L’opposizione bielorussa può aiutare a sconfiggere Putin in Ucraina

Uno degli aspetti sottovalutati della guerra della Russia contro l’Ucraina è stato il ruolo strategico della Bielorussia sia nell’invasione iniziale che nella successiva condotta della guerra. Nella sua ricerca per rafforzare la propria posizione dopo le proteste di massa a favore della democrazia del 2020, il dittatore bielorusso Alyaksandr Lukashenka ha posizionato la Bielorussia come una componente vitale nello sforzo bellico del Cremlino; così facendo, ha contribuito direttamente e deliberatamente ad attacchi contro soldati e civili ucraini, nonché alla distruzione di città, paesi e villaggi ucraini.

Il sostegno di Lukashenka a Mosca copre cinque aree chiave: fornire supporto logistico e materiale alle forze russe; fungere da trampolino di lancio per missili contro obiettivi ucraini dal territorio bielorusso; diffondere propaganda e disinformazione contro l’Ucraina; ospitare ospedali militari russi sul suolo bielorusso; e la presunta orchestrazione sponsorizzata dal regime di attacchi informatici contro le infrastrutture ucraine.

L’impatto di questo sostegno è stato significativo. Le truppe russe schierate in Bielorussia alla vigilia dell’invasione hanno svolto un ruolo chiave nell’offensiva di Kiev durante il primo mese di guerra, con le orrende atrocità a Bucha e in altri sobborghi di Kiev compiute da unità russe che erano passate dalla Bielorussia. Durante l’assalto iniziale a Kiev, il supporto logistico della Bielorussia ha permesso alla Russia di rifornire e rifornire le sue truppe mentre combattevano per catturare la capitale ucraina.

Dalla ritirata russa dal nord dell’Ucraina alla fine di marzo e all’inizio di aprile 2022, la Bielorussia ha continuato a fornire un porto sicuro ai soldati russi, fornendo alla Russia armi e altro equipaggiamento militare. Lukashenka ha anche ospitato esercitazioni militari congiunte e fornito strutture di addestramento per i russi mobilitati.

La Bielorussia ha contribuito a diffondere propaganda e disinformazione sulla guerra, spesso facendo eco alle narrazioni del Cremlino che difendevano la decisione di Vladimir Putin di invadere e sostenendo le sue false giustificazioni per il conflitto. In effetti, la propaganda è così pervasiva e lo spazio informativo così controllato all’interno della Bielorussia che molti bielorussi ancora non si rendono conto della reale portata della guerra. Invece, molti la vedono come una “operazione militare speciale”, apparentemente lontana dalla Bielorussia.

Il movimento democratico bielorusso sta contrattaccando, fiducioso che la sconfitta di Putin in Ucraina indebolirà la capacità di Lukashenka di mantenere la sua egemonia sul proprio popolo. Interrompendo lo sforzo bellico della Russia ed esaurendo le sue risorse, il movimento pro-democrazia bielorusso sta intaccando l’edificio dell’asse Putin-Lukashenko ed erodendo proprio le risorse di cui la Russia ha bisogno per sostenere il suo alleato dipendente.

Come sostiene la leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, esiste una chiara connessione tra il destino dell’Ucraina e il destino della Bielorussia. Sostiene che quando il popolo ucraino prevarrà sulla Russia, i bielorussi vedranno i piedi d’argilla di Putin e saranno ispirati a rifiutare lo status di vassallo che la Russia ha imposto al proprio paese.

Per questo motivo, gli attivisti democratici bielorussi stanno contribuendo alle attività contro la guerra. L’iniziativa Cyber Partisans ha interrotto l’infrastruttura tecnica del regime bielorusso, mentre il movimento dei partigiani ferroviari ha complicato il supporto logistico bielorusso alle forze russe durante i primi mesi di guerra. Gli attivisti stanno anche lavorando per combattere la disinformazione e la propaganda comunicando la verità sulla guerra ai cittadini bielorussi.

