I russi non sono gli unici a partecipare all’invasione russa dell’Ucraina. Secondo il servizio russo della BBC, 321 militari del Caucaso settentrionale (cioè le repubbliche russe di Karachay-Cherkessia, Cabardino-Balcaria, Ossezia settentrionale, Inguscezia, Cecenia e Daghestan) sono morti confermati. Più della metà proviene dal Daghestan. I governi regionali hanno accolto migliaia di rifugiati e sfollati con la forza e hanno facilitato gli aiuti umanitari e militari. Funzionari del governo hanno fatto occasionali escursioni al fronte. Hanno anche dimostrato il sostegno del pubblico con manifestazioni automobilistiche, mostre “V” e “Z” e ospitando una mostra museale contro la NATO.

I contributi delle repubbliche del Caucaso settentrionale all’invasione russa dell’Ucraina hanno accelerato una tendenza politica chiave nella gerarchia regionale, vale a dire la crescente influenza del governatore del Daghestan Sergei Melikov a spese del controverso leader ceceno Ramzan Kadyrov. A causa della guerra, Kadyrov, l’uomo più potente del Caucaso settentrionale, è concentrato sul coinvolgimento dell’élite politica a Mosca, piuttosto che cercare di dominare la regione. Ciò ha creato un’apertura per Melikov per concentrarsi sull’aumento della sua influenza nel Caucaso settentrionale e stabilire una linea di base delle aspettative che i leader regionali devono seguire.

Questo cambiamento politico è importante perché il mantenimento della stabilità nel Caucaso settentrionale è fondamentale per la legittimità del regime di Putin. A tal fine, i funzionari del Cremlino preferirebbero un’atmosfera più favorevole all’interno dell’élite regionale. Questo non è fattibile a lungo termine nell’attuale status quo. La ragione di ciò è che Kadyrov ha mantenuto il suo status regionale principalmente attraverso una strategia di destabilizzazione selettiva (ad esempio, minacciando di invadere le repubbliche vicine, conducendo operazioni di rapimento al di fuori della Cecenia e armando i parenti etnici nelle controversie territoriali). Di conseguenza, molti funzionari federali vogliono che Melikov assuma un ruolo di “contrappeso” all’influenza dirompente di Kadyrov, cosa che è stato in grado di fare in assenza del leader ceceno durante la guerra in Ucraina.

Le manovre federali di Kadyrov

L’attuale partecipazione di Kadyrov alla politica dell’élite russa è insolita per lui, in quanto raramente si immerge nelle acque dell’élite e certamente non così profondamente come si è avventurato ora. Lo ha fatto per rafforzare la sua posizione politica nazionale, poiché la sua storia di comportamenti dirompenti ha messo in pericolo la sua stessa posizione tra le élite federali.

Che Kadyrov stesse giocando a giochi politici a livello federale era evidente dalle mobilitazioni iniziali del suo esercito personale, il kadyrovtsy, durante il rafforzamento militare della Russia in Ucraina all’inizio di quest’anno. Il governatore della Cecenia è stato uno dei primi funzionari informati del piano di invasione. Ha trovato successo all’interno della politica d’élite durante il periodo iniziale dell’invasione, a causa dell’insoddisfazione per l’alta dirigenza dell’intelligence russa e della guardia nazionale (o Rosgvardia).

Tuttavia, il ritrovato potere di Kadyrov a Mosca, dovuto ai sostanziali contributi, sia in termini di manodopera che di finanze, allo sforzo bellico della Russia, non durerà per sempre. La sua capacità di fornire rinforzi al fronte è già diventata tesa. Il leader ceceno probabilmente riconosce il suo bisogno di uno scopo più duraturo nel quadro più ampio dell’invasione. Questo lo ha portato ad abbracciare due diverse strategie, una economica e una ideologica.

La prima strategia di Kadyrov è stata quella di assumersi la responsabilità della ricostruzione dell’Ucraina occupata. Denis Pushilin, il leader separatista di Donetsk, ha dichiarato alla fine di marzo di voler “usare l’esperienza della Cecenia nel recupero delle città della regione”. Un paio di giorni dopo, è stato rivelato che Kadyrov stava negoziando per il controllo della ricostruzione postbellica di Mariupol. Il rapporto afferma che i colloqui sono più seri di un semplice accordo di sviluppo. Piuttosto, Kadyrov sta tentando di ottenere un punto d’appoggio a lungo termine, rilevando l’impianto metallurgico Azovstal e ottenendo l’accesso marittimo. Con questa iniziativa, cerca di affermarsi come un attore chiave nell’Ucraina orientale fintanto che sarà saldamente sotto il controllo russo. Il successo di Kadyrov in questa impresa non è ancora chiaro. Molte élite consiglierebbero Putin di non premiare Kadyrov in questo modo, a causa dei sentimenti generali anti-Kadyrov al Cremlino. Tuttavia, i suoi kadyrovtsy erano il volto pubblico della brutale campagna di Mariupol, assediando l’impianto metallurgico Azovstal e conducendo zachistki (“operazioni di spazzamento”). In caso di successo, questi guadagni diversificherebbero i beni di Kadyrov, mentre il budget per la ricostruzione ricostituirebbe le sue casse dopo le sue spese per lo sforzo bellico.

