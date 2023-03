L’Ucraina e le lezioni della guerra in Iraq

Lasciando da parte le giustificazioni fabbricate, gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq nel 2003 per riaffermare il potere statunitense in Medio Oriente e ridurre l’influenza dell’Iran. Non è stato il terrorismo o la torta gialla e nemmeno le spaventose violazioni dei diritti umani da parte di Saddam Hussein a motivare uno dei più tragici errori della politica estera statunitense.

Era geopolitica, stupid!

Secondo l’immaginazione febbrile di Donald Rumsfeld, Dick Cheney e dei loro compatrioti neocon, Saddam sarebbe stato il primo domino a cadere, seguito da altri autocrati (Bashar al-Assad in Siria, Muammar Gheddafi in Libia) fino a quando, boom, la democrazia ha ribaltato il ayatollah anche in Iran. Hanno persino immaginato, per la semplice inclusione di esso in un “asse del male”, che anche la Corea del Nord avrebbe presto vissuto una primavera di Pyongyang.

Saddam è davvero caduto. E poi l’Iraq è andato in pezzi, grazie all’incapacità dell’amministrazione Bush di sviluppare un coerente piano di ricostruzione postbellica.

Ma la democrazia non ha preso piede nella regione, tanto meno in Corea del Nord. Alcuni autocrati sono scesi, nel caso di Assad, reprimendo spietatamente una rivolta civile, mentre altri sono emersi come Abdel Fattah el-Sisi in Egitto e Abdelmadjid Tebboune in Algeria. E diversi presunti democratici, come Kais Saied in Tunisia e Benjamin Netanyahu in Israele, si sono mossi solidamente nel campo illiberale.

Ecco un koan per i neocon: qual è il suono di una tessera del domino che cade?

Gli ayatollah, nel frattempo, non sono andati da nessuna parte. L’Iran, secondo tutte le stime, ha aumentato la sua posizione regionale dopo il 2003, diventando uno dei principali attori nell’Iraq del dopoguerra, accrescendo la sua influenza in Libano e Siria, elevando il suo profilo tra i palestinesi attraverso il sostegno di Hamas a Gaza e sostenendo una fazione sciita nello Yemen .

Quindi, l’invasione dell’Iraq ha prodotto risultati esattamente opposti a quelli previsti, nonostante la perdita di oltre 4.400 soldati statunitensi e l’esborso di ben 2 trilioni di dollari per combattere la guerra e riparare il Paese distrutto. Gli iracheni, ovviamente, hanno sofferto ancora di più: circa 300.000 morti e uno stato attualmente ostacolato dalla corruzione e dai combattimenti interni.

Ok, Saddam non c’è più. Ma l’Iran e entità terroristiche come lo Stato islamico hanno riempito il vuoto regionale, non gli Stati Uniti o la democrazia.

Il declino dell’influenza degli Stati Uniti nella regione è stato mostrato nel recente accordo che l’Iran ha firmato con l’Arabia Saudita. Le due potenze perennemente contrapposte questo mese si sono accordate per ripristinare le relazioni diplomatiche, e il re dell’Arabia Saudita ha persino invitato il presidente iraniano Ebrahim Raisi a visitare Riyadh. Questo straordinario sviluppo, tra due paesi che hanno combattuto per procura in Yemen, Siria e Libano, ha il potenziale per rimappare la regione.

Gli Stati Uniti, il paese più potente del mondo e l’egemone post-seconda guerra mondiale in Medio Oriente, non hanno avuto nulla a che fare con il riavvicinamento.

È stata la Cina a mediare l’accordo, un paese con un’unica base militare all’estero e poca storia di coinvolgimento in Medio Oriente.

Nel ventesimo anniversario dell’invasione dell’Iraq, gli Stati Uniti hanno scoperto ancora una volta come i potenti possono essere abbattuti dalla loro arroganza.

Chi sta imparando la lezione dall’Iraq?

Gli Stati Uniti hanno perso gran parte della loro influenza globale, grazie ai loro fiaschi in Iraq e in Afghanistan. Le amministrazioni successive hanno imparato la lezione di queste scorrette incursioni?

Barack Obama ha notoriamente cercato di passare dall’Iraq alla “vincita” della guerra in Afghanistan. Oggi i talebani governano ancora una volta quel paese.

Donald Trump ha finto di non aver mai sostenuto la guerra in Iraq come parte di un mezzo tentativo di dipingersi come un critico degli interventi militari statunitensi. In effetti, è stato solo grazie agli sforzi concertati di membri leggermente più sensibili della sua amministrazione che Trump non ha fatto precipitare gli Stati Uniti in una guerra con l’Iran o il Venezuela.

