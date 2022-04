Ieri l’amministrazione Biden ha richiesto un pacchetto di aiuti da 33 miliardi di dollari per l’Ucraina. Questo si aggiunge a un pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 14 miliardi di dollari varato il mese scorso.

Sebbene l’aggressione russa in Ucraina sia stata spaventosa nella sua violenza, questo è comunque un pacchetto di aiuti storicamente ampio che vale la pena contestualizzare.

Per cominciare, se il Congresso approva questa nuova richiesta, gli Stati Uniti avranno autorizzato una spesa totale di 47 miliardi di dollari in Ucraina. Questo è più di quanto l’amministrazione Biden si stia impegnando a fermare il cambiamento climatico e quasi quanto l’intero budget del Dipartimento di Stato.

Secondo la Casa Bianca, la stragrande maggioranza di questo nuovo pacchetto di aiuti, 20,4 miliardi di dollari, è per “sicurezza aggiuntiva e assistenza militare per l’Ucraina e per gli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare la sicurezza europea in cooperazione con i nostri alleati della NATO e altri partner nella regione”.

“Abbinato ai 3,7 miliardi di dollari in assistenza militare già messi a disposizione dell’Ucraina dall’invasione russa, la proposta del presidente Biden di ulteriori 20 miliardi di dollari renderebbe Kiev il più grande beneficiario annuale di aiuti militari statunitensi almeno negli ultimi due decenni”, ha spiegato Elias Yousif, un esperto di assistenza alla sicurezza presso lo Stimson Center.

“L’importo è più del doppio del totale annuale più grande mai fornito all’Afghanistan – dove gli Stati Uniti erano attivamente in guerra – e circa sette volte il pacchetto annuale di assistenza militare di Israele”, ha continuato Yousif.

Questo pacchetto di aiuti è anche più di quanto gli Stati Uniti abbiano speso per il cosiddetto conto Overseas Contingency Operations (OCO) durante il primo anno del conflitto statunitense in Afghanistan e più dell’importo totale di denaro per cui tutti i paesi tranne 13 nel mondo spendono i loro militari, secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute.

Oltre ai combattenti ucraini, uno dei principali beneficiari di questo pacchetto di aiuti saranno gli appaltatori del Pentagono, i cui amministratori delegati hanno spiegato come il conflitto in Ucraina sia positivo per gli affari e hanno visto salire i prezzi delle loro azioni dall’inizio della guerra. Secondo Taylor Giorno di OpenSecrets, i primi cinque appaltatori della difesa hanno speso più di 16 milioni di dollari in attività di lobbying nel solo primo trimestre del 2022 e il loro CEO si è incontrato direttamente con la leadership del Pentagono all’inizio di questo mese per discutere dell’assistenza alla sicurezza dell’Ucraina.

Sebbene i combattenti ucraini trarranno vantaggio da queste armi, è di vitale importanza che anche gli Stati Uniti considerino i rischi di questi trasferimenti di armi, non ultimo il potenziale per portare gli Stati Uniti in un confronto militare diretto con la Russia. Come ha detto al New York Times Seth G. Jones del Center for Strategic and International Studies, “il rischio di un’allargamento della guerra è serio in questo momento. . . Le vittime russe continuano ad aumentare e gli Stati Uniti si impegnano a spedire armi più potenti che stanno causando quelle vittime”.

C’è anche la possibilità che le armi statunitensi cadano nelle mani di avversari statunitensi, come è successo in Iraq, Afghanistan, Siria e altrove.

Inoltre, c’è il costo economico diretto per i contribuenti statunitensi che, alla fine, devono pagare il conto per questo storico pacchetto di aiuti. Parte di quel costo potrebbe derivare dal tipo di frode, spreco e abuso che gruppi come l’ispettore generale speciale per la ricostruzione afgana (SIGAR) hanno scoperto in altri casi in cui miliardi di dollari venivano spalati fuori dalla porta in nome della sicurezza nazionale senza controllo o coordinamento adeguati.

Aiutare l’Ucraina a difendersi è una cosa, ma dovrebbe essere fatto con l’obiettivo di limitare i rischi di escalation e di conseguenze economiche e di sicurezza non intenzionali. L’ultima richiesta di aiuto dell’amministrazione dovrebbe essere discussa e esaminata attentamente prima che le sia consentito di navigare nella sua forma attuale.