La strategia ideologica di Kadyrov è molto più radicale. Sta tentando di integrare la Cecenia nella nuova ondata di nazionalismo russo creata dalla guerra. I ceceni, come la maggior parte nel Caucaso settentrionale, sono stati costantemente demonizzati ed esclusi anche dai concetti multinazionali di essere russi. Di conseguenza, il suo progetto non è un compito da poco.

Kadyrov sta impiegando tattiche sia di esclusione che di inclusione per portare avanti la sua agenda. Per il primo, sta ribattezzando i ceceni indipendentisti come “diavoli di lingua cecena”, accusandoli di cooptare la “reale” identità cecena e insinuando che i ceceni che combattono contro la Russia non sono in realtà ceceni. Questa è un’impresa difficile, poiché lui stesso ha cercato di usare il ricordo dell’indipendenza della Cecenia per i propri scopi. Apparentemente fa affidamento sulle élite russe di alto livello per dimenticare o trascurare questo fatto. L’amministrazione di Kadyrov si sta anche sforzando di rappresentare la Cecenia come un difensore “integrale” della madrepatria russa e dei suoi interessi.

Il leader ceceno ha lasciato che i suoi sentimenti personali interrompessero la sua missione quando ha continuato la sua faida in corso con il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. La faida risale a anni fa e ha abbracciato quasi ogni sfera politica; alla fine è radicato nel razzismo di Peskov e nel fatto che sua figlia ha sposato un ceceno. Ad aprile, hanno discusso pubblicamente su chi fosse considerato un “patriota” dal governo russo. Etichettare i kadyrovtsy come patrioti russi è chiaramente un aspetto del piano di Kadyrov di ritrarre le sue truppe come i “difensori della madrepatria”, ma impantanarsi in una faida di lunga data con uno degli uomini più visibili nella politica russa non è altro che controproducente per il suo obiettivi.

Nonostante abbia rinvigorito la sua faida con Peskov, Kadyrov ha ottenuto un certo successo a livello d’élite. Il presidente della Duma Vyacheslav Volodin ha elogiato Adam Delimkhanov, un membro del parlamento ceceno e braccio destro di Kadyrov, per aver guidato l’operazione Mariupol, mentre altri rappresentanti hanno riconosciuto il contributo della Cecenia all’invasione. Volodin e altri membri della Duma si sono incontrati con un’alta delegazione cecena durante una recente visita a Mosca. Questa attenzione da parte di funzionari che, a differenza dei ministri o degli inviati presidenziali, non sono tenuti a incontrarlo, è il metodo di Kadyrov per segnalare ai suoi oppositori che sta ampliando la sua base di appoggio a Mosca. Probabilmente passerà del tempo prima che la vera portata della campagna di ridefinizione della nazionalità di Kadyrov possa essere determinata.

Le azioni di Kadyrov dimostrano chiaramente che, nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina, dovrebbe essere visto come un funzionario federale, piuttosto che regionale. Tuttavia, questo non significa che abbia aspirazioni federali. Ha già raggiunto il suo apice amministrativo, fatto che ha riconosciuto dichiarando più volte di non volere una carica federale. Invece, con questa mossa federale, sta proteggendo le scommesse per il futuro, un futuro che sta già pianificando all’interno dei ranghi del suo governo. Kadyrov non deve affrontare minacce interne da parte dei rivali in Cecenia, ma affronta quelle esterne di siloviki e di altre élite russe (ad esempio, Igor Sechin, il direttore dell’FSB Aleksandr Bortnikov o il ministro degli Affari interni Vladimir Kolokoltsev, i quali sono stati tutti minacciati da Kadyrov o supportati leader ceceni diversi da Kadyrov negli anni 2000).

