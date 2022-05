In mezzo alla marea di aiuti letali per l’Ucraina, l’amministrazione Biden ha annunciato di aver trasferito diversi elicotteri d’attacco sotto il controllo di Kiev attraverso il programma Excess Defense Articles. Lo stesso programma è stato utilizzato anche per fornire all’Ucraina corvette della Guardia Costiera.

Perché questo programma poco conosciuto merita attenzione? Perché il suo utilizzo nell’ultimo decennio ha inavvertitamente portato l’equipaggiamento militare americano nelle mani dell’ISIS, di Hezbollah e dei talebani.

Washington deve imparare la lezione comune di questi errori prima di commettere di nuovo in Ucraina: pensaci due volte alla fragilità di un destinatario previsto prima di caricarli con equipaggiamento americano. Altrimenti, quell’attrezzatura potrebbe alla fine avvantaggiare un avversario o qualche altro attore sgradevole.

Dalle vecchie navi da guerra e dall’artiglieria pesante agli stivali e persino alla biancheria intima, il Pentagono cerca costantemente di capire cosa fare con miliardi di dollari di equipaggiamento militare di cui non ha più bisogno. Il programma Excess Defense Articles (EDA) è il meccanismo ufficiale per sbarazzarsi di questi articoli fornendoli ad altre nazioni a un prezzo d’occasione.

Questo programma di “ripulire il garage” può sembrare vantaggioso per tutti: consente di risparmiare sui costi di manodopera per la smilitarizzazione degli articoli e può rafforzare i partner strategici. L’esercito ha trasferito 9.800 tonnellate di beni in eccesso a governi stranieri attraverso il programma nel 2016 e ha risparmiato 11,4 milioni di dollari in costi di smaltimento. La Guardia Costiera, nel frattempo, ha descritto brillantemente l’utilizzo del programma per fornire navi a un “compatriota nella lotta per preservare la libertà del mare”.

L’unico problema è che alcuni di quei “compatrioti” che ricevono i trasferimenti EDA sono così fragili che non possono impedire che le loro apparecchiature di fabbricazione americana finiscano nelle mani sbagliate.

In Iraq, i rapporti ufficiali hanno avvertito per anni che l’esercito iracheno soffriva di alti tassi di diserzione. Gli osservatori hanno notato una forza corrotta in cui “la fedeltà alla setta o alla tribù era in competizione con la loro volontà di servire lo stato iracheno”. Indipendentemente da ciò, Baghdad ha ricevuto centinaia di veicoli corazzati per il trasporto di personale, mitragliatrici e obici tramite trasferimenti EDA tra il 2010 e il 2014.

L’ISIS si è rapidamente assicurato queste risorse dopo lo scioglimento delle forze irachene, con alcuni casi di soldati iracheni che hanno letteralmente lasciato cadere le armi per fuggire. Il gruppo terroristico ha modificato i veicoli americani in ordigni esplosivi improvvisati e ha utilizzato obici americani catturati per bombardare le città irachene.

Un problema simile di uso finale si è verificato in Libano. L’America ha trasferito centinaia di veicoli, armi e altre attrezzature negli ultimi dieci anni nel tentativo di sostenere le forze armate libanesi (LAF). I funzionari hanno affermato che nessun equipaggiamento sarebbe mai stato utilizzato da Hezbollah, che gli Stati Uniti hanno designato come organizzazione terroristica. Queste assicurazioni sono arrivate nonostante il gruppo avesse partecipato al governo del Libano dal 1992, regolarmente coordinato con le LAF e gli esperti avessero avvertito di essersi infiltrato nell’apparato di sicurezza dello stato.

Nel 2017 sono emerse immagini di combattenti di Hezbollah alla guida di veicoli americani in Siria. I servizi segreti israeliani e i funzionari militari hanno confermato che questi vettori erano stati originariamente forniti alle LAF. Hezbollah è sempre più pronto ad accedere a più risorse trasferite, poiché i massimi generali avvertono che la lunga crisi economica del Libano “porterà inevitabilmente al crollo di tutte le istituzioni statali, comprese le LAF”.

Il ritiro dall’Afghanistan ha fornito l’esempio più recente di trasferimenti EDA a vantaggio degli avversari americani. I rapporti al Congresso durante i quasi due decenni di addestramento delle forze afghane hanno sottolineato che le valutazioni militari “spesso non erano in grado di valutare l’impatto di fattori intangibili come leadership, corruzione, influenza maligna e dipendenza”.

Tuttavia, il programma EDA è stato utilizzato per inviare veicoli, mitragliatrici, fucili di precisione e sistemi di comunicazione a questo fragile partner tra il 2010 e il 2018. La forza che la Casa Bianca ha salutato come “ben equipaggiata come qualsiasi esercito al mondo” grazie alla generosità americana presto sarebbe stato rapidamente instradato. I talebani vittoriosi hanno tenuto una parata a Kabul con il loro equipaggiamento americano appena catturato, mentre altri combattenti hanno portato le loro armi americane e equipaggiamento con loro in paesi come l’Iran.

Poiché il Congresso prende in considerazione proposte per privilegiare l’Ucraina per gli anni a venire nei trasferimenti EDA, dovrebbe anche considerare gli echi inquietanti dell’Ucraina di situazioni simili. Negli ultimi due decenni, la classifica dell’Ucraina nel Fragile States Index è balzata di 22 posizioni. Nel 2020, l’Arm Sales Risk Index del Cato Institute ha classificato l’Ucraina come un destinatario più rischioso del Libano. Nel 2021, la Corte dei conti europea ha riferito che “la grande corruzione e la cattura dello stato sono endemiche in Ucraina” e che “decine di miliardi di euro si perdono ogni anno a causa della corruzione”.

In queste pagine, Taylor Giorno ha riferito che il traffico illecito di armi militari era già stato un problema persistente in Ucraina, in particolare dopo la rivoluzione del 2014 e lo scoppio della guerra nell’est. Ha fatto riferimento a un briefing di Small Arms Survey sui flussi illeciti di armi nel 2017 che ha rilevato che, delle oltre 300.000 armi leggere scomparse dall’Ucraina dal 2013 al 2015, solo il 13% circa è stato recuperato.

Nel frattempo, gruppi estremisti hanno manifestato il loro desiderio di inviare combattenti stranieri a prendere parte al conflitto Russia-Ucraina. Le milizie neo-naziste sono già state documentate in possesso di aramamenti originariamente forniti all’Ucraina.

Qual è la probabilità che un governo fragile, sottoposto a enormi pressioni in Ucraina, sia in grado di impedire che le apparecchiature trasferite cadano in mani che hanno altri progetti oltre a contrastare la Russia? Non abbastanza dibattito a Washington si è generato su questa domanda prudente.

Rafforzare i partner di sicurezza è positivo, così come risparmiare denaro dei contribuenti. Ma quando si tratta del programma Excess Defense Articles, la politica deve essere “meglio prevenire che curare”.

Il Congresso dovrebbe esaminare molto più attentamente la fragilità dell’Ucraina e di ogni altro beneficiario dell’EDA prima di approvare i trasferimenti. Altrimenti, gli americani potrebbero passare un altro decennio a guardare i cattivi di tutto il mondo brandire attrezzature provenienti da una vendita di garage del Pentagono.