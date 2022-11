L’Ucraina deve poter contrattaccare contro obiettivi all’interno della Russia

Quando finalmente l’esercito ucraino si vendicherà per la continua distruzione del proprio paese colpendo obiettivi all’interno della Russia? La risposta breve è: quando i partner dell’Ucraina glielo permetteranno.

Molte persone potrebbero non averlo notato, ma gli Stati Uniti e gli altri alleati occidentali dell’Ucraina hanno protetto la Russia dal contrattacco ucraino sin dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio. A farlo sono partner il cui sostegno Kyiv non può permettersi di perdere. Gli Stati Uniti e altri hanno posto dei limiti agli obiettivi accettabili per le armi che forniscono, chiedendo anche assicurazioni da Kiev che queste armi non saranno usate all’interno della stessa Russia.

L’attuale approccio garantisce a Putin l’impunità di continuare ad attaccare e intensificare senza timore di una risposta proporzionata. Ne è scaturita una guerra surreale in cui l’aggressore beneficia della garanzia che qualsiasi distruzione sarà limitata al territorio della sua vittima.

Ciò è particolarmente evidente nei devastanti recenti attacchi russi alle infrastrutture civili critiche dell’Ucraina, che continueranno a peggiorare fino a quando l’Ucraina non riacquisterà il suo diritto di ritorsione. Se l’Ucraina ricevesse le armi appropriate e il via libera dai suoi partner occidentali per contrattaccare contro le stesse infrastrutture della Russia, Mosca probabilmente ci penserebbe due volte alla sua attuale campagna di bombardamenti.

La guerra di oggi non è probabilmente la prima volta che la Russia ha beneficiato delle restrizioni imposte dall’Occidente alla capacità dell’Ucraina di difendersi. Nel 1994, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno collaborato con Mosca nel disarmo nucleare dell’Ucraina post-sovietica. C’erano una serie di buone ragioni per questo passo, ma l’Occidente avrebbe dovuto fornire in cambio all’Ucraina una forza deterrente convenzionale. Dovrebbe farlo adesso.

L’autodifesa è un diritto fondamentale di ogni nazione e include ritorsioni legali proporzionate. Ciò è essenziale per scoraggiare l’aggressione internazionale. I partner dell’Ucraina dovrebbero facilitare la capacità del paese di esercitare questo diritto, non comprometterlo.

Limitare la capacità dell’Ucraina di difendersi potrebbe portare a allarmanti conseguenze sulla sicurezza internazionale lontano dalle prime linee del conflitto in corso. Una cosa è per gli Stati Uniti frenare gli alleati della NATO che stanno proteggendo direttamente, ma è tutt’altra cosa per gli Stati Uniti limitare il diritto all’autodifesa di un paese amico non NATO che sta aiutando solo a debita distanza. Ciò potrebbe costituire un pericoloso precedente e invitare all’invasione di altri alleati degli Stati Uniti.

Perché l’Occidente protegge la Russia? Le ragioni addotte per questo sono state spesso meno che logiche. Alcuni hanno sostenuto che consentire all’Ucraina di colpire obiettivi all’interno della Russia, o persino armare l’Ucraina abbastanza da vincere sul proprio territorio, fornirebbe a Putin un pretesto per attaccare ulteriormente, come se ne avesse bisogno. Invece, a Putin è stata concessa l’impunità per attaccare e intensificare a suo piacimento. Non sorprende che lo abbia fatto.

L’unico motivo per cui la Russia gode del “dominio dell’escalation”, per usare la frase dottrinale, è perché l’Occidente continua a concederlo. Questo si basa su false ipotesi. La Russia potrebbe avere più armi, ma gli ucraini stanno combattendo per la loro patria. Credono nella loro causa e sono pronti a lottare duramente per essa. Lo stesso non si può dire per i russi. Questa è la semplice realtà ignorata dai politici occidentali quando adottano una dottrina tendente al disfattismo.

Il pensiero imperfetto dietro le attuali dottrine e politiche aiuta anche a spiegare perché così tanti governi occidentali hanno pianificato il collasso dell’Ucraina nel giro di pochi giorni. Fa luce sul motivo per cui non hanno armato l’Ucraina adeguatamente in anticipo per scoraggiare l’attacco e perché i successivi sforzi per armare l’Ucraina sono stati costantemente falliti. C’è stata anche una diffusa riluttanza a dare voce a sostegno per una vittoria ucraina, riflettendo l’errata convinzione che un successo ucraino eccessivo sarebbe pericoloso.

L’amministrazione Biden sembra essersi preparata a una guerra di logoramento, ma questo approccio rischia di indebolire l’alleanza a sostegno dell’Ucraina. Il logoramento mina il morale della NATO e aumenta le prospettive di una sconfitta che screditerebbe l’intera alleanza.

Fondamentalmente, il logoramento lascia l’Ucraina e l’Europa a sopportare il peso principale di una guerra prolungata, con l’Ucraina che subisce la distruzione e l’Europa che paga le sanzioni. Questi costi si stanno già avvicinando a un trilione di dollari USA per l’Ucraina e altri mille miliardi per l’Europa, secondo alcune stime. Gli europei si trovano di fronte alla prospettiva di una pericolosa stagione di riscaldamento invernale e di una nuova ondata di rifugiati ucraini. Nel frattempo, molti americani sono arrabbiati per il fallimento dell’Europa nel condividere l’onere di armare l’Ucraina.

Se all’Ucraina fossero state fornite armi sufficienti per un combattimento leale, il paese avrebbe probabilmente ottenuto la vittoria molto tempo fa. Infatti, se Kyiv avesse ricevuto abbastanza armi prima che Putin lanciasse la sua invasione su vasta scala, probabilmente non ci sarebbe stata nemmeno una guerra. Questo è il costo dell’ambivalenza.

Le politiche occidentali eccessivamente caute non sono chiaramente riuscite a frenare Putin. Eppure la realtà di una guerra persa ora lo frena comunque. Può vedere che la sua invasione non sta andando secondo i piani. Putin voleva una guerra breve e vittoriosa, ma si ritrova coinvolto nel più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. L’esercito russo mostra scarso entusiasmo per la guerra e potrebbe rifiutarsi di eseguire gli ordini se si spinge troppo oltre. Ciò potrebbe avere conseguenze fatali per il regime di Putin, che è molto più fragile di quanto si possa pensare. La prospettiva disfattista in molte capitali occidentali non tiene conto di queste realtà.

L’esercito ucraino ha già dimostrato di essere in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. L’Ucraina vincerà la guerra se glielo permettiamo. Ciò significa fornire all’Ucraina le armi di cui ha bisogno nelle quantità necessarie senza indugio. Significa anche revocare le restrizioni alla capacità dell’Ucraina di colpire obiettivi russi. Per sconfiggere Putin e porre fine alla guerra, l’Ucraina deve poter contrattaccare all’interno della Russia.

La versione originale di questo intervento è qui.