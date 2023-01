L’Ucraina del dopoguerra ha bisogno di una strategia di trasformazione digitale intelligente

L’invasione russa dell’Ucraina è ancora lungi dall’essere conclusa, ma è già chiaro che l’Ucraina ha difeso la sua indipendenza e ha conquistato il diritto di diventare un membro a pieno titolo del mondo democratico. Questa traiettoria è stata ulteriormente sottolineata nell’estate del 2022, quando l’Ucraina ha ricevuto lo status ufficiale di nazione candidata all’UE.

Tuttavia, la futura prosperità dell’Ucraina non è solo una questione di porre fine alla guerra e di procedere verso l’adesione all’Unione europea. Davanti a noi c’è la complessa ricostruzione dell’intera economia e delle infrastrutture nazionali del Paese. Affinché ciò abbia successo, non può esserci alcun ritorno alle condizioni prebelliche. Invece, l’Ucraina ha un’opportunità irripetibile di reinventarsi come una delle nazioni più moderne del pianeta.

Grazie al sostegno senza precedenti dei partner internazionali dell’Ucraina, le ambiziose visioni odierne per una nuova economia ucraina sono del tutto realizzabili. Questa sarà con ogni probabilità un’economia verde all’avanguardia della rivoluzione digitale.

Il Presidente Zelensky aveva già avviato l’Ucraina sulla strada verso un futuro digitale molto prima degli orrori dell’invasione su vasta scala della Russia. Nei primi giorni della sua presidenza, nella primavera del 2019, Zelensky ha identificato la digitalizzazione come una priorità nazionale e ha promesso di creare “un Paese in uno smartphone”.

Alla vigilia dell’invasione russa, l’Ucraina aveva già compiuto progressi significativi in questa direzione. Più di 10 milioni di ucraini, ovvero circa un terzo dell’intera popolazione adulta, avevano installato l’app Diia, che offriva una serie di servizi pubblici e documenti in formato digitale. L’impatto di questa digitalizzazione è stato evidente durante la guerra, con gli ucraini che utilizzano spesso documenti virtuali per identificarsi e superare i posti di blocco.

Il settore tecnologico si era anche affermato come un motore chiave dell’economia nell’Ucraina prebellica. Entro la fine del 2021, il settore IT generava circa 6,8 miliardi di dollari di entrate annuali da esportazioni, che rappresentano circa il 10% delle entrate complessive delle esportazioni dell’Ucraina.

Questi sviluppi sono incoraggianti e indicano che l’Ucraina può cogliere le opportunità uniche che potrebbero presto emergere. Allo stesso tempo, la trasformazione postbellica del Paese costringerà le autorità ucraine e l’industria tecnologica nazionale a pensare su una scala molto più ampia che mai. Gli investimenti internazionali da soli faranno impallidire qualsiasi cosa vista in Ucraina da quando il paese ha riguadagnato l’indipendenza nel 1991.

L’industria IT ucraina ha certamente il potenziale per affrontare le prossime sfide. Alla vigilia dell’invasione, nel Paese c’erano più di 250.000 ingegneri informatici che lavoravano per aziende che sviluppavano soluzioni avanzate per molti dei più grandi marchi del mondo. Per sfruttare questo potenziale e posizionare il Paese per il successo futuro, il Ministero della trasformazione digitale ucraino deve impegnarsi con i maggiori esperti mondiali per sviluppare un’efficace strategia di trasformazione digitale.

Questa strategia deve affrontare una serie di questioni fondamentali come la padronanza delle competenze digitali, l’ingegneria delle infrastrutture digitali, la digitalizzazione dei servizi pubblici e la trasformazione digitale del contesto imprenditoriale ucraino. L’Ucraina deve adattare il proprio sistema educativo per assicurarsi che la generazione emergente di giovani ucraini sia dotata delle competenze tecnologiche e di lingua inglese necessarie per portare avanti la trasformazione del paese. Gli insegnanti dovranno disporre di conoscenze specialistiche, mentre le scuole devono disporre di un accesso a Internet e di strumenti tecnologici sufficienti.

Queste innovazioni devono essere applicate in modo uniforme in tutto il Paese per garantire che i progressi siano coerenti e che nessuna regione venga lasciata indietro. Ciò è particolarmente importante per le regioni liberate dall’occupazione russa. La digitalizzazione deve estendersi anche a tutti i rami dei servizi pubblici, inclusi sanità, alloggi e servizi municipali.

Anche questa brevissima panoramica evidenzia le vaste proporzioni dell’impresa che si prospetta per l’Ucraina. La prevista rivoluzione digitale richiederà il coinvolgimento di esperti in un’ampia varietà di settori, tra cui diritto, istruzione, energia, medicina e sicurezza, nonché IT stesso.

L’esperienza degli ultimi dieci mesi lascia pochi dubbi sul fatto che la comunità globale sarà pronta a sostenere la trasformazione digitale dell’Ucraina del dopoguerra. Mentre il ministero ucraino per la trasformazione digitale avrà il compito di coordinare la creazione di una strategia di trasformazione digitale, il ministero può contare sul supporto di una serie di governi nazionali, istituzioni finanziarie internazionali come la Banca mondiale e la BERS, agenzie di sviluppo globale e molte delle più grandi aziende tecnologiche del mondo.

Oggi, mentre l’eroica difesa dell’Ucraina contro l’aggressione russa è ancora in corso, è tempo di creare un’ampia coalizione di alleati e istituire gruppi di lavoro di esperti per sviluppare un fondo di sviluppo strategico. La piattaforma di questa coalizione può essere l’iniziativa Digital for Freedom già avanzata dal Ministero della Trasformazione Digitale a metà del 2022.

L’Ucraina ha già dimostrato che con un sostegno militare sufficiente può vincere la guerra. I partner internazionali del Paese devono anche essere pronti ad iniziare il massiccio lavoro di ricostruzione non appena le circostanze lo consentiranno. Una strategia di trasformazione digitale completa e ambiziosa può servire come uno degli strumenti fondamentali per il coordinamento degli sforzi che rendano la nuova Ucraina un esempio di progresso per il mondo intero.

La versione originale di questo intervento è qui.