Melikov che soddisfa le aspettative

Mentre Kadyrov ha svolto un ruolo ostentato e focalizzato a livello federale durante l’invasione, Sergei Melikov del Daghestan si è concentrato tranquillamente sul miglioramento delle sue credenziali di leadership nel Caucaso settentrionale. In tal modo, ha stabilito le aspettative per il comportamento degli altri governatori della regione. Melikov si è concentrato sull’affrontare le due crisi incombenti della regione: le vittime di guerra e l’economia. Nel primo, ha stabilito la narrativa che gli altri governatori possono usare. In quest’ultimo, ha spostato la produzione del Daghestan in overdrive e ha avviato un cambiamento di atteggiamento riguardo all’autosostentamento regionale, che è una preoccupazione significativa per le autorità federali. Questa leadership più localizzata è la realizzazione del ruolo desiderato da Mosca per il governatore del Daghestan: è considerato da alcuni un potenziale contrappeso all’influenza di Kadyrov ed è, almeno, la seconda figura più importante nella gerarchia politica del Caucaso settentrionale, dietro la sua controparte cecena.

La guida di Melikov durante l’invasione non ha significato semplicemente inchinarsi ai desideri del Cremlino: è stato il primo governatore del Caucaso settentrionale a rompere il silenzio sulle vittime, non solo ammettendo che esistevano, ma specificandole un nome. La sua violazione dell’embargo retorico sulla discussione del numero di morti ha creato confusione, portando altri governatori a rivelare, e poi a volte ritrattare, le proprie informazioni sulle vittime. Sebbene l’annuncio di Melikov sia andato contro gli ordini di Mosca, gli ha permesso di iniziare a inquadrare i soldati caduti come eroi russi, cosa che ora è una pratica standard tra politici e propagandisti. Il fatto che Melikov abbia dato il tono alle vittime mentre non ha visitato il fronte, suggerisce una strategia per diventare il leader regionale mentre l’attenzione di Kadyrov è altrove. Questa mancanza di viaggi è strana perché Melikov ha una storia di servizio militare in Ucraina (dove è stato inviato negli anni ’80) e leadership in Rosgvardia, per non parlare dei suoi colleghi che hanno spesso viaggiato nei territori occupati. È interessante notare che Melikov riceve i saluti dei soldati praticamente a casa invece che di persona al fronte. A complemento di questa strategia di leadership, concentrarsi sul mercato interno ha senso anche con la crescente crisi economica.

All’interno di una regione piena di problemi economici, il Daghestan si sta attualmente distinguendo in modo negativo. La repubblica è una delle più vulnerabili della regione all’insicurezza alimentare e soffre di alcuni dei più alti tassi di inflazione. Per contrastare tali sfide, Melikov ha sovvenzionato il pane e ha promesso di aumentare la produzione di vari generi alimentari. Come parte degli sforzi di contro-sanzioni industriali e tecnologiche della Russia, l’amministrazione di Melikov ha annunciato l’intenzione di iniziare l’estrazione del litio. Oltre a questi tentativi di stabilizzare l’economia, Melikov ha affermato fermamente che intende porre fine alla dipendenza del Daghestan dai sussidi federali. Questa affermazione contrasta nettamente con gli atteggiamenti negativi di altri governatori nei confronti delle prospettive per le iniziative di sviluppo, in particolare con l’insistenza di Kadyrov sulla necessità del contributo di Mosca al bilancio ceceno. Poiché il Daghestan è in cima alla lista delle regioni sovvenzionate nel 2021, Melikov avrà difficoltà a raggiungere il suo obiettivo. Con i peggiori effetti economici delle sanzioni occidentali ancora da avvertire, in particolare in relazione al petrolio (parte integrante dell’economia della repubblica), gli ostacoli al raggiungimento di questo obiettivo sembrano insormontabili. Tuttavia, il cambiamento attitudinale è ciò che è più importante qui. La fine dei sostanziali sussidi di Mosca al Caucaso settentrionale è stata a lungo una causa popolare in tutto lo spettro politico. Pertanto, l’atteggiamento dei leader regionali per ridurre la loro dipendenza dai fondi federali sarebbe un vantaggio per il Cremlino. Indipendentemente dalla fattibilità del piano di Melikov per ridurre i sussidi, Mosca accoglierebbe sicuramente con favore atteggiamenti simili da parte del resto dei leader della regione.

Presumibilmente, la longevità postbellica dell’attuale posizione di Melikov dipende dal fatto che l’attenzione di Kadyrov rimanga nei circoli d’élite federali o ritorni nel Caucaso settentrionale. Tuttavia, l’attuale posizione di Melikov al vertice della gerarchia politica della regione conferirà alla sua futura influenza un peso maggiore, soprattutto perché gli altri governatori sono più disposti a seguire l’esempio di Melikov rispetto alle tattiche violente e coercitive di Kadyrov.