Biden sembra aver in parte imparato la lezione dall’Iraq. Ha seguito il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan e si è opposto all’invio di truppe statunitensi in Ucraina. D’altra parte, ha spinto il budget militare statunitense sempre più in alto e ha raddoppiato il contenimento della Cina.

Ma la persona che davvero non ha imparato la lezione dall’Iraq viene da un paese completamente diverso: Vladimir Putin.

L’anno scorso, Putin ha impersonato in modo credibile George W. Bush lanciando un attacco “shock and awe” contro l’Ucraina che pensava sarebbe stato un gioco da ragazzi che non avrebbe nemmeno avuto bisogno di un’adeguata preparazione come mappe aggiornate o cibo sufficiente per nutrire le truppe d’invasione. I “limiti della forza militare” che sono diventati uno slogan tra i politici e gli esperti statunitensi ovviamente non sono mai penetrati nelle mura del Cremlino o nella mentalità nazionalista del leader russo.

Stranamente, gli esperti in Occidente sono stati lenti a tracciare questo ovvio parallelo. In The Guardian , Jonathan Steele osserva che “nonostante la rinascita del potere statunitense in Europa a seguito della guerra in Ucraina, l’era della supremazia statunitense nel resto del mondo potrebbe presto finire”. Ebbene, l’erosione del potere statunitense è in atto da molto tempo. Ma che dire della fine della supremazia russa nella propria sfera di influenza? Non sarebbe un paragone più appropriato tra le guerre in Iraq e in Ucraina? L’amministrazione Biden ha imparato almeno alcune lezioni dal terribile errore. Lo stesso non si può dire per Putin, e la Russia subirà inevitabilmente le stesse conseguenze geopolitiche.

Ishaan Tharoor, sul Washington Post , riflette sul fatto che gli Stati Uniti non sono in grado di costruire una coalizione globale più efficace contro la Russia a causa della sua ipocrisia che risale alla guerra in Iraq. È vero, ma gran parte del mondo è scettico sulle intenzioni degli Stati Uniti a causa delle disavventure della politica estera statunitense che risalgono a un secolo o più fa, e anche perché la Russia ha ancora una certa influenza in paesi importanti come Cina, India e Sudafrica. Ed è l’ipocrisia russa – le ridicole affermazioni di Putin di sostenere la sovranità piuttosto che violarla – che è la caratteristica più saliente dell’attuale guerra. L’imperialismo non è mai dover dire che ti dispiace (o ha senso, se è per questo).

E nel Boston Globe, Andrew Bacevich ricorre all’argomentazione off-base secondo cui “Biden sembra credere che la guerra in Ucraina fornisca un luogo in cui gli Stati Uniti possono superare l’eredità dell’Iraq, permettendogli di mantenere la sua ripetuta affermazione che ‘l’America è tornato.'”

Veramente?!

La guerra in Ucraina ha meno a che fare con gli Stati Uniti che con la ricerca del potere e della potenza imperiale di Vladimir Putin. Gli Stati Uniti non sono l’unica superpotenza la cui portata supera la sua portata. Inoltre, l’amministrazione Biden ha risposto con armi e sostegno all’Ucraina, non per superare l’eredità dell’Iraq, ma per difendere una democrazia che è stata invasa .

Queste argomentazioni fanno tutte parte di un ossessivamente incentrato sugli USA che ha permeato il discorso della sinistra americana, in particolare riguardo all’Ucraina. Invece di concentrarsi sulle azioni russe, i critici contro la guerra diranno “e l’invasione americana dell’Iraq?” come se al mondo potesse esserci un solo paese che si comporta male e una sola pietra di paragone del male.

Bacevich, ancora una volta, ha cercato di fare di questa irresponsabilità retorica una virtù – Giving Whataboutism a Chance – concludendo che “per quanto grottesche, le ambizioni di Putin in Ucraina sembrano quasi modeste in confronto” ai crimini statunitensi in Iraq. Anche se Bacevich concorda sul fatto che le “azioni di Putin sono state quelle di un vile criminale”, sta effettivamente sostenendo che la posta in gioco in Ucraina non è in qualche modo così grande da giustificare la fornitura al paese di mezzi sufficienti per difendersi.

