L’ordine (sbiadito) di Biden e quello (intrigante) di Xi

Scorsa settimana, il Quincy Institute ha organizzato un dibattito dal titolo ‘Is America Ready for a Multipolar World?‘. Protagonisti del dibattito, leader ed ex leader del Sud del mondo. Il mood delle circa due ore di schietta conversazione è che il Sud del mondo vede diminuire la leadership unipolare di Washington e rileva l’ipocrisia degli Stati Uniti sul così detto ‘ordine basato sulle regole‘. Niente di nuovo tutto sommato.

Il Ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor ha paragonato la risposta dell’Occidente alla Russia al trattamento riservato dall’Occidente alla Palestina, affermando che «quando si tratta di palestinesi… la stessa legge internazionale non si applica». L’ex Ministro degli Esteri brasiliano, e attuale consigliere dell’eletto Presidente Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, si è espresso contro i doppi standard dell’ordine basato sulle regole sostenuto dagli Stati Uniti, affermando: «Ho visto le regole essere cambiate continuamente, e lo sono ancora adesso». L’ex diplomatico di Singapore, Kishore Mahbubani, circa lo ‘scontro’ democrazia contro autocrazia promosso del Presidente Joe Biden, ha definito il tutto come una «semplicistica divisione in bianco e nero del mondo che è invece multicolore».

Affermazioni che, fanno dire al Quincy, «indicano l’emergere di un nuovo non allineamento all’interno del Sud del mondo, un contrappunto alla tipica posizione americana di leadership mondiale. Naturalmente, queste non sono opinioni popolari a Washington, ma è proprio questo il punto: se i leader di spicco nelle regioni in più rapida crescita non accettano il consenso occidentale, gli Stati Uniti possono davvero mantenere a lungo la loro posizione globale?», o meglio la ‘rappresentazione’ che sostengono circa la loro posizione sullo scenario internazionale.

Gli Stati Uniti «sono ancora restii ad affermare cosa sia diventato il sistema internazionale sulla sua scia sempre più multipolare», piuttosto sembrano destinati a insistere sulla loro ricerca di egemonia globale -impegnando migliaia di truppe in Europa, preparandosi per una ‘competizione strategica’ con la Cina nell’Indo-Pacifico e approvando un budget militare gonfiato».

Il dibattito ha confermato quel che già si sapeva: come sia «improbabile che il resto del mondo si unisca a una qualsiasi crociata statunitense per ‘difendere la democrazia‘ o si schieri per sostenere un ‘ordine basato su regole‘: una frase piena di troppe incoerenze per rimanere credibile», ammette il Quincy.

La guerra in Ucraina è lì a dimostrarlo, plasticamente. In risposta alla guerra in Ucraina, il Sud del mondo è stato riluttante ad appoggiare il punto di vista dell’Occidente. Ciò non significa che le Nazioni del Sud del mondo sostengano l’invasione della Russia. In sede ONU la maggior parte delle Nazioni si è espressa contro le azioni della Russia, considerandole una violazione del diritto internazionale. «Ma al di là dei voti procedurali delle Nazioni Unite, come ha notato di recente Sarang Shidore, del Quincy Institute, la guerra appare fondamentalmente diversa a San Paolo, Nuova Delhi e Johannesburg».

Il problema che devono affrontare i responsabili politici a Washington è ‘semplice’, affermano dal Quincy: se gli Stati Uniti non possono sperare di convincere il Sud del mondo neanche difronte a un’evidente violazione del diritto internazionale come quella in Ucraina, «come possono sperare di avere successo nella ‘competizione strategica‘ o nell’ottenere influenza nelle regioni più popolose del mondo?».

Se Washington vuole avere qualche speranza di conquistare il Sud del mondo, «deve fare i conti con la posizione non allineata di molti Stati. Centrare la grande strategia degli Stati Uniti sulla ‘concorrenza strategica’ e costringere gli Stati a scegliere da che parte stare, attraverso strumenti onerosi come le sanzioni secondarie, non farà altro che spingerli verso Pechino o Mosca».

Ma perchè qualche ‘speranza’, gli Stati Uniti possano avere, devono prima di tutto «ammettere l’ovvio: l’era dell’unipolarismo è finita, il mondo non accetterà le regole stabilite a Washington e le Nazioni in via di sviluppo stanno ancora una volta tracciando la propria rotta. Se non riesce a farlo, è condannato a perseguire una visione grandiosa del mondo che non migliorerà né la sicurezza degli americani, né migliorerà la vita di miliardi di cittadini nel Sud del mondo».