Evitare un Gubernatoropad

Mentre Kadyrov e Melikov conducono le loro macchinazioni politiche, gli altri governatori del Caucaso settentrionale si concentrano semplicemente sul mantenimento delle loro posizioni. Nonostante non siano presenti alle imminenti elezioni di settembre, che includono solo il parlamento dell’Ossezia del Nord e il consiglio comunale di Cherkessk, ai capi regionali non è garantita la loro sicurezza. Rimane un sacco di tempo perché qualcuno di loro venga preso di mira in un “gubernatoropad” (“caduta dei governatori”).

Il governatore più a rischio è Mahmud-Ali Kalimatov dell’Inguscezia, che non è riuscito a raggiungere gli obiettivi di Mosca a quasi tutti i livelli. La forte inflazione e l’insicurezza alimentare hanno peggiorato ulteriormente le condizioni economiche in Inguscezia. Rischia anche sconvolgimenti pubblici ristabilendo una presenza cosacca nella repubblica (i cosacchi furono usati dallo zar durante la fase iniziale di conquista dell’Inguscezia e della Cecenia nel 1800). Un’ampia repressione degli attori della società civile esacerba ulteriormente i sentimenti antigovernativi.

Sergei Menyailo dell’Ossezia del Nord sembra rafforzare la sua posizione in vista delle elezioni parlamentari. Il referendum annullato dell’Ossezia del Sud per l’unificazione con l’Ossezia del Nord e la Russia è stato per lui una manna inaspettata, riducendo la probabilità di turbolenze politiche e nazionaliste che circondano l’adesione delle regioni. Il controllo della fazione stalinista-nazionalista dell’Ossezia del Nord, guidata da Vadim Cheldiev, si è rivelato difficile per Menyailo all’inizio del 2020. Cheldiev ha organizzato proteste nella capitale, Vladikavkaz, contro le restrizioni pandemiche, che si sono trasformate in rivolte. Successivamente è stato arrestato e recentemente la sua detenzione è stata prolungata fino a pochi giorni prima delle elezioni, annullando il rischio che rappresenta per la stabilità durante il periodo di tempo intermedio.

Kazbek Kokov, governatore di Kabardino-Balcaria, è molto probabilmente al sicuro in vista delle elezioni di quest’anno, a patto di mantenere l’ordine pubblico. L’annuale parata commemorativa circassa a Nalchik, per ricordare le vittime del genocidio circasso del 1864, fu bandita dalle autorità, ma continuò a prescindere. Ci sono stati tentativi minimi di fermare la processione davanti agli edifici governativi. Il dissenso di massa sull’invasione dell’Ucraina tra i soldati Rosgvardia della repubblica rappresenta una minaccia, ma Kokov probabilmente non si assumerà la responsabilità di questo. Le proteste circasse sono, dal punto di vista del Cremlino, una sfortunata anomalia. Le autorità continueranno a ignorare l’insoddisfazione circassa in questo momento, facendo invece affidamento sulla natura ideologicamente varia delle loro organizzazioni della società civile, parzialmente controllate da attori filo-Cremlino, per scongiurare qualsiasi minaccia reale allo stato russo. La società civile circassa è estremamente diversificata in termini di nazionalismo e orientamenti geopolitici, eppure funziona ancora all’interno di una rete (al contrario delle fratture su larga scala che si trovano in altre società civili diasporiche del Caucaso settentrionale).

Nella vicina Karachay-Cherkessia, Rashid Temrezov si scontra ancora una volta con le élite locali per le elezioni della duma cittadina di Cherkessk. Temrezov, giunto al suo terzo mandato, è stato combattuto dalla sua prima rielezione. In buona grazia con Mosca, è sopravvissuto alla campagna di rielezione del 2021 nonostante le accuse di corruzione e i legami con l’omicida famiglia Kaitov della repubblica. Sebbene molti siano insoddisfatti del suo governo più che decennale, è improbabile che cada.

Il vantaggio di Mosca

L’attuale partecipazione di Kadyrov ai giochi politici con l’élite federale lo ha portato sostanzialmente a lasciare la sua posizione di leadership regionale. In assenza di questa influenza dirompente, Melikov è stato in grado di intervenire, realizzando le aspirazioni federali per lui di servire ai vertici della gerarchia politica del Caucaso settentrionale. Gli altri governatori, concentrati sui rispettivi problemi, hanno seguito l’esempio di Melikov.

La gerarchia politica nel Caucaso settentrionale si sta spostando in modi vantaggiosi per Mosca. Melikov è più incline al Cremlino e può più facilmente influenzare altri attori regionali ad attuare politiche rispetto a Kadyrov. Poiché l’influenza del leader ceceno è tipicamente destabilizzante, tenerlo concentrato sulla ricostruzione dell’Ucraina orientale e su altre attività a livello federale può essere una strategia che Mosca adotta per raggiungere uno sviluppo economico a lungo ricercato e una stabilità duratura.