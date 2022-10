L’Ucraina diventa la principale destinataria delle armi USA

L’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 ha portato a un flusso infinito di armi verso il paese segnato dalle battaglie, elevando la nazione assediata al rango di uno dei principali destinatari delle armi statunitensi e dell’assistenza alla sicurezza americana.

A partire dalla scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina ben 17,5 miliardi di dollari in armi e assistenza militare.

I cinque maggiori acquirenti di armi dagli Stati Uniti nel periodo 2017-2021 sono stati l’Arabia Saudita, che ha rappresentato il 23,4% di tutte le esportazioni di armi statunitensi, seguita dall’Australia il 9,4%, la Corea del Sud il 6,8%, il Giappone il 6,7% e il Qatar il 5,4%.

La cifra per l’Ucraina nello stesso periodo era dello 0,1 per cento, secondo le ultime statistiche pubblicate dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI).

Ma questa misera cifra dovrebbe salire alle stelle nel 2022, a giudicare dal flusso ininterrotto di armi americane.

In una dichiarazione ai giornalisti il ​​4 ottobre, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato, su delega di autorità del presidente, “Autorizzo il nostro 22° prelievo di armi e attrezzature statunitensi per l’Ucraina dall’agosto 2021”.

Questo prelievo di 625 milioni di dollari, ha affermato, include armi, munizioni e attrezzature aggiuntive dagli inventari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Questo prelievo porterà l’assistenza militare totale degli Stati Uniti all’Ucraina a oltre 17,5 miliardi di dollari dall’inizio dell’amministrazione Biden nel gennaio 2021.

Pieter Wezeman, ricercatore senior, programma di trasferimento di armi presso il SIPRI, ha detto che le forniture di armi dell’IPS all’Ucraina sono molto ridotte rispetto a quelle dei primi 15 destinatari di armi statunitensi.

La situazione cambierà nel 2022 poiché l’Ucraina ha ricevuto importanti sistemi d’arma dagli Stati Uniti, come 20 lanciarazzi a lungo raggio HIMARS, quasi 1000 modelli più vecchi utilizzati veicoli corazzati leggeri, radar e 142 cannoni trainati M-777, ha affermato.

“Questi sono i sistemi più preziosi per articolo che l’Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti, ma i numeri coinvolti e il valore militare o finanziario di queste armi sono modesti rispetto a quello che alcuni altri paesi hanno ricevuto nei principali sistemi negli ultimi anni”.

Ha sottolineato che l’Ucraina non ha ricevuto altri articoli per pezzo o particolarmente preziosi come carri armati moderni, aerei da combattimento, grandi navi e sistemi di difesa aerea a lungo raggio.

La dottoressa Natalie J. Goldring, Visiting Professor of the Practice presso la Sanford School of Public Policy della Duke University, ha detto all’IPS che questi trasferimenti di armi comportano numerosi rischi.

Un rischio significativo è che le armi vengano catturate dalle forze russe e potenzialmente utilizzate contro le forze occidentali. Un altro è che le armi rimaste al termine del conflitto saranno trasferite in altre aree di conflitto, ha avvertito.

Uno degli scenari da incubo, ha sottolineato, è l’uso di armi statunitensi contro le forze statunitensi. Il trasferimento di grandi quantità di armi in un periodo di tempo così breve aumenta questo rischio rendendo più difficile garantire la responsabilità e prevenire la diversione delle armi.

Forse il rischio più grande, ha detto, “è che il presidente russo Vladimir Putin non accetterà l’argomento secondo cui queste armi vengono fornite solo per aiutare l’Ucraina a difendersi, in particolare se stiamo fornendo armi in grado di attaccare obiettivi all’interno della Russia”.

Ciò potrebbe portare a un’escalation e all’espansione del conflitto e probabilmente produrrebbe ancora più minacce all’uso di armi nucleari di quanto il presidente Putin abbia già fatto notare.

“Le crescenti minacce a loro volta aumentano il rischio di un uso effettivo delle armi nucleari, sia deliberato che per incidente o errore di calcolo”, ha affermato il dottor Goldring, che rappresenta anche l’Acronym Institute delle Nazioni Unite, sulle armi convenzionali e sulle questioni relative al commercio di armi.

