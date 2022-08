A prima vista, una potenziale offerta di Arabia Saudita ed Egitto, due dei peggiori violatori dei diritti umani al mondo, insieme alla Grecia, per ospitare la Coppa del Mondo 2030 suona come un invito a un perfetto fiasco di pubbliche relazioni.

Questo è senza dubbio vero se si guarda al Qatar tre mesi prima dell’inizio della sua Coppa del Mondo a novembre.

La copertura della Coppa del Mondo del Qatar nei media indipendenti rimane aspramente critica nei confronti degli ultimi preparativi dello Stato del Golfo per il torneo e del record dei lavoratori migranti e dei diritti umani, nonostante le significative riforme legali e materiali.

Inoltre, i gruppi per i diritti umani continuano a far fronte al Qatar con richieste legittime come un migliore sistema di risarcimento per i lavoratori che hanno subito gravi danni, tra cui morte, lesioni e furto di salari.

Anche così, il duro giro di pubbliche relazioni del Qatar negli ultimi 12 anni da quando ha vinto alla fine del 2010 i suoi diritti di ospitare la Coppa del Mondo, nonostante abbia risposto alle critiche, potrebbe rivelarsi mite rispetto a ciò che probabilmente attende l’Arabia Saudita e l’Egitto, se e quando presentano un’offerta formale alla FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale. È probabile che anche la Grecia venga accusata di aver collaborato con le due autocrazie.

L’Arabia Saudita desidera da tempo ospitare una Coppa del Mondo come parte di uno sforzo concertato per affermarsi come centro sportivo regionale, eclissando Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Lo sport è un pilastro di uno sforzo più ampio per posizionare il regno come centro di gravità commerciale e politico del Medio Oriente. Inoltre, in quanto custode della Mecca e di Medina, le due città più sante dell’Islam, l’Arabia Saudita è già un importante punto di riferimento religioso.

Lo sforzo sportivo mira anche a promuovere la creazione da parte del principe ereditario Mohammed bin Salman di un settore dell’intrattenimento che soddisfi le aspirazioni dei giovani, contribuisca alla diversificazione dell’economia basata sull’esportazione di petrolio del Paese e aiuti a proiettare il regno come lungimirante e all’avanguardia piuttosto piuttosto che riservato e ultra-conservatore come è stato percepito per gran parte della sua esistenza.

Collaborando con Grecia e Turchia, l’Arabia Saudita spera di aumentare le sue possibilità di vincere la gara in una competizione che sarà probabilmente dominata da proposte multi-Paese. Il punto di forza dell’offerta è che sarebbe tri-continentale, Asia, Africa ed Europa.

Altre potenziali partnership concorrenti includono Spagna e Portogallo; Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord, Irlanda e Galles; una combinazione nordafricana di Marocco, Tunisia e Algeria; e uno sforzo sudamericano congiunto di Uruguay, Argentina, Cile e Paraguay. Anche Romania, Grecia, Bulgaria e Serbia hanno espresso interesse a unirsi.

La partnership potrebbe consentire all’Arabia Saudita di aggirare la probabile riluttanza della FIFA ad assegnare il torneo a un Paese del Medio Oriente come unico ospite per la seconda volta in un decennio.

La potenziale alleanza con Egitto e Grecia segue un precedente tentativo apparentemente fallito di collaborare con l’Italia per un’offerta per la Coppa del Mondo.

La volontà dell’Arabia Saudita di rischiare il tipo di controllo a cui è stato esposto il Qatar è radicata in un certo grado di arroganza da parte di Bin Salman e in una valutazione dell’esperienza del Qatar.

Bin Salman è stato incoraggiato dalla volontà di leader come il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro britannico Boris Johnson di lasciarsi alle spalle l’irrisolta uccisione nel 2018 del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul e l’arresto di punteggi su accuse spesso fragili e accolgono il principe ereditario di nuovo nell’ovile internazionale.