In questa anchilosi degli Stati Uniti si inserisce la Cina, con la recente offensiva diplomatica di Xi Jinping, e contestualmente quello che viene genericamente definito il ‘Sud del mondo’, con i Paesi arabi al centro di un relativo nuovo protagonismo.

Negli scorsi dieci giorni, da Phnom Penh a Bali a Bangkok, cioè dai vertici dell’ASEAN in Cambogia, del G20 in Indonesia, e dell’APEC in Thailandia, il leader cinese ha sferrato l’offensiva diplomatica intenzionato a respingere l’influenza americana all’estero, in Asia in primo luogo, a partire dagli alleati degli USA, ma ben oltre l’Asia. Xi ha respinto la descrizione del 21° secolo del Presidente Biden come una battaglia tra democrazie e autocrazie, si è presentato come uno statista di larghe vedute e perfino ‘magnanimo’, e si direbbe tornato a Pechino con una bisaccia ben colma.

Da quando è entrato in carica, annotano gli osservatori, Biden ha rafforzato le relazioni con alleati e partner asiatici per contrastare la crescente influenza della Cina. Xi ha colpito esattamente questi bersagli: gli alleati degli Stati Uniti e ai leader regionali coinvolti nell’intensificarsi della rivalità tra Washington e Pechino. L’Asia, il Pacifico non sono «il cortile di nessuno e non dovrebbero diventare un’area per la competizione tra grandi potenze», ha detto Xi.

Sono stati, questi 3 vertici in Asia, unanimemente considerati i vertici del successo della diplomazia‘faccia a faccia‘ di Xi. I cronisti che hanno tenuto la contabilità, hanno contato un totale di 20 incontri bilaterali di Xi con le sue controparti di Stati Uniti, Australia, Francia, Corea del Sud, Giappone, Singapore, Indonesia, Filippine e Papua Nuova Guinea, tra gli altri, «compresi i leader i cui governi avevano apertamente criticato Pechino». «Tutti i leader si stavano mettendo pazientemente in fila per incontrare l”imperatore’ della Cina», ha detto, a ‘CNN‘, Jean-Pierre Cabestan, professore di scienze politiche alla Hong Kong Baptist University.

Vertici e incontri che sono stati «un primo passo cruciale verso la normalizzazione delle relazioni, che erano state gravemente messe a dura prova dalla sua politica estera assertiva e dalla diplomazia del ‘guerriero lupo’ dei diplomatici cinesi».

Normalizzazione ma anche qualcosa di più. Nell’incontro di febbraio con Vladimir Putin, Xi Jinping aveva affermato di voler creare, con la Russia, un ‘nuovo ordine mondiale‘. La partecipazione era aperta a tutti coloro che non si trovano a loro agio nell’ordine internazionale dell’Occidente, Sud del mondo in testa. L’intenzione non si è modificata, Xi è andato oltre, forte di questo progetto, ha tentato di presentarsi «come leader per l’unità internazionale». Ha denunciato la «divisione ideologica», la «politica del blocco», la «mentalità della guerra fredda» e i tentativi di «politicizzare e armare le relazioni economiche e commerciali», attribuendo tali atteggiamenti agli Stati Uniti e alla loro mentalità unipolare, praticamente dando per scontato che tutto ciò è espressione di una ‘vecchia mentalità‘, di un vecchio, superato concetto di ordine mondiale.

Il punto critico di Pechino è rappresentato dalla preoccupazione per il disaccoppiamento economico con l’Occidente. Punto critico, ma non di debolezza, o arretramento. «Mentre Biden potrebbe cercare di costruire un cosiddetto allineamento basato sui valori contro la Cina, Xi sta cercando di trovare modi per indebolire la coesione di tale allineamento perseguendo una diplomazia di alto livello uno contro uno con quei Paesi», ha affermato Wen-Ti Sung, politologo presso il Taiwan Studies Program dell’Australia National University. Sung fa notare che numerosi incontri di Xi si sono tenuti con gli alleati degli Stati Uniti con i quali Pechino aveva avuto tensioni sul commercio, la geopolitica, i diritti umani, temi sui quali Xi era stato duramente criticato. «In mezzo a tutto ciò, Xi ha dimostrato che la Cina ha ancora abbastanza attrattivà e statura per attrarre tutti questi Paesi a trovare modi per lavorare con la Cina».

