese cerca di risparmiare elettricità. Questa è una soluzione praticabile a breve termine, ma presto ci sarà una crescente necessità di tenere accese le luci e il riscaldamento man mano che le temperature iniziano a precipitare con l’arrivo dell’inverno.

L’Ucraina ha una serie di opzioni mentre il paese cerca di affrontare la campagna di bombardamenti sulle infrastrutture della Russia. Questi includono il risparmio di elettricità in grandi quantità, l’aumento del lavoro delle centrali termiche, l’importazione di elettricità e l’accelerazione dei lavori di riparazione. In questo momento, l’Ucraina ha in deposito oltre 14 miliardi di metri cubi di gas, che normalmente sarebbero sufficienti per supportare la produzione di elettricità e riscaldamento a gas quest’inverno. Tuttavia, con una crisi generale dell’approvvigionamento di gas in Europa a seguito delle diffuse riduzioni russe, il carburante dovrebbe essere risparmiato per garantire all’Ucraina volumi sufficienti il ​​prossimo anno.

Se la Russia non distruggerà gli impianti di riscaldamento municipali nelle principali città ucraine come Lviv, Kyiv e Kharkiv, i residenti in queste aree probabilmente continueranno ad avere accesso al riscaldamento a gas quest’inverno. Allo stesso tempo, la maggior parte delle centrali termoelettriche dell’Ucraina funziona a carbone e vi è un rischio incombente di deficit. L’Ucraina potrebbe teoricamente acquistare carbone all’estero, ma le importazioni sarebbero commercialmente poco attraenti perché il prezzo del carbone è circa tre volte superiore a quello dell’Ucraina, dove i prezzi sono sovvenzionati dal 2019.

Lo stesso varrebbe per le importazioni di elettricità. L’Ucraina è attualmente sincronizzata con la rete europea e potrebbe utilizzare fino a 0,4 GW di capacità di interconnessione per importare elettricità da Romania, Slovacchia e Ungheria insieme alla Moldavia. Tuttavia, i prezzi dell’elettricità in Europa sono almeno due volte più alti che in Ucraina, rendendo commercialmente difficile per gli importatori nazionali assicurarsi volumi dall’estero.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, l’Ucraina deve urgentemente riparare le infrastrutture energetiche danneggiate del paese. Il successo di questi sforzi di riparazione dipenderà in larga misura da ampie donazioni di attrezzature. Dall’inizio della guerra, il Segretariato della Comunità dell’energia, un’istituzione internazionale che ha aiutato l’Ucraina a riformare il suo settore energetico, ha lavorato attivamente per attrarre e coordinare donazioni mirate.

Tale istituzione ha dato vita all’Ukraina Support Task Force (USTF) come sportello unico, collaborando con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) della Commissione europea e il ministero dell’Energia ucraino per ricevere richieste di donazioni da aziende bisognose, garantendo allo stesso tempo attrezzature, strumenti, generatori e carburante da partner internazionali e coordinamento delle spedizioni in Ucraina.

Finora, 33 spedizioni con un peso totale di 550 tonnellate sono già state consegnate tramite il coordinamento USTF. Le donazioni sono arrivate da Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Queste donazioni vengono raccolte in località prestabilite in Romania, Slovacchia e Polonia prima di essere inviate in Ucraina.

Con la Russia che ora tenta apertamente di sottomettere l’Ucraina con i bombardamenti, c’è un urgente bisogno di molto più sostegno. Le massime priorità sono trasformatori, generatori mobili e riscaldatori. C’è anche un urgente bisogno di trasformatori di corrente e tensione, interruttori automatici, sezionatori, sistemi di protezione e scaricatori di sovratensione. Anche se le specifiche dell’attrezzatura non si adattano perfettamente, gli ingegneri ucraini di solito sono ancora in grado di trovare modi per adattare l’attrezzatura e utilizzarla. Qualsiasi attrezzatura nuova, usata o leggermente fuori servizio che le aziende internazionali potrebbero ancora avere in magazzino sarà accolta con gratitudine.

L’importanza delle attrezzature, dei generatori e delle donazioni di carburante è già stata sottolineata dai paesi del G7. Vi è ora un urgente bisogno di azioni concrete a sostegno di queste dichiarazioni. Vladimir Putin sta tentando di progettare una crisi umanitaria senza precedenti per salvare la sua fallimentare invasione. Non gli si deve permettere di avere successo.

La versione originale di questo intervento è qui.