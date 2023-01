L’Occidente trae molteplici vantaggi dal sostenere l’Ucraina contro la Russia

Mentre continua a combattere contro l’invasione russa in corso, l’Ucraina è spesso descritta come fortemente dipendente dal sostegno militare ed economico occidentale. Tuttavia, questa relazione non è così unilaterale come potrebbe sembrare inizialmente. Il sostegno occidentale è stato davvero cruciale per aiutare l’Ucraina a difendersi, ma anche il mondo democratico raccoglie una vasta gamma di benefici dal sostegno allo sforzo bellico ucraino.

I critici del sostegno occidentale all’Ucraina tendono a vedere questo aiuto attraverso una lente unidimensionale. Vedono solo costi e rischi ignorando una serie di ovvi vantaggi.

Il più importante di questi vantaggi si ottiene sul campo di battaglia. In breve, l’Ucraina sta costantemente distruggendo il potenziale militare della Russia. Ciò riduce drasticamente la minaccia posta al fianco orientale della NATO. Col tempo, dovrebbe consentire al mondo occidentale di concentrare la sua attenzione sulla Cina.

Durante il periodo iniziale della sua presidenza, Joe Biden riteneva che gli Stati Uniti avrebbero dovuto ‘parcheggiare la Russia’ per concentrarsi sulla ben più seria sfida di politica estera posta da Pechino. Il successo militare dell’Ucraina sta ora aiutando a rimuovere questo dilemma.

La sconfitta in Ucraina relegherebbe la Russia dai ranghi delle superpotenze militari mondiali e lascerebbe Mosca ad affrontare anni di ricostruzione prima che possa nuovamente minacciare l’intera regione. Fondamentalmente, sostenendo l’Ucraina, l’Occidente è in grado di ridurre drasticamente il potenziale militare della Russia senza impegnare nessuna delle proprie truppe o subire vittime.

Sostenere l’Ucraina oggi ha molto più senso strategico che permettere a Putin di avanzare e affrontare un esercito russo significativamente rafforzato in un secondo momento. Come l’ex Segretario di Stato americano Condoleezza Rice e l’ex Segretario alla Difesa americano Robert M. Gates hanno scritto di recente sul Washington Post: “Il modo può evitare il confronto con la Russia in futuro aiutando l’Ucraina a respingere l’invasore ora. Questa è la lezione della storia che dovrebbe guidarci, e dà urgenza alle azioni che devono essere intraprese, prima che sia troppo tardi”.

Se questa lezione viene ignorata e l’Ucraina viene sconfitta, la Russia quasi certamente andrà oltre e attaccherà i Paesi membri della NATO come le nazioni baltiche, la Finlandia o la Polonia. A quel punto, non sarà più possibile evitare perdite significative della NATO.

La risposta internazionale all’invasione russa dell’Ucraina ha anche rimodellato il panorama geopolitico lontano dal campo di battaglia. Dal febbraio 2022 ha rinvigorito l’Occidente come forza politica.

La guerra ha dato alla NATO un nuovo scopo e ha determinato l’ulteriore allargamento dell’alleanza militare in Scandinavia con le recenti domande di adesione di Svezia e Finlandia. L’UE è anche più unita che mai e ha ora superato una prolungata crisi di fiducia causata dall’ascesa dei movimenti nazionalisti populisti.

Nel settore energetico, l’invasione genocida di Putin ha finalmente costretto un’Europa profondamente riluttante ad affrontare la sua debilitante dipendenza dal petrolio e dal gas russi. Ciò ha notevolmente migliorato la sicurezza europea e privato il Cremlino della sua capacità di ricattare l’Europa con esportazioni di energia armate. Ora sembra probabile che l’era della corrotta collaborazione del settore energetico con il Cremlino stia volgendo al termine, almeno in Europa.

Il sostegno occidentale all’Ucraina sta portando una serie di vantaggi militari pratici. Mentre i partner occidentali dell’Ucraina forniscono all’Ucraina informazioni vitali sul campo di battaglia, l’Ucraina ricambia il favore offrendo informazioni altrettanto preziose sulla qualità e l’efficacia delle truppe russe, dell’equipaggiamento militare e delle tattiche. Gli eventi degli ultimi dieci mesi hanno confermato che le percezioni prebelliche dell’esercito russo erano estremamente imprecise. Grazie all’esperienza e alle intuizioni uniche dell’Ucraina, i pianificatori militari occidentali hanno ora un quadro molto più credibile delle vere capacità militari di Mosca.

La capacità dell’Ucraina simile a MacGyver di adattare e dispiegare armi della NATO utilizzando piattaforme dell’era sovietica potrebbe rivelarsi estremamente utile per l’alleanza nei futuri conflitti. Le truppe ucraine si sono dimostrate veloci nell’apprendere come usare le armi occidentali, spesso richiedendo periodi di addestramento molto più brevi di quelli assegnati alle truppe occidentali.

L’uso innovativo delle tecnologie digitali da parte dell’esercito ucraino offre anche lezioni preziose per le loro controparti occidentali. L’ampio dispiegamento da parte dell’Ucraina del sistema Starlink di Elon Musk in posizioni di prima linea non ha precedenti nella guerra moderna e offre intuizioni rare per tutti i paesi della NATO.

Allo stesso modo, la guerra in Ucraina sta evidenziando il ruolo sempre più critico delle tecnologie dei droni. Questo si basa sull’esperienza della seconda guerra del Karabakh nel 2020, quando i droni israeliani e turchi hanno svolto un ruolo importante nella vittoria dell’Azerbaigian sull’Armenia.

La Russia non è riuscita a investire risorse sufficienti nello sviluppo di droni militari ed è stata costretta a fare affidamento su droni iraniani relativamente poco sofisticati. Al contrario, l’Ucraina gode di una forte partnership militare con la Turchia che include una componente sempre più approfondita dei droni. I droni turchi Bayraktar hanno acquisito uno status iconico durante le prime fasi dell’invasione russa. Da allora la società ha confermato i piani per la costruzione di un impianto di produzione in Ucraina.

Oltre a questi droni turchi, il potente movimento di volontari dell’Ucraina e l’esercito esperto di tecnologia hanno creato una miriade di soluzioni di droni per affrontare le sfide del campo di battaglia di oggi. Le tecnologie dei droni ucraini in rapida evoluzione sono estremamente interessanti per i pianificatori militari occidentali e saranno studiate in dettaglio negli anni a venire.

Da quando è iniziata l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022, le forze ucraine hanno fuso il coraggioso spirito combattivo con l’intelligenza avanzata e l’uso innovativo del software di gestione della battaglia. “La tenacia, la volontà e lo sfruttamento delle ultime tecnologie danno agli ucraini un vantaggio decisivo”, ha osservato il generale Mark Milley, l’attuale presidente del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti.

Il rapporto tra l’Ucraina e i suoi partner occidentali è una strada a doppio senso che porta notevoli benefici e vantaggi strategici a entrambe le parti. Mentre l’Ucraina sta ricevendo un sostegno militare ed economico fondamentale, il mondo occidentale sta beneficiando di una migliore sicurezza insieme a informazioni importanti e un’esperienza unica sul campo di battaglia. C’è chiaramente un forte motivo morale per stare dalla parte dell’Ucraina, ma vale la pena sottolineare che l’argomentazione strategica è altrettanto convincente.

La versione originale di questo intervento è qui.