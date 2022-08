L’Ucraina ha più che raddoppiato il volume di elettricità a basso costo che può esportare nei mercati dell’UE mentre il Paese continua a portare avanti la sua integrazione energetica europea nonostante l’invasione russa in corso. È probabile che l’espansione della capacità di esportazione del 30 luglio si dimostrerà particolarmente gradita poiché i consumatori nei Paesi vicini dell’UE lottano con prezzi record. La capacità di interconnessione dell’Ucraina con Romania e Slovacchia è passata da 100 megawatt (MW) a 250 MW alla fine di luglio, con questa capacità ampliata equamente divisa tra i due Stati membri dell’UE.

Con 6,5 milioni di consumatori di elettricità ucraini tagliati dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, l’Ucraina sta lavorando duramente per aumentare la cooperazione del Paese con il settore energetico europeo. I funzionari ucraini mirano a raggiungere un aumento di dieci volte della capacità di esportazione commerciale entro l’inizio del prossimo anno. Ciò è stato reso possibile dalla sincronizzazione della rete elettrica ucraina con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E), avvenuta contro ogni previsione e con mesi di anticipo rispetto al programma nei primi giorni della guerra.

I consumatori dell’Europa centrale e orientale potrebbero iniziare a notare un calo delle bollette prima della fine dell’anno grazie alle importazioni a basso costo di elettricità ucraina. A causa delle ricadute economiche della guerra con la Russia, i prezzi spot dell’elettricità ucraina sono ora una frazione di quelli dei mercati vicini. Ad esempio, il prezzo spot dell’elettricità in Ucraina il 30 luglio era di 71,00 EUR/MWh, mentre l’equivalente rumeno era di 494 EUR/MWh.

L’impatto dell’elettricità ucraina a basso costo sui mercati europei non si farà sentire immediatamente perché la capacità di interconnessione è ancora ridotta. Tuttavia, una volta che la capacità verso i Paesi ENTSO-E vicini Ungheria, Romania e Slovacchia aumenterà a 1,5 gigawatt (GW) e con un aumento a 1 GW anche pianificato su una linea isolata separata verso la Polonia, l’effetto potrebbe diventare più evidente già questo inverno.

Per la stessa Ucraina, l’espansione della capacità di interconnessione ENTSO-E è una vera linfa vitale che può aiutare a mantenere a galla i produttori di energia nazionali. Se le differenze di prezzo rimangono ai livelli attuali ad agosto, le società ucraine che vendono alla Romania potrebbero realizzare un profitto di 40 milioni di euro. Le esportazioni in Slovacchia si sarebbero probabilmente rivelate altrettanto gratificanti. A parità di prezzo, le società ucraine potrebbero guadagnare fino a 9,5 miliardi di euro all’anno se la capacità di interconnessione con le vicine Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia aumentasse a 2,5 GW dal 2023.

Questi calcoli non sono ancora esatti ed escludono molti potenziali costi. Tuttavia, è probabile che i benefici siano significativi e sottolineino l’importanza dell’integrazione dell’Ucraina nel mercato europeo.

Fondamentalmente, aumentando la capacità di esportazione commerciale a 2,5 GW e consentendo alle società ucraine di vendere volumi all’estero, l’Europa potrebbe anche risparmiare cinque miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno per la produzione di elettricità che altrimenti avrebbe dovuto importare dalla Russia. Questo di per sé è un grande vantaggio in un momento in cui l’Europa si sta affrettando a ridurre al minimo la sua dipendenza dal gas russo.

Guardando al dopoguerra, è possibile che una volta che gli sforzi per ricostruire l’Ucraina inizieranno sul serio, la domanda di energia ucraina possa aumentare vertiginosamente. Ciò creerebbe la necessità di una maggiore produzione di elettricità per alimentare l’economia ucraina. Grazie alle linee di interconnessione bidirezionali, i flussi potrebbero essere invertiti per consentire alle società ucraine di importare volumi dai paesi limitrofi. L’effetto della crescente domanda di energia ucraina potrebbe quindi ripercuotersi nella regione, offrendo ai produttori di elettricità l’opportunità di aumentare e diversificare la produzione.

Oltre a questi ovvi vantaggi, ci sono anche alcuni preziosi vantaggi aggiuntivi derivanti dall’integrazione energetica europea dell’Ucraina che stanno rilanciando aree di attività colpite dalla guerra. Ad esempio, la borsa dell’energia ucraina, UEEX, sta ora valutando la possibilità di riaccendere la liquidità commerciale sulle sue piattaforme per aiutare le aziende a vendere elettricità per l’esportazione.

L’attività di trading sulle piattaforme UEEX è stata prossima a una battuta d’arresto negli ultimi sei mesi. Tuttavia, la borsa ora vede opportunità nell’offrire le sue piattaforme per il trading in modo che qualsiasi vendita di elettricità per le esportazioni possa essere effettuata in modo trasparente e responsabile. Inoltre, UEEX è anche in trattative con borse vicine come la rumena BRM per accoppiare i loro mercati elettrici a termine. Se si riuscirà a raggiungere un accordo, ciò rafforzerebbe ulteriormente l’integrazione dell’Ucraina con i mercati europei.

L’Ucraina ha recentemente compiuto altri importanti passi verso una più stretta cooperazione con le strutture energetiche europee e globali, come l’adesione all’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) come Paese associato a metà luglio. Questo nuovo status dell’AIE consentirà all’Ucraina di lavorare con altri membri e associati dell’AIE per sviluppare politiche che guidano il futuro dei mercati energetici globali.

Al momento, le opportunità di integrazione più promettenti del settore energetico ucraino rimangono nel mercato elettrico europeo. L’Ucraina ha preso la decisione straordinariamente audace di staccarsi dalla rete russa e sincronizzarsi con la rete europea durante i primi giorni dell’invasione di Vladimir Putin. Questo ambizioso volano verso i mercati elettrici europei riflette gli sforzi più ampi dell’Ucraina per tagliare i legami con la Russia e perseguire un futuro europeo. Kiev spera che l’integrazione di successo del mercato elettrico possa ora gettare le basi per una più ampia trasformazione del Paese, fornendo anche una spinta economica che aiuterà l’Ucraina nella sua attuale lotta per la libertà.

La versione originale di questo intervento è qui.