Quindi, non si può ignorare il successo di Xi, e, innanzitutto, delle sue asserzioni. L’ordine internazionale che Pechino si propone di costruire, mandando in soffitta quello Made in USA, sta raccogliendo l’interesse non solo del Sud del mondo.

Così, probabilmente, non è un caso, che Xi abbia invitato in visita ufficiale a Pechino il Primo Ministro olandese Mark Rutte, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro italianoGiorgia Meloni -tre membri NATO, tra il resto. Prima del tour asiatico, a Pechino era arrivato il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, un viaggio assai criticato, per altro, in Europa e non solo.

Il mondo sta cambiando, costringendo anche l’Unione Europea a cambiare, sottolineano gli osservatori a Bruxelles che assistono allo scontro franco-tedesco. «La guerra in Ucraina ha messo l’uno contro l’altro i Paesi più potenti d’Europa come quasi mai prima d’ora», osserva Caroline de Gruyter, editorialista di ‘Foreign Policy‘ e corrispondente per l’Europa del quotidiano olandese ‘NRC Handelsblad‘. L’UE è al momento in overdrive per aiutare Parigi, Berlino e altri a trovare compromessi sulla politica energetica, problemi di bilancio, sicurezza e altre difficoltà causate dalla guerra della Russia in Ucraina, afferma l’editorialista. La quale richiama l’economista francese Jacques Attali, ex consigliere speciale del Presidente François Mitterrand e primo Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che ha recentemente scritto che è emersa una «differenza di interessi strategici a lungo termine» tra Francia e Germania. Spaccatura che probabilmente interessa anche le altre componenti dell’Unione, con la solita frattura tra Nord e Sud Europa. Attali ritiene che i leader di Francia e Germania non se ne rendano conto a sufficienza. Di conseguenza, «la guerra tra Francia e Germania diventa di nuovo possibile». Guerra economica, certo, ma non per questo meno dilaniante.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le divergenze di fondo tra Francia e Germania sono improvvisamente venute a galla e si sono riverberate sull’itera politica dell’UE. A causa della guerra, la Germania, afferma Caroline de Gruyter, vede il suo modello di crescita messo in pericolo sia dalle sanzioni contro la Russia che dalla brusca interruzione dell’abbondante gas russo. «Per la prima volta da anni, l’attore economico centrale dell’Europa, da cui dipendono tanti suoi colleghi membri dell’UE, si ritrova a importare più di quanto esporta». Così si capisce il viaggio in Cina del cancelliere Scholz, il quale nel contempo tiene ben ferma la barra della solidarietà atlantica, pur consapevole che la capacità di tenuta e pazienza dell’Europa sul fronte ucraino sta arrivando agli sgoccioli in tutta la UE o quasi. Anche alti funzionari USA ne sono consapevoli. Lo scontro democrazie autocrazie di Biden in questo scenario sta diventando sempre più asfittico e distante dalla realtà.

Sono i giorni della Coppa del Mondo del Qatar, e in quella direzione, nella direzione dei Paesi GCC(Gulf Cooperation Council -Consiglio di cooperazione del Golfo), l’Unione Europea e i singoli Stati europei stanno guardando «dando la priorità a un approfondimento dei legami con loro rispetto ad altre preoccupazioni e obiettivi che hanno in Medio Oriente», come afferma Julien Barnes-Dacey, direttore del programma Medio Oriente e Nord Africa presso l’European Council on Foreign Relations (ECFR). «Il desiderio dei governi occidentali di perseguire partnership GCC per obiettivi geopolitici ed energetici contrasta nettamente con la crescente preoccupazione pubblica per i diritti umani provocata dalla Coppa del Mondo», come contrasta con le preoccupazioni e i distinguo della ‘filosofia‘ di Biden. Per quanto l’Amministrazione americana sia essa stessa stata protagonista di non poche ‘capriole’ filosofiche.

«Alimentati da un’enorme miniera di petrolio derivante dall’impennata dei prezzi del petrolio in risposta alla guerra in Ucraina, i produttori regionali del Golfo non hanno mai avuto una situazione finanziaria così buona». E però attenzione: il contesto globale più ampio si sta rivelando vantaggioso per alcuni, non per tutti. La fortuna del Qatar, per esempio, «è in netto contrasto con altri Paesi della regione e altri problemi duraturi. Riflette una disconnessione tra vincitori e perdenti regionali che sta diventando sempre più evidente».

Gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo«stanno sfruttando con successo la domanda internazionale di risorse energetiche e le iniziative occidentali e russe in competizione per il loro sostegno politico relativo alla guerra in Ucraina». Il Qatar è stato uno dei principali Paesi del CCG ad allinearsi con l’Occidente sull’Ucraina, evidenziando il grado in cui Doha ha cementato con successo la sua posizione con l’Occidente».

Diversa la situazione delle relazioni tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti con l’Occidente: «sono più problematiche, con questi due giocatori che mantengono contemporaneamente stretti legami con la Russia nel tentativo di affermarsi meglio i loro interessi nel nuovo ordine multipolare. L’Arabia Saudita, in particolare, sta facendo pieno uso delle sue capacità del mercato petrolifero per rafforzare la sua posizione globale, lavorare con la Russia come parte dell’affiliazione più flessibile ‘OPEC Plus’ per mantenere i prezzi del petrolio più alti», il che ha messo ulteriormente in crisi una relazione già devastata con gli Stati Uniti, dal Congresso all’Amministrazione.

Accanto a un Golfo Persico di ‘successo‘, c’è un«Medio Oriente più ampio» che «sta attraversando un brutto momento», afferma Julien Barnes-Dacey. Dall’Iran, dove starebbe prendendo forma una rivoluzione, allo Yemen, dove si rischia riprenda il conflitto, e poi la ‘disfunzione’ dello Stato iracheno, in Siria e Libano il crollo dello Stato che continua a ritmo sostenuto. Inoltre, «in tutto il Nord Africa c’è un crescente deterioramento economico in Egitto e Tunisia, debilitanti rivalità in Libia e accresciute tensioni tra Algeria e Marocco. In tutta la regione, l’insicurezza alimentare, l’inflazione e il collasso dei servizi pubblici fondamentali sono temi comuni», «molti di questi Stati si stanno svuotando dall’interno». In questo quadro, la «disconnessione tra vincitori e vinti del panorama regionale si estende alla sfera geopolitica», afferma Barnes-Dacey.

«Gli Stati del Golfo Persico si stanno posizionando con riferimento decrescente a punti di riferimento regionali di lunga data. Ciò è evidenziato con enfasi dagli Accordi di Abramo, l’accordo di normalizzazione del 2020 che gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain hanno concluso con Israele, che percepiscono come un altro vincitore regionale. Questo processo ha di fatto emarginato i palestinesi e, così facendo, una causa che -almeno nella retorica- ha a lungo unificato l’intera regione. Sebbene il Qatar non abbia aderito a questo accordo, sta comunque consentendo voli diretti da Israele per la Coppa del Mondo. Anche l’Arabia Saudita non è stata disposta a normalizzare pubblicamente con Israele senza una risoluzione della questione palestinese, nonostante un apparente approfondimento dei legami informali».

Insomma, se nell’ultimo decennio, «ci si sarebbe potuto aspettare che gli Stati del Golfo Persico fossero coinvolti più attivamente nell’utilizzo di queste sfide e linee di frattura geopolitiche per modellare la regione più ampia a loro piacimento», «ora sembra che i leader del Golfo Arabo stiano ridefinendo le priorità dei loro interessi immediati e adottando un focus più ristretto. Questi Stati si stanno concentrando su interessi più nazionalisti legati al proprio sviluppo economico e alle minacce alla sicurezza. Stanno cercando ritorni migliori e più tangibili sui loro investimenti politici ed economici in tutta la regione».

«Dopo un decennio di tentativi falliti di ricreare la regione più ampia a loro immagine», conclude Julien Barnes-Dacey, «l’attenzione degli Stati del CCG è ora rivolta a un consolidamento più ristretto. Ma così facendo la dicotomia tra vincitori e vinti in Medio Oriente rischia solo di allargarsi».

E’ in questo ‘focus più ristretto’, nella ‘dicotomia tra vincitori e vinti’ del Medio Oriente, come nella crisi dell’Unione Europea, che la proposta dell’Amministrazione Biden -democrazie contro autocrazie- si rileva debole e si consuma la liquefazione della ‘leadership unipolare di Washington’.