Alla fine, ha affermato, indipendentemente dall’esito del conflitto stesso, vincono gli appaltatori militari. Il Dipartimento della Difesa ha già iniziato a ordinare la sostituzione di alcune delle armi spedite in Ucraina. I produttori di armi statunitensi stanno traendo profitto da quello che sembra essere un impegno a tempo indeterminato per rifornire le forze ucraine.

Anche per le armi ancora in produzione, le difficoltà della linea di rifornimento potrebbero rendere difficile la sostituzione tempestiva delle armi trasferite in Ucraina. Ciò solleva la questione di quanto tempo le forze armate statunitensi saranno in grado di sostenere queste spedizioni senza minacciare la prontezza delle forze statunitensi, ha aggiunto.

Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il pacchetto di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina annunciato il 4 ottobre 2022 è il 22° prelievo dalle azioni statunitensi in meno di un anno.

Nel comunicato stampa del 4 ottobre 2022 sull’ulteriore autorità di prelievo, il Segretario di Stato Anthony Blinken ha dichiarato: “Le capacità che stiamo offrendo sono accuratamente calibrate per fare la differenza sul campo di battaglia e rafforzare la mano dell’Ucraina al tavolo dei negoziati quando sarà il momento giusto .”

“Ma senza un’indicazione di quando si svolgeranno veri negoziati di pace, è probabile che il flusso apparentemente infinito di armi dagli Stati Uniti continuerà e gli appaltatori della difesa statunitensi continueranno ad aumentare i loro profitti. Allo stesso tempo, però, aumentano anche i rischi di questi trasferimenti con l’aumentare della quantità di armi trasferite”, ha dichiarato.

Giustificando la vendita di armi degli Stati Uniti, Blinken ha dichiarato: “Continueremo a stare con il popolo ucraino mentre difende la sua libertà e indipendenza con straordinario coraggio e determinazione illimitata. Le capacità che stiamo offrendo sono accuratamente calibrate per fare la differenza sul campo di battaglia e rafforzare la mano dell’Ucraina al tavolo dei negoziati quando sarà il momento giusto. Siamo Uniti con l’Ucraina”.

All’Assemblea generale delle Nazioni Unite il mese scorso, il presidente Biden ha chiarito ancora una volta che gli Stati Uniti sosterranno il popolo ucraino per tutto il tempo necessario.

Blinken ha affermato che “i recenti sviluppi dei falsi referendum della Russia e il tentativo di annessione a nuove rivelazioni di brutalità contro i civili nel territorio ucraino precedentemente controllato dalla Russia rafforzano solo la nostra determinazione”.

“Uniti ai nostri alleati e partner di 50 nazioni, stiamo fornendo le armi e l’equipaggiamento che le forze ucraine stanno utilizzando così efficacemente oggi in una controffensiva di successo per riprendersi le loro terre sequestrate illegalmente dalla Russia”, ha dichiarato.

Wezeman ha detto che è un numero molto elevato di missili anticarro, come oltre 8.000 missili anticarro Javelin, e oltre un milione di colpi per l’artiglieria pesante e probabilmente migliaia di razzi guidati avanzati per i sistemi HIMARS che rappresentano la maggior parte degli Stati Uniti aiuti militari all’Ucraina.

Tali quantità di munizioni, ha affermato, superano di gran lunga la quantità di munizioni normalmente importate da qualsiasi destinatario di armi statunitensi in un dato anno.

Anche se è necessario fornire decine di migliaia di munizioni di questo tipo per eguagliare il valore, diciamo, di 1 nuovo aereo da combattimento F-15SA e relative infrastrutture, addestramento, pezzi di ricambio di munizioni ecc., I numeri sono così grandi che contano, ha detto Wezeman.

Ha detto che ci sono già state discussioni sull’invio di ulteriori armi importanti in Ucraina, anche sulla possibilità di fornire carri armati e aerei da combattimento, come suggerito. E se ciò accadrà, l’Ucraina aumenterà ulteriormente tra i ranghi dei destinatari di armi dagli Stati Uniti.