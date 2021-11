Due esperti di politica spaziale con specializzazione in diritto spaziale e business dello spazio commerciale, presidente e vicepresidente della National Space Society, un gruppo di difesa dello spazio senza scopo di lucro, Michelle LD Hanlon, co-direttore del programma di diritto aereo e spaziale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università del Mississippi, e co-fondatrice e presidente di For All Moonkind, Inc., una società senza scopo di lucro che è l’unica organizzazione al mondo focalizzata sulla protezione del patrimonio culturale umano nello spazio, insieme a Greg Autry, Clinical Professor of Space Leadership, Policy and Business, della Arizona State University, per ‘The Conversation‘ hanno redatto un servizio che fa il punto su come l’ONU mira ad aggiornare le leggi relative all0 spazio.

* * *

Il 15 novembre 2021, la Russia ha distrutto uno dei suoi vecchi satelliti utilizzando un missile lanciato dalla superficie della Terra, creando un’enorme nuvola di detriti che minaccia molte risorse spaziali, inclusi gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ciò è accaduto solo due settimane dopo che il primo comitato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto formalmente il ruolo vitale che lo spazio e le risorse spaziali svolgono negli sforzi internazionali per migliorare l’esperienza umana e i rischi che le attività militari nello spazio pongono a tali obiettivi.

Il Primo Comitato delle Nazioni Unite si occupa di disarmo, sfide globali e minacce alla pace che colpiscono la comunità internazionale. Il 1° novembre ha approvato una risoluzione che crea un gruppo di lavoro a tempo indeterminato. Gli obiettivi del gruppo sono valutare le minacce attuali e future alle operazioni spaziali,determinare quando un comportamento può essere considerato irresponsabile, «formulare raccomandazioni su possibili norme, regole e principi di comportamento responsabile» e «contribuire alla negoziazione di strumenti giuridicamente vincolanti» –incluso un trattato per prevenire ‘una corsa agli armamenti nello spazio‘.

È piacevole vedere le Nazioni Unite riconoscere la dura realtà che la pace nello spazio rimane scomodamente tenue. Questa tempestiva risoluzione è stata approvata in quanto le attività nello spazio diventano sempre più importanti e -come dimostrato dal test russo- le tensioni continuano a salire.

IL TRATTATO SULLO SPAZIO EXTRAATMOSFERICO DEL 1967

Lo spazio esterno è tutt’altro che un vuoto senza legge.

Le attività nello spazio sono disciplinate dalTrattato sullo spazio extraatmosferico del 1967,che è attualmente ratificato da 11 Nazioni. Il trattato è stato negoziato all’ombra della Guerra Fredda, quando solo due Nazioni, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, avevano capacità di viaggiare nello spazio.

Mentre il Trattato sullo spazio esterno offre ampi principi per guidare le attività delle Nazioni, non offre ‘regole della strada’ dettagliate. In sostanza, il trattato assicura la libertà di esplorazione e uso dello spazio a tutta l’umanità. Ci sono solo due vincoli, e più lacune si presentano immediatamente.

Il primo vincolo è che il trattato afferma che la Luna e gli altri corpi celesti devono essere utilizzati esclusivamente per scopi pacifici.Omette il resto dello spazio in questo divieto generale. L’unico orientamento offerto al riguardo si trova nel preambolo del trattato, che riconosce un «interesse comune» al «progresso dell’esplorazione e dell’uso dello spazio per scopi pacifici». Il secondo vincolo è che coloro che conducono attività nello spazio devono farlo «con il dovuto riguardo ai corrispondenti interessi di tutti gli altri Stati parte del Trattato».

Un grosso problema nasce dal fatto che il trattato non offre definizioni chiare né per «scopi pacifici» né per «dovuta considerazione».

Sebbene il Trattato sullo spazio esterno vieti specificamente di posizionare armi nucleari o armi di distruzione di massa ovunque nello spazio, non vieta l’uso di armi convenzionali nello spazio o l’uso di armi terrestri contro risorse nello spazio. Infine, non è nemmeno chiaro se alcune armi -come il nuovo missile ipersonico a orbita parziale con capacità nucleare della Cina- debbano rientrare nel divieto del trattato.

Le vaghe limitazioni militari incorporate nel Trattato lasciano spazio più che sufficiente all’interpretazione per sfociare in un conflitto.

LO SPAZIO È MILITARIZZATO, IL CONFLITTO È POSSIBILE

Lo spazio è stato utilizzato per scopi militari sin dal lancio del primo razzo V2 della Germania nel 1942 .

Molti dei primi satelliti, la tecnologia GPS, una stazione spaziale sovietica e persino lo space shuttle della NASA sono stati tutti esplicitamente sviluppati o sono stati utilizzati per scopi militari.

Con l’aumento della commercializzazione, i confini tra usi militari e civili dello spazio sono meno sfocati. La maggior parte delle persone è in grado di identificare i vantaggi terrestri dei satelliti come le previsioni meteorologiche, il monitoraggio del clima e la connettività Internet, ma non è consapevole del fatto che aumentano anche i raccolti agricoli e monitorano le violazioni dei diritti umani. La fretta di sviluppare una nuova economia spaziale basata sulle attività all’interno e intorno alla Terra e alla Luna suggerisce che la dipendenza economica dell’umanità dallo spazio non farà che aumentare.

Tuttavia, i satelliti che forniscono vantaggi terrestri potrebbero o già svolgono anche funzioni militari. Siamo costretti a concludere chei confini tra usi militari e civili rimangono sufficientemente indistinti da rendere più probabile un potenziale conflitto. Le crescenti operazioni commerciali forniranno anche opportunità per controversie sulle zone operative per provocare risposte militari governative.

TEST MILITARI

Anche se non c’è stato ancora alcun conflitto militare diretto nello spazio, c’è stata un’escalation di sforzi da parte delle Nazioni per dimostrare la loro abilità militare dentro e intorno allo spazio. Il test della Russia è solo l’esempio più recente. Nel 2007, la Cina ha testato un’arma anti-satellite e ha creato un’enorme nuvola di detriti che continua a causare problemi. La Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto schivare un pezzo di quel test cinese di recente, il 10 novembre 2021.

Dimostrazioni simili da parte di Stati Uniti e Indiasono state molto meno distruttive in termini di creazione di detriti, ma non sono state meglio accolte dalla comunità internazionale.

La nuova risoluzione dell’ONU è importante perché mette in moto lo sviluppo di nuove norme, regole e principi di comportamento responsabile. Se eseguito correttamente, questo potrebbe fare molto per fornire i guardrail necessari per prevenire conflitti nello spazio.

DALLE LINEE GUIDA ALL’APPLICAZIONE

Il Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio esterno si occupa delle attività spaziali dal 1959.

Tuttavia, il compito del comitato di 95 membri è promuovere la cooperazione internazionale e studiare i problemi legali derivanti dall’esplorazione dello spazio. Non ha alcuna capacità di far rispettare i principi e le linee guida stabiliti nel Trattato sullo spazio extraatmosferico del 1967 o anche di costringere gli attori a negoziare.

La risoluzione delle Nazioni Unite del novembre 2021 richiede che il gruppo di lavoro appena creato si riunisca due volte l’anno sia nel 2022 che nel 2023. Sebbene questo ritmo di attività sia glaciale rispetto alla velocità dello sviluppo dello spazio commerciale, è un passo importante nella politica spaziale globale.