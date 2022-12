L’Ucraina deve avere tutti gli strumenti per fermare Vladimir Putin nel 2023

La grande lezione del 2022 è che il fallimento nel contrastare l’aggressione internazionale porta inevitabilmente a ulteriori aggressioni. L’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia è ampiamente riconosciuta come il più grande conflitto armato in Europa dalla seconda guerra mondiale, ma non è apparsa dal nulla. Al contrario, l’incapacità della comunità internazionale di punire Vladimir Putin per le precedenti invasioni di Georgia, Crimea e Ucraina orientale ha alimentato un senso di impunità che ha posto le basi per gli orrori della guerra in corso.

Nel prossimo anno, questa lenta ma costante erosione del sistema di sicurezza globale post Guerra Fredda deve essere arrestata. A meno che la Russia non venga definitivamente sconfitta nel 2023, la crisi si intensificherà ulteriormente e raggiungerà nuovi livelli. Ora dovrebbe essere ovvio a tutti, tranne che ai ciechi intenzionali, che parlare di compromesso con il Cremlino serve solo a incoraggiare un’ulteriore aggressione russa. Invece, l’Occidente deve parlare a Putin nell’unica lingua che capisce: la lingua della forza.

Sconfiggere la Russia non sarà facile. Putin ha già tagliato i ponti con il mondo occidentale e ha chiarito perfettamente che è pronto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere il suo obiettivo di distruggere lo Stato ucraino. I leader occidentali devono dimostrare una simile determinazione se desiderano evitare l’ascesa di un autoritarismo aggressivo e impedire al mondo di precipitare in una nuova pericolosa era di instabilità internazionale.

L’Occidente deve accettare che la vittoria non arriverà a buon mercato. Ogni mese, l‘Ucraina spende oltre 5 miliardi di dollari per finanziare lo sforzo bellico e riceve un importo simile dai partner internazionali per coprire le carenze di bilancio e mantenere il Paese in funzione. Questo aiuto sarà necessario per tutto il prossimo anno. In effetti, è del tutto possibile che si rivelerà necessario un sostegno finanziario ancora maggiore. Ciò comporterà rischi politici per i Paesi donatori, che dovranno spiegare perché stanno inviando ingenti somme di denaro in Ucraina. I leader occidentali devono convincere i loro elettori che sconfiggere Putin è nel loro interesse nazionale.

Il fronte economico promette di essere particolarmente problematico durante il 2023 mentre il mondo si muove verso una recessione globale. Molti dei principali partner dell’Ucraina stanno già affrontando l’inflazione e il rapido aumento delle bollette energetiche. Questo sta creando un terreno fertile per le campagne di propaganda russe. Vincere la guerra dell’informazione sarà cruciale nei prossimi mesi.

Il prossimo anno porterà anche enormi sfide in termini di armi e munizioni. La vastità dei combattimenti in Ucraina è diversa da qualsiasi cosa vista dalla seconda guerra mondiale e richiede un aumento drammatico della produzione. Gli sforzi per stabilire una nuova produzione sono ora in corso, ma non esiste ancora un piano a lungo termine coerente e coordinato per mantenere l’approvvigionamento dell’Ucraina. Oltre a proiettili e proiettili, l’Ucraina ha anche bisogno di ricevere quantità molto maggiori di armature insieme a missili e sistemi di difesa aerea più sofisticati. L’esercito ucraino deve essere armato per vincere la guerra e non solo per difendersi.

Le sanzioni contro la Russia devono essere inasprite e ampliate nel 2023. Le misure imposte negli ultimi dieci mesi hanno avuto una portata senza precedenti, ma la Russia si è dimostrata abile nell’eludere le restrizioni. I dati economici disponibili indicano che mentre la Russia sta soffrendo, l’economia russa è ancora in una forma abbastanza buona e non è neanche lontanamente vicina al tipo di collasso che potrebbe impedire a Mosca di intraprendere guerre di aggressione. Sono necessarie normative più severe e un’attuazione più rigorosa. Anche tutti i Paesi ritenuti colpevoli di aver consentito alla Russia di aggirare le sanzioni dovrebbero essere soggetti a sanzioni significative.

La qualità più importante nel 2023 sarà l’unità. Il mondo occidentale deve rimanere unito nella sua determinazione a sconfiggere la Russia e fermare Putin. Il dittatore russo crede che il tempo sia dalla sua parte e conta su singoli Paesi occidentali stanchi del loro impegno a sostegno dell’Ucraina. Spera che questo gli consentirà di ottenere una vittoria al tavolo dei negoziati che non può ottenere sul campo di battaglia. Se l’unità della coalizione a sostegno dell’Ucraina si sgretola e Putin ha ragione, il terreno sarà pronto per un’altra guerra.

L’esperienza dell’ultimo anno ha dimostrato quanto sia interconnesso il mondo di oggi. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia può sembrare geograficamente limitata a un solo angolo d’Europa, ma ha provocato ondate di shock nell’economia globale, scatenando crisi alimentari ed energetiche internazionali. Questa interconnettività vale anche per la politica globale. Altri dittatori stanno guardando per vedere come finisce l’invasione russa dell’Ucraina. Se Putin è in grado di garantire una pace di compromesso che gli consenta di mantenere il controllo su parti dell’Ucraina, possiamo aspettarci di assistere a simili guerre di aggressione altrove negli anni a venire.

Gli ucraini non hanno altra scelta che combattere per tutto il tempo necessario. Comprendiamo che senza vittoria il nostro Paese cesserà di esistere. Ma le conseguenze di una sconfitta ucraina non sarebbero limitate alla sola Ucraina. Al contrario, l’esito dell’invasione di Putin determinerà il clima geopolitico per i decenni a venire.

Mentre ci avviciniamo all’inizio di un nuovo anno, è fondamentale che i partner occidentali dell’Ucraina dimostrino un impegno a lungo termine per la vittoria sul Cremlino. Ciò richiederà un considerevole capitale finanziario e politico, ma è un investimento strategico ragionevole. Fino a quando Putin non verrà fermato, il costo per sconfiggere la Russia non farà che aumentare.

