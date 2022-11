L’Ucraina dovrebbe perseguire legami più stretti con Taiwan?

Le conseguenze non intenzionali della disastrosa guerra di Vladimir Putin in Ucraina saranno studiate per gli anni a venire, con continue ripercussioni geopolitiche già evidenti dal Nord America all’Asia orientale. La rapida invasione della Russia è servita da monito all’alleato di Putin, il leader cinese Xi Jinping, mentre riflette su un possibile tentativo di riconquistare Taiwan.

Nel frattempo, Taiwan sta perseguendo un’ambiziosa offensiva di fascino globale per rafforzare le sue relazioni internazionali, compresi gli sforzi per rafforzare i legami bilaterali con l’Ucraina. Il governo ucraino ha ora l’opportunità di ampliare e approfondire la relazione strategica tra queste due democrazie in conflitto.

Prima dell’offensiva russa del febbraio 2022, Taiwan aveva una visibilità quasi nulla all’interno dell’Ucraina. La presenza dell’ufficio commerciale a Kiev è stata intenzionalmente ridotta al minimo da Taipei e largamente ignorata dalle autorità ucraine, che sono rimaste caute nell’antagonizzare la Cina mentre accoglievano i forti legami commerciali cinesi come contrappeso alla Russia. In effetti, negli anni precedenti l’invasione su vasta scala di Putin, la Cina era emersa come il principale partner commerciale dell’Ucraina e un mercato chiave per le esportazioni ucraine.

Gli eventi degli ultimi otto mesi hanno trasformato il clima geopolitico, con l’invasione russa che ha alterato anche la dinamica dei legami bilaterali tra Taipei e Kiev. Dato l’aperto sostegno di Xi Jinping al Cremlino, la prospettiva che l’Ucraina riprenda le sue precedenti relazioni con la Cina è sempre più impraticabile, rendendo potenzialmente più allettante la possibilità di legami economici e diplomatici più forti con Taiwan.

Taiwan sta attualmente svolgendo un ruolo tranquillo ma costante in Ucraina, compreso il sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture civili in città come Kharkiv. Il parlamento ucraino ha risposto a queste aperture con misure proprie per rafforzare i legami con Taiwan, incluso un gruppo multipartitico di nuova formazione all’interno del parlamento per promuovere “amicizia, commercio e legami culturali più stretti”. Il governo ucraino potrebbe presto cercare di estendere la cooperazione ad aree pratiche in cui entrambi i Paesi possono scambiare le migliori pratiche e integrare l’esperienza reciproca di resistenza all’aggressione autoritaria.

Legami più stretti con Taiwan potrebbero potenzialmente rafforzare gli sforzi dell’Ucraina per perseguire un mercato competitivo e diversificato per le sue merci, un requisito dell’accordo di associazione del paese con l’UE. Il Parlamento europeo è stato esplicito nel suo sostegno al rafforzamento delle relazioni economiche tra Ucraina e Taiwan. I progressi in questo settore non solo offriranno vantaggi economici all’Ucraina, ma potrebbero anche spianare la strada verso un’ulteriore integrazione nell’UE.

Lo spazio di e-governance e informazione offre ovvie opportunità per una più stretta cooperazione. La capacità dell’Ucraina di mantenere le funzioni di governo a tutti i livelli dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala il 24 febbraio è un’area degna di un maggiore studio internazionale, in particolare in termini di come l’approccio decentralizzato dell’Ucraina al governo locale ha consentito ai funzionari della città di essere proattivi nel comunicazione, pianificazione e coordinamento con i cittadini. Il servizio postale del paese, la riscossione delle entrate fiscali, i pagamenti bancari online e i servizi di e-government sull’app ucraina Diya hanno funzionato tutti senza intoppi nonostante le enormi sfide poste dall’invasione russa.

L’uso magistrale dei social media e di altri canali di comunicazione da parte del governo ucraino non solo per trasmettere informazioni importanti e aumentare il morale all’interno dell’Ucraina, ma anche per comunicare efficacemente alla comunità internazionale è di enorme interesse per Taiwan. Il Ministero della Trasformazione Digitale ucraino sta già sviluppando piani per inviare una delegazione di parlamentari ucraini a Taipei entro la fine dell’anno. Iniziative simili sarebbero probabilmente ben accette e accolte con notevole interesse.

Gli incontri tra i rappresentanti ucraini e taiwanesi nel quadro di riunioni più ampie dell’UE per discutere le lezioni già apprese dall’esperienza dell’Ucraina in tempo di guerra sarebbero utili per i partner europei e taiwanesi. Tali incontri fornirebbero anche uno sfondo dell’UE che potrebbe aiutare l’Ucraina a valutare le sfide che gli Stati europei e i loro comuni devono attualmente affrontare a causa dell’influenza cinese.

La disponibilità di Taiwan ad assistere le città ucraine nell’affrontare i danni causati dalla guerra russa e il contatto diretto di Taipei con i sindaci ucraini durante l’estate 2022 sono validi argomenti per un posto al tavolo nella progettazione di un pacchetto di sostegno postbellico per l’Ucraina. Il coinvolgimento di Taiwan nella pianificazione della ricostruzione e nella ricostruzione strategica delle città ucraine potrebbe portare una maggiore innovazione e portare a maggiori opportunità commerciali.

L’Ucraina potrebbe inoltre beneficiare del know-how tecnologico, degli investimenti, dell’innovazione e dell’accesso a nuovi mercati asiatici di Taiwan. Allo stesso tempo, il rafforzamento delle relazioni pubbliche e diplomatiche aiuterebbe potenzialmente entrambi i paesi nel loro obiettivo strategico condiviso di resistere all’aggressione autoritaria.

Mentre l’Ucraina si avvicina a quella che sarebbe una vittoria storica sulla Russia, il paese dovrà affrontare tutta una serie di nuove sfide come il mantenimento dell’interesse internazionale nel processo di ricostruzione del dopoguerra. Ci saranno anche nuove opportunità per l’Ucraina di assumere un ruolo rafforzato tra le democrazie mondiali. Una vera e propria partnership con Taiwan potrebbe offrire una serie di importanti vantaggi all’Ucraina all’inizio del prossimo capitolo della sua storia.

La versione originale di questo intervento è qui.