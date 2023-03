L’Ucraina deve fare di più per contrastare la narrazione russa nel Sud del mondo

A più di un anno da quando Vladimir Putin ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la reazione internazionale alla guerra rimane nettamente divisa. Mentre molto è stato fatto dell’unità occidentale a sostegno dell’Ucraina, il resto del mondo è stato in gran parte riluttante ad opporsi o addirittura a condannare la Russia in alcun modo significativo.

Non si tratta solo di vincere i voti delle Nazioni Unite e ottenere punti politici nei forum internazionali. La riluttanza dei paesi di tutto il Sud del mondo ad aderire alle sanzioni occidentali mina in modo significativo gli sforzi per isolare la Russia, fornendo a Mosca le risorse finanziarie e materiali per mantenere la guerra in Ucraina a tempo indeterminato.

Gli atteggiamenti nel Sud del mondo nei confronti dell’invasione russa dell’Ucraina sono plasmati da una serie di fattori, tra cui interessi economici e geopolitici insieme al diffuso sospetto della politica estera americana e allo storico sentimento anti-occidentale risalente all’era coloniale. La Russia ha abilmente sfruttato questa prospettiva postcoloniale inquadrando l’invasione dell’Ucraina come una reazione a ciò che definisce un’interferenza occidentale ancora più espansionista. Mentre la guerra entra nel suo secondo anno, l’Ucraina dovrebbe fare molto di più per coinvolgere questo pubblico non occidentale e far sentire la sua voce.

L’Ucraina ha un’esperienza limitata nel raccogliere il sostegno internazionale e in precedenza ha concentrato i suoi sforzi quasi esclusivamente sull’Occidente. Nei tre decenni trascorsi da quando il paese ha riconquistato l’indipendenza, politici, attivisti e giornalisti ucraini hanno trascorso relativamente poco tempo a comunicare con persone in America Latina, Africa e Asia, dove la consapevolezza dell’Ucraina è ancora scarsa. L’Ucraina ha ora bisogno di sviluppare una strategia che possa portare al suo fianco le nazioni del mondo non occidentale.

Prima di tutto, è assolutamente fondamentale mantenere l’Ucraina al centro del dibattito. In tutto il Sud del mondo, è comune assistere a discussioni pubbliche sull’invasione russa che a malapena affrontano l’Ucraina. Invece, l’attenzione è spesso sul colonialismo occidentale, la globalizzazione e altri ampi temi geopolitici. Gli ucraini non dovrebbero esitare a insistere affinché le conversazioni sulla difficile situazione del loro paese non vengano sviate da estranei rancori storici.

Nell’ultimo anno, i limitati sforzi dell’Ucraina per influenzare l’opinione pubblica nel Sud del mondo si sono concentrati sull’evidenziare le ambizioni imperiali alla base dell’attuale invasione di Putin, aumentando al contempo la consapevolezza della lunga storia di colonialismo della Russia come grande impero europeo. Questo approccio ha certamente un senso, ma troppa enfasi sul passato coloniale della Russia rischia di spostare la conversazione dall’Ucraina di oggi.

Un altro ingrediente importante che plasma il dibattito nel Sud del mondo è il ruolo svolto dall’Unione Sovietica come sostenitrice dei movimenti di liberazione anticoloniali durante la seconda metà del ventesimo secolo. La Russia di Putin ha fatto ampio uso di questa favorevole eredità sovietica, usandola per raccogliere benevolenza e per sottolineare le proprie credenziali anti-occidentali. Ciò ignora l’evidente imperialismo della stessa URSS e trascura il fatto che anche l’Ucraina dell’era sovietica ha contribuito in modo significativo ai movimenti di liberazione in tutta l’Africa e l’Asia.

Sebbene sia essenziale per gli ucraini correggere i precedenti storici riguardanti l’imperialismo russo, è anche fondamentale sottolineare l’attuale importanza dell’Ucraina per il Sud del mondo. In primo luogo, ciò significa evidenziare lo status dell’Ucraina come una delle superpotenze agricole emergenti del mondo e uno dei principali contributori prebellici alla sicurezza alimentare globale.

Poiché l’Ucraina cerca di influenzare l’opinione del pubblico non occidentale, il paese deve sfruttare al massimo le sue limitate risorse. Ad esempio, i funzionari di Kiev dovrebbero fare molto di più per interagire con le migliaia di professionisti in Africa, Asia e America Latina che hanno studiato nelle università ucraine prima di intraprendere una carriera nei loro paesi d’origine. Questo pool di ex studenti è una risorsa potenzialmente significativa ma in gran parte non sfruttata che potrebbe portare un certo grado di autenticità al dibattito grazie alla loro esperienza personale dell’Ucraina.

Anche i cittadini ucraini con legami familiari con il Sud del mondo possono contribuire a una maggiore comprensione internazionale delle questioni in gioco nell’Ucraina di oggi. Essendo uno dei membri più importanti della comunità afro-ucraina, il politico e lottatore campione olimpico Zhan Beleniuk si è recato in Africa alla fine del 2022 come parte dei primi sforzi di sensibilizzazione dell’Ucraina. Altri con background simili dovrebbero essere incoraggiati a parlare a nome dell’Ucraina.

Il successo dell’Ucraina nel plasmare l’opinione pubblica in tutto il Sud del mondo dipenderà in gran parte dalla capacità del paese di interagire con i media. Questa è un’area in cui il Cremlino gode di enormi vantaggi. Sebbene le piattaforme russe RT e Sputnik abbiano una portata limitata e una credibilità minima tra il pubblico occidentale, godono di notevole importanza e sono spesso ben accolte in gran parte dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina.

L’Ucraina non può sperare di competere con i budget media miliardari del Cremlino e deve invece costruire relazioni con i media mainstream locali esistenti. La TV brasiliana Globo è la seconda rete televisiva commerciale più grande del mondo e può portare le prospettive ucraine a un vasto pubblico brasiliano. Allo stesso modo, l’interazione con i canali in lingua spagnola può aiutare a raggiungere milioni di persone in tutta l’America Latina. È necessaria una strategia mediatica completa per colmare il divario informativo e contrastare l’attuale dominio delle narrazioni russe nello spazio informativo non occidentale.

Alla fine, la verità è dalla parte dell’Ucraina. La buona notizia è che ci sono pochissime prove di un sentimento attivamente anti-ucraino nel Sud del mondo di oggi. Dovrebbe essere del tutto possibile convincere molte più persone che la causa dell’Ucraina è giusta e degna di sostegno. Tuttavia, ciò richiederà uno sforzo concertato che attualmente manca. Dire semplicemente al pubblico non occidentale che anche i russi sono imperialisti può essere soddisfacente, ma non è abbastanza.

La versione originale di questo intervento è qui.