È imperativo che gli amici e gli alleati dell’Ucraina in Occidente puniscano il regime di Lukashenka per il suo ruolo nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Ciò contribuirà a sostenere la difesa dell’Ucraina imponendo maggiori costi alla Bielorussia e costringendo Minsk a pensarci due volte prima di eseguire le istruzioni di Mosca. Aiuterà anche il movimento bielorusso a favore della democrazia nella battaglia per i cuori e le menti del popolo bielorusso, esponendo come il sostegno di Lukashenka alla guerra sia direttamente responsabile della crescente insicurezza e difficoltà economiche in Bielorussia.

Per cominciare, gli Stati Uniti e altri partner democratici dovrebbero continuare a fornire un forte sostegno al movimento democratico bielorusso, che sta dando un contributo significativo allo sforzo contro la guerra in Bielorussia. Storicamente, le risorse per sostenere il movimento democratico bielorusso hanno avuto alti e bassi, spesso aumentando in seguito a eventi politici chiave solo per diminuire nei periodi successivi. Il sostegno è rimasto forte dal 2020, quando un’elezione presidenziale fraudolenta ha portato centinaia di migliaia di bielorussi in piazza per protestare. Ora che le forze democratiche del Paese hanno intrapreso un movimento a lungo termine per il cambiamento, un sostegno finanziario coerente e forte è tanto più cruciale.

Questo investimento deve essere accompagnato da un’iniziativa diplomatica di alto livello per segnalare sia al regime di Lukashenko che all’opposizione democratica bielorussa che l’impegno di Stati Uniti e UE per una Bielorussia democratica non vacillerà ed è direttamente collegato alla difesa della democrazia in tutta la regione . A tal fine, gli Stati Uniti dovrebbero assegnare un altro inviato speciale per la Bielorussia al grado di ambasciatore per continuare l’importante lavoro dell’ex inviato speciale degli Stati Uniti presso l’ambasciatore bielorusso Julie Fisher, che è stata una ferma sostenitrice del movimento democratico durante il suo mandato dal 2020 al 2022.

Alla luce del fatto che le autorità bielorusse hanno rifiutato di rinnovare il visto e l’accreditamento dell’ex capo delegazione dell’UE in Bielorussia, Dirk Schuebel, l’UE dovrebbe prendere in considerazione la nomina di un rappresentante speciale per la Bielorussia con sede a distanza. Questi nuovi inviati fungerebbero da interlocutori cruciali tra Washington, Bruxelles e i leader dell’opposizione bielorussa.

Si dovrebbe anche sfruttare un sostegno mirato per i volontari bielorussi che combattono contro la Russia in Ucraina. Un maggiore sostegno materiale agli oltre 1.000 volontari bielorussi che combattono sotto la leadership militare ucraina servirebbe a rafforzare la loro capacità di aiutare nella difesa dell’Ucraina in un momento di crescente rischio di ulteriori attacchi dal territorio bielorusso. Mostrerebbe inoltre ai membri dell’esercito bielorusso che esiste uno sbocco alternativo da servire per coloro che riconoscono i rischi posti al loro paese e non desiderano essere trascinati in una guerra ingiustificata contro un vicino pacifico.

Man mano che cresce lo spettro di un maggiore coinvolgimento bielorusso nella guerra, cresce anche l’imperativo per Washington e Bruxelles di agire ora per sostenere le forze democratiche bielorusse nel minare il sostegno bielorusso alla macchina da guerra russa, contrastare la propaganda e la disinformazione e unirsi alle forze ucraine sul prima linea della democrazia. Il movimento democratico bielorusso comprende che il loro destino sarà ora deciso sui campi di battaglia dell’Ucraina. Hanno la volontà e la capacità di aiutare i loro compatrioti ucraini ad assicurarsi la vittoria il prima possibile. Hanno solo bisogno degli strumenti per farlo.

La versione originale di questo intervento è qui.