Allo stesso modo, Bin Salman non ha nulla da temere dai membri non democratici della comunità internazionale come Cina e Russia e gran parte del Sud del mondo, non vogliono allinearsi con gli Stati Uniti e l’Europa a parole alla difesa dei diritti umani, o opportunisticamente non vogliono mettersi dalla parte sbagliata dell’Arabia Saudita.

L’arroganza saudita è stata evidente nella condanna di questo mese della 34enne dottoranda dell’Università di Leeds Salma al-Shehab, madre di due figli, a 34 anni di prigione per aver seguito e ritwittato dissidenti e attivisti su Twitter.

È probabile che la volontà di Bin Salman di assumersi il rischio sia radicata in un’analisi dell’esperienza del Qatar che suggerisce che, a conti fatti, l’organizzazione della Coppa del Mondo da parte dello stato del Golfo si rivelerà un successo, nonostante la continua stampa negativa nei media occidentali, a condizione che porti a termine il torneo senza difetti significativi.

Tuttavia, i record sui diritti umani dell’Arabia Saudita e dell’Egitto sono molto più eclatanti di quelli del Qatar, il che è difficilmente lodevole in alcun modo.

Come il regno e l’Egitto, il Qatar è un’autocrazia con un’infrastruttura legale che fortifica l’emiro come sovrano assoluto del Paese. Come i potenziali candidati alla Coppa del Mondo 2030, il Qatar non ha libertà di stampa e di riunione, mette fuori legge il sesso extraconiugale e si rifiuta di riconoscere i diritti LGBT.

Ma a differenza dell’Arabia Saudita e dell’Egitto, le carceri del Qatar non sono popolate da prigionieri politici o trasgressori delle leggi anti-LGBT. I gruppi per i diritti umani stimano che l’Egitto tenga 60.000 prigionieri politici dietro le sbarre.

Egitto e Arabia Saudita, che hanno rafforzato i diritti e le opportunità di almeno alcune donne, hanno facilitato la segregazione di genere e revocato il divieto di intrattenimento moderno come musica, ballo e cinema. hanno spesso preso di mira le comunità LGBT per ottenere vantaggi politici interni.

Human Rights Watch ha ripetutamente accusato le autorità egiziane di “arrestare arbitrariamente” le persone LGBT e “detenerle in condizioni disumane, sottoporle sistematicamente a maltrattamenti, compresa la tortura, e spesso incitare i compagni detenuti ad abusarne.

Andando all’estremo, l’Arabia Saudita, nel mezzo di una spinta per incoraggiare il turismo, ha lanciato “incursioni arcobaleno” alla fine del 2021 nei negozi che vendono giocattoli e accessori per bambini.

Le autorità si sono concentrate su vestiti e giocattoli, inclusi fermagli per capelli, pop-it, t-shirt, fiocchi, gonne, cappelli e matite colorate “che contraddicono la fede islamica e la morale pubblica e promuovono i colori omosessuali che prendono di mira le giovani generazioni”, secondo un funzionario del ministero del Commercio.

In precedenza, il regno ha bandito Lightyear, una produzione animata Disney e Pixar, a causa di una scena di un bacio tra persone dello stesso sesso, e Doctor Strange in the Universe of Madness della Disney, in cui un personaggio si riferisce alle sue “due mamme”.

La litania delle violazioni saudite dei diritti fondamentali include il divieto di luoghi di culto non musulmani anche se il regno ha recentemente enfatizzato il dialogo interreligioso e ha accolto visitatori ebrei, compresi quelli con doppia nazionalità di cui una israeliana, nonché cristiani capi religiosi.

Di conseguenza, i venti contrari che potrebbe incontrare un’offerta che coinvolge Arabia Saudita ed Egitto potrebbero far sembrare l’esperienza del Qatar un gioco da ragazzi.

Il Qatar ha dimostrato un certo grado di destrezza nel trattare con i suoi critici della Coppa del Mondo, una qualità che il principe ereditario saudita e il generale egiziano diventato presidente Abdel Fattah al-Sisi devono ancora esibire.