Il fatto che gli Stati Uniti, tra gli altri, non siano riusciti a fare la cosa giusta in passato – o in altre parti del mondo oggi – non dovrebbe in alcun modo diminuire l’importanza di fare la cosa giusta proprio ora in Ucraina. Bacevich sosterrebbe che l’amministrazione Biden non dovrebbe perseguire importanti riduzioni di carbonio a casa perché gli Stati Uniti hanno pompato così tanto carbonio nell’atmosfera in passato o non riescono ad aiutare, ad esempio, l’India a liberarsi dall’abitudine ai combustibili fossili oggi? In fondo, il whataboutism fornisce una patina intellettuale per una passività paralizzante di fronte al male.

E per quanto riguarda l’influenza degli Stati Uniti?

Anche se notano il declino dell’influenza globale degli Stati Uniti, alcuni analisti ritengono tuttavia che Washington possa in qualche modo agitare una bacchetta magica per porre fine alla guerra in Ucraina.

Prendete George Beebe, in Responsible Statecraft , che fa la problematica affermazione che quest’estate “l’Ucraina potrebbe benissimo avere meno leva contrattuale, poiché la sua posizione sul campo di battaglia ristagna e la sua fiducia nel sopportare il sostegno americano si erode”. Pertanto, l’amministrazione Biden dovrebbe premere

il pedale dell’acceleratore sui negoziati con la Russia. Ad esempio, segnalare con discrezione a Mosca che siamo pronti a discutere la spinosa questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO – una questione che Putin considera centrale per la guerra, ma che Biden finora si è rifiutato di discutere – potrebbe aiutare a cambiare queste dinamiche e rimodellare L’atteggiamento della Russia nei confronti di un accordo.

Questa affermazione si basa su diversi presupposti errati. Beebe esorta l’amministrazione Biden ad agire ora a causa di qualcosa – uno stallo sul campo di battaglia – che potrebbe accadere quest’estate e sarebbe più probabile che accada se Biden ascoltasse Beebe (parla di argomenti che si autoavverano).

Certo, Washington potrebbe segnalare che parlerà dell’adesione alla NATO con la Russia. Ma a Putin in realtà non importa molto della NATO in sé . Ciò che il leader russo vuole è incorporare completamente quanta più Ucraina possibile nella Russia. Escludendo l’insediamento di un’amministrazione favorevole al Cremlino a Kiev, si accontenterà di un paese strutturalmente indebolito che non rappresenterà mai alcun tipo di minaccia – militare, economica, politica – per la Russia.

Infine, ciò che Beebe non dice, ma piuttosto implica, è che l’amministrazione Biden dovrebbe esercitare la sua influenza appoggiandosi all’Ucraina per negoziare con la Russia, in particolare se non si sente obbligata a farlo dalle circostanze sul campo.

Sì, certo, l’amministrazione Biden potrebbe seriamente indebolire l’esercito ucraino interrompendo le forniture militari. I fautori di questo punto di vista ritengono che ciò produrrà in qualche modo un accordo negoziato. Lo scenario più probabile sarebbe un raddoppio dell’assalto militare russo accompagnato da crimini di guerra su una scala tale da far impallidire gli orrori della Jugoslavia negli anni ’90. La recente incriminazione di Putin da parte della Corte penale internazionale si è concentrata sul trasferimento forzato di bambini ucraini. Ma questa è solo una piccola parte di ciò che Putin ha realizzato: le esecuzioni di prigionieri di guerra, massacri di civili, bombardamenti delle infrastrutture civili. Una guerra su vasta scala contro un avversario indebolito porterà crimini di guerra su vasta scala.

Tutto ciò suggerisce che i critici “pro-pace” della politica di Biden nei confronti dell’Ucraina, da sinistra e da destra – sono davvero quelli che non hanno interiorizzato le lezioni della guerra in Iraq. Il rifiuto degli Stati Uniti di fare seri piani post-invasione, lo sforzo di occupare l’Iraq e dettare il suo futuro politico ed economico, l’implicita convinzione che l’invasione avrebbe rafforzato la posizione degli Stati Uniti nella regione: tutto ciò ha fatto precipitare l’Iraq in anni e anni. di guerra civile. Qualsiasi cosa che non riduca drasticamente l’influenza russa in Ucraina condannerà il Paese allo stesso modo.

La sinistra americana ha continuamente chiesto alle truppe statunitensi di lasciare l’Iraq. Solo coloro che non sono riusciti a imparare le lezioni della guerra in Iraq non riuscirebbero a fare la stessa richiesta alla Russia come prerequisito per una pace giusta oggi.